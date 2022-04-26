Cảnh sát kết luận nữ diễn viên 'Chiếc lá bay' tử nạn không phải do bị sát hại: Mẹ ruột có phản ứng 'khó hiểu'

Sao quốc tế 26/04/2022 19:44

Sau tuyên bố từ phía cảnh sát, mẹ Tangmo Nida cùng luật sư đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi từ truyền thông.

Thời gian qua, cuộc điều tra về cái chết của nữ diễn viên Tangmo Nida thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận. Sau bao ngày trông đợi, tối 25/4, trong họp báo về vụ việc, cảnh sát đưa ra kết luận ban đầu của vụ án là: Tangmo Nida tử nạn do nghi phạm sơ suất, không phải bị sát hại. Cảnh sát cũng khẳng định không cần điều tra thêm. Điều này khiến dư luận trong và ngoài nước vô cùng phẫn nộ, tạo ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội.

Tuy nhiên đến khoảng 12h30 trưa hôm nay (26/4), trong buổi họp báo công bố kết luận cuối cùng thì cảnh sát lại thay đổi phút chót và thông báo... sẽ kéo dài thêm quá trình điều tra thêm 2 tháng vì vẫn còn 1 vài điểm nghi vấn.

Cảnh sát kết luận nữ diễn viên 'Chiếc lá bay' tử nạn không phải do bị sát hại: Mẹ ruột có phản ứng 'khó hiểu' - Ảnh 1
Cảnh sát mở họp báo công bố kết luận về vụ án - Ảnh: Internet

Theo Trung tướng Chiraphat Phumchit- đại diện cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, vụ tử nạn của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" tử nạn là do sơ suất của đối tượng trên thuyền. Về vết thương ở phần bắp đùi của Tangmo Nida đã được xác nhận ra do chân vịt của thuyền gây ra.

Bên cạnh, trung tướng Chiraphat Phumchit cho biết thêm, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn 124 nhân chứng, xem xét 200 đoạn CCTV, 2.249 tài liệu từ bằng chứng để truy tố 5 người trên thuyền và 1 đối tượng khác. 

Như vậy, cảnh sát quyết định khởi tố và bắt giữ 6 đối tượng. Các đối tượng bị khởi tố với tội danh có hành vi sơ suất khiến người khác thiệt mạng. Trong đó, Hiso Por, Robert và San bị khởi tố với tội danh có hành vi sơ suất khiến người khác thiệt mạng. Về phần Job và Gatik bị khởi tố cho lời khai giả, tiêu hủy bằng chứng quan trọng. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố.

Cảnh sát kết luận nữ diễn viên 'Chiếc lá bay' tử nạn không phải do bị sát hại: Mẹ ruột có phản ứng 'khó hiểu' - Ảnh 2
Mẹ Tangmo Nida cho biết, bà hài lòng với những bằng chứng mà phía cảnh sát đưa ra - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong buổi họp báo, mẹ của nữ diễn viên Tangmo Nida cũng có mặt. Sau tuyên bố từ phía cảnh sát, mẹ Tangmo Nida cùng luật sư đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Mẹ Tangmo Nida cho biết, bà hài lòng với những bằng chứng mà phía cảnh sát đưa ra. Thế nhưng, bà khẳng định, bản thân vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm sự thật cho cái chết của con gái. Phản ứng khó hiểu này của mẹ nữ diễn viên "Chiếc lá bay" cũng gây thêm nhiều tranh cãi. Trước đó, chính bà cũng từng làm đơn đề nghị yêu cầu kết thúc điều tra vụ tử nạn cua con gái khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

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