Tin buồn: Một nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc qua đời

Sao quốc tế 29/05/2023 17:16

Nam diễn viên gạo cội Kim Seok-hoon (tên thật là Kim Young-hyun), người nổi tiếng nhờ ngoại hình đẹp trên màn ảnh Hàn Quốc những năm 1960, đã qua đời ở tuổi 94.

Ngày 29/5, giới điện ảnh Hàn Quốc và gia đình tang quyến cho biết, nam diễn viên Kim Seok-hoon đã qua đời vì tuổi già vào lúc 13h46 phút chiều ngày 28/5 (giờ địa phương).    

Sinh ra ở Icheon, Gyeonggi-do vào năm 1929 trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản, Kim Seok-hoon tốt nghiệp Đại học Sư phạm Cheongju và làm thư ký tại Tòa án quận Seoul trước khi ra mắt công chúng với tư cách là diễn viên vào năm 1957 với bộ phim đầu tay "Unforgettable people" (Người khó quên) của đạo diễn Yoo Jae-won.

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Nam diễn viên Kim Seok-hoon - Ảnh: Gia đình tang quyến cung cấp/Yonhap News

Đạo diễn Yoo Jae -won bị thu hút bởi ngoại hình nổi bật của nam diễn viên khi ông tình cờ gặp nam diễn viên trên đường. Sau thành công của phim "Unforgettable people", Kim Seok-hoon được "chọn mặt gửi vàng", đảm nhận hầu hết các vai chính trong khoảng 250 bộ phim.

 

Không chỉ tham gia diễn xuất trong các bộ phim hành động như "A sunny field" (1960), "Farewell to the duman river" (1962), "Jung-do" (1972), mỹ nam của thập niên 1960 còn tham gia vào các dự án phim tình cảm như "A song of my mind" (1960), "Sad", "Pastorale" (1960), "Ten years of grieving" (1966). Ông cũng là vai chính trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng: "Beauty with no neck (1966), "Woman’s cry at snowy night" (1972).

Với Farewell to the duman river" (1962), bộ phim đã giúp nam diễn viên vụt sáng, được biết đến rộng rãi trên màn ảnh Hàn Quốc. 

 

Lần cuối cùng công chúng thấy Kim Seok-hoon xuất hiện trên màn ảnh là bộ phim "Watercolor painting in a rainy day 2" (1993) của đạo diễn Kwak Jae-yong. 

Một nhân vật trong giới điện ảnh kể lại: "Kim Seok-hoon là một diễn viên có đôi mắt sâu và ấm áp, anh ấy là một ngôi sao thực sự nổi tiếng trong những năm 1960".     

Gia đình tang quyến cho biết: "Ông ấy là người sống nội tâm, dễ nhạy cảm".

Tang lễ của nam diễn viên dự kiến được tổ chức vào 13h20 phút chiều ngày 30/5 (giờ địa phương) tại một nhà tang lễ ở thủ đô Seoul. 

 

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