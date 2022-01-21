Cảnh sát cho biết, người phụ nữ đứng trên sân ga vào khoảng 9:30 sáng để chờ tàu đến ga trên đường 42 ở Manhattan. Khi một đoàn tàu R đi từ Brooklyn vào ga, một người đàn ông đã đẩy cô xuống đường ray và khiến cô mất mạng.

Một cuộc tấn công dường như ngẫu nhiên xảy ra trong bối cảnh lo ngại về tỷ lệ tội phạm gia tăng khi hệ thống vận chuyển đang vật lộn với việc giành lại lượng hành khách trong thời gian đại dịch.

Theo cảnh sát cho biết, cô ấy đã tử vong tại hiện trường. Tên của cô ấy đã không được công bố. Người phụ nữ là người gốc Á. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết cuộc tấn công này có thể là do ngẫu nhiên và không có dấu hiệu cho thấy cô đã bị xô ngã vì phân biệt chủng tộc hay sắc tộc của mình.

Nghi phạm được nhà chức trách xác định là người đã đẩy cô xuống đường ray đã tự đầu thú với cảnh sát khoảng 30 phút sau đó. Cảnh sát cho biết người đàn ông tên là Simon Martial, 61 tuổi, là người vô gia cư và đã có ít nhất ba lần gặp gỡ trước đó với nhà chức trách liên quan đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Anh ta bị buộc tội giết người vào đêm thứ Bảy.

Thị trưởng Eric Adams cho biết trong một cuộc họp báo tại ga tàu điện ngầm hôm thứ Bảy rằng “hành động bạo lực vô ý” là một ví dụ rõ ràng về sự cần thiết phải ngay lập tức giải quyết cái mà ông gọi là cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong hệ thống tàu điện ngầm.

Ông Adams nói: “Chúng tôi dành những tình cảm sâu sắc nhất để chia buồn với những gia đình bị ảnh hưởng. Mất đi một người dân New York như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của những người không sử dụng hệ thống tàu điện ngầm.”

Vụ giết người hôm thứ Bảy là trung tâm của một số vấn đề làm dấy lên lo ngại về an toàn tàu điện ngầm của một số người dân New York kể từ khi đại dịch bắt đầu. Vụ án được đưa ra sau một thông báo trong tháng này của các quan chức tiểu bang và thành phố về những thay đổi trong cách hoạt động của cảnh sát trong hệ thống chuyển tuyến và khi làm việc với người vô gia cư, khi các cảnh sát cố gắng thu hút nhiều tài xế trở lại làm việc sau đại dịch.

Các cuộc tấn công vô cớ nhằm vào người Mỹ gốc Á trong đại dịch, bao gồm một số vụ tấn công vào hệ thống tàu điện ngầm, cũng đã làm dấy lên nỗi sợ hãi và giận dữ ở New York cũng như các nơi khác thì các nhà hoạt động và các quan chức đều chỉ ra nguyên do có thể bao gồm cả bệnh tâm thần của người vô gia cư và tác động của đại dịch COVID-19.

Cảnh sát trưởng Keechant Sewell cho biết vào hôm thứ Bảy rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu vụ giết người có phải xuất phát từ mối hận thù nào hay không. Tuy nhiên, cô nói thêm, dựa trên thông tin ban đầu, dường như vụ án có liên quan đến một người nào đó khác đang gặp rắc rối.

Vài phút trước khi người phụ nữ gốc Á bị xô đẩy, ông Martial đã mâu thuẫn với một phụ nữ khác không phải gốc Á, các quan chức cảnh sát cho biết. Hành khách này sau đó nói với cảnh sát rằng cô cảm thấy ông Martial định đẩy cô xuống đường ray.

Sau đó, ông Martial lái xe đến Lower Manhattan. Anh ta đã khai báo với các cảnh sát viên tại nhà ga Canal Street rằng anh ta đã đẩy một phụ nữ ra phía trước một đoàn tàu và sau đó anh ta bị bắt giữ. Anh ta đã từng bị bắt một số lần trước đó, bao gồm một lần vì tội cướp tài sản mà án treo của anh ta gần đây đã hết hạn..

Các quan chức cho biết vụ giết người hôm thứ Bảy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện biện pháp chặt chẽ hơn đối với sự an toàn, tình trạng vô gia cư đồn vào sống tại ga tàu điện ngầu và vấn đề xáo trộn cảm xúc của người vô gia cư khi nói đến hệ thống tàu điện ngầm.

Bà Grace Meng - thành viên hạ viện Hoa Kỳ, đảng viên Đảng Dân chủ nói thêm rằng ngay cả khi cảnh sát xác định vụ tấn công là ngẫu nhiên thì vụ giết người đã làm dấy lên lo ngại về an toàn mà một số cộng đồng người châu Á phải đối mặt trong đại dịch.

Số lượng các vụ thiên vị chống lại người dân New York gốc Á trên hệ thống tàu điện ngầm đã tăng lên trong những tháng gần đây. Một phụ nữ châu Á đã thiệt mạng tại ga tàu điện ngầm Manhattan vào tháng 7 khi một người đàn ông kéo cô xuống cầu thang trong một vụ cướp, mặc dù vụ tấn công không được cho là có động cơ vì kỳ thị và phân biệt chủng tộc.

Bà Meng nói thêm: “Người Mỹ gốc Á thường xuyên bị coi là người nước ngoài và những người không thực sự là người Mỹ. Đây là một năm thực sự khó khăn đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á.”

Thống đốc Kathy Hochul và ông Adams cho biết hơn 2.000 sĩ quan được giao nhiệm vụ tuần tra hệ thống tàu điện ngầm và sẽ dọn dẹp các sân ga tàu điện ngầm cũng như các chuyến tàu thường xuyên hơn để giảm bớt lo ngại của công chúng về tội phạm.

Bang cũng có kế hoạch thành lập các đội nhỏ gồm các nhân viên xã hội và chuyên gia y tế để cung cấp dịch vụ khi tình trạng người vô gia cư vẫn tồn tại trên đường phố và trong các ga tàu điện ngầm với số lượng lên tới hàng nghìn người. Các quan chức cho biết các nhân viên vận chuyển sẽ giới thiệu các đội này để giải quyết tốt hơn nhu cầu của những người vô gia cư hoặc mắc bệnh tâm thần.

Ông Adams cho biết những sự cố như hôm thứ Bảy đã thúc đẩy nhận thức về tội phạm gia tăng, điều này đã gây ra mối lo ngại đối với một số người sử dụng tàu điện ngầm.

Các quan chức ở khu quá cảnh đã nhấn mạnh rằng tội phạm gây án lớn trong hệ thống đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và tội phạm hạng nặng nói chung ở mức thấp nhất trong 25 năm tính đến tháng 11. Tuy nhiên, số lượng hành khách cũng đã thấp hơn nhiều và tỷ lệ tội phạm bạo lực đã tăng lên kể từ năm 2019.

Ba vụ giết người đã được báo cáo trong hệ thống tàu điện ngầm vào năm 2019; con số đó tăng gấp đôi lên sáu vào năm 2020. Tính đến tháng 11, sáu vụ giết người cũng được báo cáo vào năm 2021.

Các tình tiết khác, chẳng hạn như hành hung, đâm chém và người dân bị đẩy vào đường ray, cũng đã gây ra một loạt tin tức về bạo lực, điều mà các quan chức giao thông nói rằng đã làm dấy lên mối lo ngại.

Canella Gomez, phó chủ tịch công đoàn đại diện cho những người đi tàu và điều hành tàu cho biết trong một tuyên bố rằng cô đã nói chuyện với tài xế điều khiển chuyến tàu đâm vào người phụ nữ hôm thứ Bảy. Bà Gomez nói: “Không có người điều khiển tàu nào mong muốn chứng kiến hành khách bị ném trước đầu tàu của họ. Đó là một phần của công việc mà không ai có thể thực sự chuẩn bị đủ về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc để kịp đối phó.”

An Nhiên (Theo Newsbeezer)