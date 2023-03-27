Phụ nữ lấy chồng rơi vào cảnh ‘nước mắt chan cơm’, khổ sở từng ngày hóa ra là vì những ý nghĩ sai lầm ai cũng mắc phải này

Hôn nhân khổ sở hay hạnh phúc đều do bản thân bạn. Bạn đã bước vào mối quan hệ đó bằng tâm thế nào và đối diện với mọi thứ ra sao. Muốn cả đời không tốn giọt nước mắt nào, phụ nữ đừng bỏ sót những điều dưới đây.

Cân nhắc về vấn đề quan hệ trước hôn nhân: Người phụ nữ dại trao đời con gái của mình trước khi có danh phận thì phải chấp nhận “lép vế” trước đàn ông. Đặc biệt, nếu lỡ để mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể bị gia đình chồng coi thường.

Khi bước chân về làm dâu, làm vợ, làm mẹ, bạn đã đứng thấp hơn người ta một bậc. Nếu không biết cư xử khôn khéo, chắc chắn phụ nữ khổ cả đời cũng không biết giãi bày cùng ai. Vì vậy đừng dễ dàng trao thân cho người khác để rồi sống tủi nhục cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải có tri thức: Người phụ nữ hiện đại không có tri thức, không có khả năng tự kiếm tiền thì khổ lắm. Trong hôn nhân, phụ nữ ở nhà nội trợ, ngửa tay xin tiền của chồng thì khổ trăm bề. Đàn ông khi mới cưới luôn bảo sẽ nuôi vợ nhưng thực tế khi có chuyện, họ đều cho rằng vợ ăn bám, ăn hại.

Suy cho cùng, cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy kiếm tiền và tiêu những đồng tiền mình làm ra. Đừng để bản thân trở thành “nô lệ” của đàn ông. Đừng bao giờ trở thành kẻ ăn bám khiến ai cũng chán ghét. Phụ nữ ngày nay nhất định phải đi học, có tri thức để không thua thiệt ai.

Ảnh minh họa: Internet

Dẹp bỏ tư tưởng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm: Ai cũng nghĩ việc của đàn ông là xây nhà, kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Còn việc của phụ nữ là quán xuyến chuyện nhà cửa. Thực tế quan điểm này đúng nhưng chưa đủ. Ngày nay không chỉ có đàn ông biết kiếm tiền, phụ nữ cũng có khả năng làm việc đó.

Không chỉ có phụ nữ lo việc nhà mà đàn ông cũng phải biết phụ giúp vợ. Muốn hôn nhân bền vững, đàn ông phải cùng đàn bà xây tổ ấm, đàn bà phải cùng đàn ông xây nhà. Vợ chồng phải cùng đồng lòng mới giữ được hôn nhân hạnh phúc viên mãn.