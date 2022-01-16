Anh rể đầu độc em vợ 18 tuổi bằng thuốc diệt cỏ vì... bị mẹ vợ coi thường

Thế giới 16/01/2022 17:48

Vì bị mẹ vợ coi thường và phân biệt đối xử, người anh rể này đã nhẫn tâm đầu độc em vợ mới chỉ 18 tuổi của mình.

Ngay giữa những người ruột thịt với nhau, cùng sống chung dưới một mái nhà thì việc bị phân biệt đối xử, ganh tị nhau cùng thường xuyên diễn ra. Vậy nên, một gia đình đối xử bất công giữ người này người kia thì đôi khi sẽ xảy ra những chuyện đau lòng.

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Chỉ còn một thười gian ngắn nữa là Manh Manh sẽ thi đại học - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, mới đây một câu chuyện thương tâm bắt nguồn từ sự phân biệt đối xử đã xảy ra tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nữ sinh sinh 18 tuổi tên Manh Manh chỉ còn cách một thời gian ngắn nữa là đến kỳ thi đại học của mình thì xin bố mẹ được nghỉ ngơi vài hôm để đầu óc được thư thả. Những ngày này, Manh Manh dành thời gian để chăm sóc bản thân và phụ giúp gia đình, trong đó có đến nhà chị gái ruột để trông hộ các cháu.

Tuy vậy, chỉ ít hôm sau, bố mẹ của Manh Manh lại nhận được tin dữ là cô bé đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Ban đầu, Bố mẹ của nữ sinh này nghĩ rằng chỉ là do con gái quá căng thẳng nên tình hình sức khỏe mới vậy, nhưng kết quả xét nghiệm lại chỉ ra rằng Manh Manh đã trúng độc paraquat (thành phần trong thuốc diệt cỏ cực độc).

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Manh Manh nguy kịch vì bị anh rể đầu độc - Ảnh: Sohu

Trong quá trình lấy lời khai, chị gái của Manh Manh cho biết trước đó anh Trần - anh rể của Manh Manh đã ép cô bé uống một ly thuốc trị cảm khá nặng mùi, tuy liên tục nôn ói nhưng cô vẫn uống hết. Người anh rể này sau này khai nhận cả hai người không hề tư thù gì cả nhưng vì gia đình anh nghèo nên thường bị bố mẹ vợ khinh thường, trong khi họ lại liên tục tâng bốc và chiều chuộng Manh Manh.

Bên cạnh đó, Trần lo lắng rằng nếu kỳ thi tới Manh Manh mà đậu đại học thì sẽ trở thành người duy nhất trong gia đình từ trước đến nay có học vị cao đến vậy. Học vị càng cao thì địa vị càng lớn nên anh lo rằng sắp tới vị thế của hai vợ chồng anh trong mắt bố mẹ sẽ càng thấp nữa nên mới ra tay đầu độc em vợ mình. Nghe xong lý do, bố mẹ của Manh Manh đã vô cùng đau khổ, không ngờ vì bản thân mình đã dẫn đến sự việc thương tâm cho con gái.

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Chị gái Manh Manh đau lòng kể lại sự việc - Ảnh: Sohu

Trong nhiều gia đình hiện nay vẫn tồn tại sự thiên vị và đối xử bất công, kèm theo khinh bỉ đối tượng khác một cách thậm tệ bằng hành động lẫn lời nói. Tuy nhiên, người bị phân biệt đối xử thường không ghét người thiên vị mà lại ghét kẻ được đối xử thiên vị, vì thế mà Manh Manh vô tình trở thành đối tượng bị người anh rể hãm hại chứ không phải là bố mẹ vợ.

Vậy nên, để tránh sự thiên vị trở thành những hành vi cực đoan, khó lường, bố mẹ cần phải luôn công bằng với con cái, thưởng - phạt rõ ràng và hướng dẫn con trẻ luôn yêu thương nhau và trở nên đoàn kết.

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