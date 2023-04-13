Trải qua hơn 1 năm điều tra cái chết của nữ diễn viên xấu số, mọi nghi ngờ vẫn chưa có căn cứ để xác thực.

Ngày 24/2/2022, sự ra đi đột ngột của mỹ nhân Thái Lan Tangmo Nida "Chiếc lá cuốn bay" trở thành 1 tin chấn động tại xứ sở Chùa Vàng và cả giới giải trí ngoài nước. Nữ diễn viên gặp tai nạn rơi xuống sông Chao Phraya, hiện tại dù đã hơn 1 năm, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên vẫn chưa lời giải. Những bức ảnh cuối cùng check-in tại thuyền của Tangmo Nida trước khi gặp nạn - Ảnh: Internet Theo diễn biến vụ tai nạn trước đó, nữ diễn viên được Kartik - quản lý cũng là bạn thân, dẫn lên thuyền gặp những đối tượng lạ mặt. Theo lời khai từ những đối tượng tình nghi, cả nhóm đã uống 3 chai rượu. Sau đó, Tangmo đã đi đến phía đuôi tàu để đi vệ sinh, vì sàn trơn trợt cộng với việc đi giày cao gót và tốc độ di chuyển của tàu, cố diễn viên đã rơi xuống sông.

Theo tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cố diễn viên là do ngạt nước - Ảnh: Internet Gần 2 ngày tìm kiếm sau đó, thi thể của cô mới được tìm thấy. Theo kết luận từ kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mỹ nhân "Chiếc Lá Cuốn Bay" là do ngạt nước. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện nhiều vết thương ở được tìm thấy ở cánh tay, sau vai và chân, nghi là do chân vịt gây ra.

oạn video cho thấy Tangmo Nida và lái tàu tên Por đã tranh cãi đến mức động tay, đông chân - Ảnh: Internet Sau vụ việc, cảnh sát lấy lời khai của các đối tượng và tổ chức họp báo liên tục. Bên cạnh đó, cảnh sát Thái Lan cũng tích cực điều tra nhưng đến nay kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố. Không những thế, thái độ của mẹ Tangmo cũng từng khiến nhiều người phẫn nộ. Bà liên tục đòi tiền đền bù từ các đối tượng, tổng số tiền lên đến 30 tỷ đồng. Chính điều này cũng khiến mẹ Tangmo vướng nghi vấn lợi dụng cái chết của con gái để trục lợi bất chính.

Hình ảnh tang lễ của cố diễn viên gây xót xa - Ảnh: Internet Trải qua hơn 1 năm điều tra cái chết của nữ diễn viên xấu số, mọi nghi ngờ vẫn chưa có căn cứ để xác thực. Thế nên, bạn bè thân thiết và người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những kết luận từ cơ quan điều tra. Đa số đều mong sẽ nhận được lời giải thích thoả đáng, để linh hồn của nữ diễn viên được an ủi.

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