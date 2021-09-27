Nam sinh đang học online, mẹ chỉ vào màn hình và quát 1 câu khiến cô giáo 'đứng hình': Oan cho tôi quá!

Tin tức giải trí 27/09/2021 09:10

Đây đúng là tình huống học online "hài hước" nhất năm!

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thời gian qua, nhiều địa phương đã lên phương án cho các em học sinh, sinh viên học online tại nhà. Từ đó, nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" cũng xuất hiện như đeo mặt nạ doạ chô giáo mỗi đầu buổi học hay phụ huynh ăn mặc "mát mẻ" lượn qua camera lớp học,... 

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Vô số những tình huống 'khó đỡ' khi học sinh học online - Ảnh: Internet

Mới đây, thêm một tình huống xảy ra khiến cộng đồng mạng được phen cười chảy nước mắt, cười lăn lộn từ nhà ra ngõ. Cụ thể, một nam sinh vốn thích xem stream trên mạng. Tuy nhiên một hôm nọ, khi cậu học sinh đang ngồi học online và đang mở mic thì mẹ bỗng từ đằng sau đi tới, chỉ vào màn hình và quát: "Có tắt ngay đi không! Học không học, suốt ngày xem mấy cái đứa "sờ trim" trên mạng".

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Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như người mẹ không để ý đến màn hình là đang học online và khó đỡ hơn là cô giáo ngồi trước màn hình, lại đeo tai nghe có gắn loa nên bà mẹ này mới có pha nhầm nhọt như vậy! Chỉ khổ cho cô giáo được phen hốt hoảng, bị mắng oan uổng. Trước tình huống hài hước này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận như:

"Cô giáo được phen đứng hình ấy nhỉ. Tưởng tượng thôi mà đã thấy buồn cười rồi.

Nhưng tính ra thì học online cũng là một hình thức stream nhỉ. 

Quả stream này mà dám tắt thì học đúp một năm luôn này!"

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