Quản lý nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' khó chịu ra mặt vì bị tổn hại suốt nhiều tháng qua, phẫn nộ nhất là thái độ cười cợt khi nói về cái chết của bạn!

Sao quốc tế 31/05/2022 09:02

Ngay sau khi mẹ ruột Tangmo chắc chắn rằng con gái mình bị giết, nữ quản lý cũng đã có những chia sẻ với truyền thông.

Sau nhiều tháng điều tra về sự ra đi đột ngột của diễn viên Chiếc lá Cuốn Bay - Tangmo Nida, nguyên nhân được tiết lộ do bất cẩn bị đuối nước khiến dư luận nhiều lần dậy sóng. Mới đây, mẹ ruột của nữ diễn viên bất ngờ có chia sẻ với truyền thông xoay quanh cái chết của con gái. Theo đó, mẹ của Tangmo cho biết bà đã nắm được bằng chứng con gái bị giết trên thuyền chứ không hẳn là một vụ đuối nước như đã công bố trước đó.

Quản lý nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' khó chịu ra mặt vì bị tổn hại suốt nhiều tháng qua, phẫn nộ nhất là thái độ cười cợt khi nói về cái chết của bạn! - Ảnh 1
Mẹ của Tangmo cho biết bà đã nắm được bằng chứng con gái bị giết trên thuyền chứ không hẳn là một vụ đuối nước- Ảnh minh họa: Internet

Tình tiết này một lần nữa gây xôn xao dư luận và tâm điểm lại đổ dồn về phía những người bạn đi du thuyền cùng Tangmo. Mới đây, truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi với những người bạn cũng có mặt trên du thuyền hôm gặp sự cố thì nữ quản lý của Tangmo cho biết:

"Tôi là người trong số những người có mặt trên thuyền. Chính vì thế không hề có chuyện làm hại nhau. Có một ranh giới mong manh giữa nghi ngờ và buộc tội. Nếu nghi ngờ mà không khiến người bị nhắc tên gặp rắc rối, tổn tại thì không sao. Nhưng cả 5 người trên thuyền đều bị tổn hại. Nó đi quá xa so với sự thật. Vụ việc này xảy ra trên sông mà bây giờ trôi ra tẩn biển rồi đi đâu cũng không biết. Đến nay đã 3 tháng rồi vẫn chưa kết thúc".

Mặc dù nguyên nhân cái chết của Tangmo vẫn còn là bí ẩn với nhiều người nhưng điều khiến cư dân mạng phẫn nộ chính là thái độ trả lời rất hời hợt và có ý cười cợt của nữ quản lý Tangmo khi trả lời truyền thông.

Quản lý nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' khó chịu ra mặt vì bị tổn hại suốt nhiều tháng qua, phẫn nộ nhất là thái độ cười cợt khi nói về cái chết của bạn! - Ảnh 2
Quản lý Tangmo trả lời truyền thông với thái độ cười cợt gây phẫn nộ - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, quản lý của Tangmo đã tới đồn cảnh sát Mueang Nonthaburi theo giấy triệu tập. Tại đây, cô đã thừa nhận tội khai man, đồng thời khai nhận rất nhiều bằng chứng của vụ án đã được thay đổi. Nữ quản lý cũng thừa nhận đã cho lời khai giả và bản thân không nhìn thấy Tangmo Nida đi xuống cuối thuyền để đi vệ sinh. 

Hiện, dư luận vẫn dành nhiều sự quan tâm xoay quanh cái chết của Tangmo và mong rằng mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ.

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Sau tuyên bố từ phía cảnh sát, mẹ Tangmo Nida cùng luật sư đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi từ truyền thông.

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