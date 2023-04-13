Hot: Cặp kè bất chính với 48/50 phụ huynh trong lớp, cô giáo còn đút túi gần 700 triệu đồng tiền 'tình phí'

Cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp tiểu học. Tuy nhiên, thay vì liên hệ với mẹ của học sinh thì cô Tần luôn luôn liên hệ với các ông bố. Nhân cơ hội đó, cô Tần đã quyến rũ bố của học sinh bằng nhan sắc xinh đẹp và những lời gạ gẫm mật ngọt của mình.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một vụ việc chấn động xảy ra tại thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, một nữ giáo viên họ Tần bị tố cố tình quyến rũ, tán tỉnh và gọi mời nhiều ông bố của học sinh. Trong khi lớp có 50 học sinh thì cô giáo Tần đã ngoại tình với 48 ông bố trong số đó. Thông tin ngay khi lan truyền đã nhiều người sốc ngất. Theo những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cô Tần là một giáo viên trẻ, mới ra trường và làm việc được vài năm. Cô Tần sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp với gương mặt thanh thuần, làn da trắng, mái tóc đen dài và thẳng, trông rất đáng yêu, không thua kém gì những hot girl mạng.

Cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp tiểu học. Vì giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với phụ huynh để thông báo các kế hoạch của nhà trường cũng như báo cáo tình hình học tập của học sinh nên cô Tần nắm được toàn bộ thông tin liên lạc của các phụ huynh. Tuy nhiên, thay vì liên hệ với mẹ của học sinh thì cô Tần luôn luôn liên hệ với các ông bố. Nhân cơ hội đó, cô Tần đã quyến rũ bố của học sinh bằng nhan sắc xinh đẹp và những lời gạ gẫm mật ngọt của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là hầu hết những ông bố này đều sập bẫy của cô Tần. Trong số 50 ông bố thì có tới 48 người trở thành tình nhân của cô Tần. Cô Tần sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp với gương mặt thanh thuần, làn da trắng, mái tóc đen dài và thẳng, trông rất đáng yêu, không thua kém gì những hot girl mạng - Ảnh: Internet Điều đáng nói là trước khi vụ việc bị phanh phui, tất cả những ông bố đều tưởng mình là tình yêu "đích thực" và duy nhất của cô giáo Tần. Vì thế hết lòng đối đãi và chiều chuộng cô ta. Cô Tần cũng rất biết cách sắp xếp và quản lý thời gian để có thể hẹn hò với 48 ông bố này mà không bị những người còn lại nghi ngờ. Thậm chí, cô Tần còn có hẳn một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết những tình nhân của mình.

Không chỉ chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, cô giáo Tần còn thường xuyên vòi vĩnh, dụ dỗ những ông bố mua quà cáp hoặc tặng tiền cho mình. Những người đàn ông không hề biết bản thân bị lợi dụng nên ra sức chiều chuộng cô Tần. Chỉ trong ngày Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, cô Tần đã nhận được tổng cộng 200.000 nhân dân tệ (hơn 680 triệu đồng), ước tính mỗi người đàn ông đã chuyển cho cô ta hơn 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng). Sau 6 tháng làm giáo viên chủ nhiệm và dụ dỗ các ông bố của học sinh, hành vi bất chính đáng xấu hổ của cô Tần đã bị phanh phui bởi một người vợ vô tình tìm thấy đoạn chat giữa chồng mình với cô Tần. Người vợ này đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Không chỉ chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, cô giáo Tần còn thường xuyên vòi vĩnh, dụ dỗ những ông bố mua quà cáp hoặc tặng tiền cho mình - Ảnh: Internet Cho đến nay, chưa có thêm tin tức nào được tiết lộ, cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với cô giáo Tần sau khi bị lộ chuyện ngoại tình với hầu hết phụ huynh của học sinh trong một lớp. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận chỉ trích gay gắt: "Không chỉ là giáo viên giỏi, cô ấy còn là bậc thầy quản lý thời gian". "Mỗi một ngày lễ đã kiếm được 200.000 nhân dân tệ, vậy mỗi năm cô ấy phải kiếm được vài triệu tệ, đúng là làm giàu không khó mà". "Giáo dục lấy con người làm gốc, bản thân giáo viên mà không có đạo đức nhà giáo thì giáo dục con người để làm gì?". "Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu tôi là học sinh có bố hoặc người vợ có chồng ngoại tình với cô giáo thì sẽ có cảm nhận như thế nào"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-cap-ke-bat-chinh-voi-4850-phu-huynh-trong-lop-co-giao-con-ut-tui-gan-700-trieu-ong-tien-tinh-phi-572119.html