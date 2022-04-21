Cảnh sát Thái công bố ngày khép lại vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy lại được công bằng?

Sao quốc tế 21/04/2022 07:11

Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày chính thức khép lại vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay Tangmo Nida.

Sau hơn 2 tháng điều tra, ngày 20/4, đại diện cơ quan cảnh sát Thái Lan cho biết vụ tử nạn của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay sẽ chính thức kết thúc vào ngày 26/4.

Phía cảnh sát đã điều tra kĩ lưỡng và không phát hiện bất kì dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng. Chính vì vậy, vụ tử nạn thương tâm của nữ diễn viên Tangmo Nida sẽ kết thúc với nhận định tai nạn ngoài ý muốn thay vì cố ý giết người như công chúng đàm tiếu trước đó.

Cảnh sát Thái công bố ngày khép lại vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy lại được công bằng? - Ảnh 1
Cảnh sát Thái Lan công bố ngày kết thúc vụ án - Ảnh: Internet

Cơ quan cảnh sát cũng sẽ tổng hợp các bằng chứng liên quan nộp lên đơn vị công tố trước khi khép án.

Được biết, mỹ nhân Tangmo Pataritda là diễn viên nổi tiếng của Thái Lan. Cô nổi tiếng với vai Rungrong Siriwat trong phim Chiếc lá cuốn bay. Ngoài đời, Tangmo Pataritda trải qua nhiều thăng trầm, tuổi thơ khổ cực, hôn nhân thất bại và công việc khó khăn…Vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida rơi xuống sông Chao Phraya vào đêm tối ngày 24/2 khi cùng bạn tham gia bữa tiệc trên du thuyền đã gây ra cơn chấn động trong dư luận ở Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung.

Có rất nhiều tin đồn xoay quanh cái chết thương tâm của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay. Trong đó, nhiều người cho rằng Tangmo đã bị các đối tượng trên thuyền sát hại và không ngừng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để trả sự lại công bằng cho cô gái xấu số.

Cảnh sát Thái công bố ngày khép lại vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy lại được công bằng? - Ảnh 2
Mỹ nhân Tangmo Pataritda là diễn viên nổi tiếng của Thái Lan - Ảnh: Internet

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt và khởi tố 3 đối tượng có mặt tại hiện trường vụ tử nạn của mỹ nhân Chiếc lá bay với tội danh bất cẩn gây ra cái chết cho người khác: Hiso Por, Robert và San.

Cảnh sát Thái công bố ngày khép lại vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy lại được công bằng? - Ảnh 3
Cái chết thương tâm của mỹ nhân gây chấn động Thái Lan - Ảnh: Internet

Hiện, thông tin phía cảnh sảnh Thái Lan sẽ chính thức kết thúc vụ án của Tangmo vào ngày 26/4 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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