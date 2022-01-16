Cặp đôi 'bà cháu' chênh nhau 37 tuổi tiết lộ động trời về 'chuyện ấy' và một mục tiêu không tưởng

Thế giới 16/01/2022 20:04

Cặp vợ chồng chênh nhau 37 tuổi này tiết lộ "chuyện ấy" của họ vẫn vô cùng tuyệt vời như bao cặp đôi khác và vẫn đang cố gắng có con chung.

Anh Quran McCain, 24 tuổi và vợ, bà Cheryl McGregor, 61 tuổi, đến từ bang Georgia (Mỹ) từng gây xôn xao dư luận cách đây nửa năm khi làm đám cưới nay lại tuyên bố một tin "hú hồn" rằng cả hai hiện đang lên kế hoạch mang thai và có con.

Cặp đôi 'bà cháu' chênh nhau 37 tuổi tiết lộ động trời về 'chuyện ấy' và một mục tiêu không tưởng - Ảnh 1
Quran và Cheryl thông báo cả hai hiện đang lên kế hoạch mang thai và có con - Ảnh: Quran McCain

Năm 2012, anh Quran và bà Cheryl cùng làm việc với nhau tại một cửa hàng ăn nhanh nhưng chỉ xem nhau là đồng nghiệp, nhưng mãi đến năm 2020 khi anh Quran gặp lại bà Cheryl khi bà đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi thì hai người mới phải lòng nhau. Bất chấp những lời bàn tán và chê bai, cả hai đến với nhau bằng một đám cưới vào tháng 9/2021.

Được biết, trước khi kết hôn với Quran, bà Cheryl đã có 7 người con cùng 17 người cháu nhưng vẫn muốn sinh thêm ít nhất 1 đứa con nữa với Quran. Anh Quran chia sẻ: "Chúng tôi thấy mình xứng đáng có những đứa con riêng". Tuy nhiên, do vấn đề tuổi tác nên cả hai đang suy nghĩ tới phương pháp mang thai hộ hoặc nhận con nuôi.

Cặp đôi 'bà cháu' chênh nhau 37 tuổi tiết lộ động trời về 'chuyện ấy' và một mục tiêu không tưởng - Ảnh 2
Do vấn đề tuổi tác nên cả hai đang suy nghĩ tới phương pháp mang thai hộ hoặc nhận con nuôi - Ảnh: SWNS

"Chúng tôi muốn tìm người mang thai hộ hơn. Tuy nhiên, nhiều người lại vướng vào vấn đề pháp lý khi em bé sinh ra. Bởi vậy, chúng tôi cần tìm người tử tế, sẵn lòng ký hợp đồng không liên quan tới đứa trẻ khi em bé chào đời. Chúng tôi không muốn có người cố sinh con vì mục đích tài chính." - Quran chia sẻ.

Mặc kệ những lời bàn tán trên mạng, Quran và vợ thường xuyên chia sẻ những hành động thân mật của mình lên MXH. Chia sẻ sẻ về "chuyện vợ chồng", Quran cho hay cặp đôi rất hài hòa và "thu hút nhau một cách mãnh liệt dù chênh nhau tuổi tác". Anh Quran nói: "Chuyện đó của chúng tôi rất tuyệt, cũng như các cặp đôi khác mà thôi. Đó là điều tuyệt nhất".

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