Mải chụp ảnh, du khách nước ngoài thiệt mạng vì rơi khỏi đường sắt Tử Thần

Thế giới 28/12/2022 19:13

Một du khách đã thiệt mạng sau khi nhoài người ra cửa sổ chụp ảnh và rơi xuống từ chuyến Đường sắt Tử thần nổi tiếng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, cảnh sát quận Sai Yok nhận được tin báo rằng một du khách nước ngoài đã rơi xuống khi đoàn tàu đi qua hang Krasae vào khoảng 11:50 trưa (giờ địa phương).

Giới chức địa phương đã nhanh chóng huy động cứu hộ và các tình nguyện viên tới hiện trường. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy dưới đường ray khoảng 8 mét.

Danh tính nạn nhân được xác định là Patrick Ward, 45 tuổi, đến từ New Zealand, cảnh sát trưởng Sai Yok Pol Col Puchong Narong-in cho biết.

Theo đó, nam du khách này đã đi tàu từ ga River Kwai ở quận Muang đến ga Nam Tok ở quận Sai Yok. Theo lời kể của các nhân chứng, khi đoàn tàu di chuyển với tốc độ rất chậm trên cây cầu gỗ nổi tiếng của tuyến Đường sắt Tử thần, người đàn ông đã mở cửa tàu để chụp ảnh nhưng bất ngờ bị trượt chân và rơi khỏi tàu.

 

Mải chụp ảnh, du khách nước ngoài thiệt mạng vì rơi khỏi đường sắt Tử Thần - Ảnh 1
Du khách người New Zealand thiệt mạng vì cố chụp ảnh selfie khi tàu sắt đang di chuyển - Ảnh minh họa: The Nation Thailand

Theo thông tin từ Zingnews, đại tá Phuchong Narong-in, chỉ huy đồn cảnh sát, cho biết lời khai của hướng dẫn viên đoàn tiết lộ rằng nam du khách đi cùng một nhóm khách quốc tế khác, với hành trình tham quan đường sắt tử thần, còn được gọi là đường sắt Thái Lan - Myanmar bằng tàu hỏa.

Người đàn ông được cho là đã mở một cánh cửa của tàu và vươn người ra ngoài, cố gắng chụp hình tự sướng để lấy khung cảnh bên ngoài. Song, Ward bị trượt chân ở bậc cửa và ngã xuống đất tử vong.

Vì không có thang hay phương tiện để trèo xuống khu vực bên dưới, lực lượng cứu hộ đã phải tạo ra một hệ thống ròng rọc tạm thời để tiếp cận hiện trường và đưa thi thể ra ngoài.

Khi lực lượng cứu hộ xuống đến nơi, Ward đã trong trạng thái bất tỉnh, cảnh sát cho biết. Cánh tay phải và cổ của nam du khách bị gãy gập. Đội cứu thương cố gắng hồi sức cho Ward trong khoảng nửa giờ nhưng không thành công.

Mải chụp ảnh, du khách nước ngoài thiệt mạng vì rơi khỏi đường sắt Tử Thần - Ảnh 2
Một đoàn tàu đi qua cây cầu gỗ nổi tiếng trên Đường sắt Tử thần ở tỉnh Kanchanaburi. Ảnh: Piyarat Chongcharoen

Tuyến đường sắt tử thần dài 415 km, kết nối Ban Pong (Thái Lan) và Thanbyuzayat (Myanmar), được xây dựng từ năm 1940 đến năm 1943 bởi Nhật Bản để hỗ trợ quân đội nước này trong Thế chiến II. Khoảng 180.000 đến 250.000 công dân Đông Nam Á và khoảng 61.000 tù nhân chiến tranh đã bị buộc phải làm việc trên công trình xây dựng đường sắt.

Tuyến đường này bị đóng cửa vào năm 1947, sau đó được mở cửa trở lại phần bên Thái Lan vào 10 năm sau. Hiện tại, nơi này trở thành địa điểm tham quan phổ biến cho du khách quốc tế để tìm hiểu về một phần lịch sử của xứ chùa vàng.

Sở Cảnh sát quận Sai Yok cho biết đang liên hệ với Đại sứ quán New Zealand ở Bangkok để bàn giao thi thể và tổ chức tang lễ.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận nhiều vụ tai nạn và tử vong thương tâm của khách du lịch, bắt đầu từ nguồn cơn muốn có ảnh đẹp check-in trên mạng xã hội. Những cái chết vì chụp ảnh tự sướng có tần suất xảy ra thường xuyên hơn so với số đông nghĩ. Phần lớn do nạn nhân chủ quan, không để ý đến mức độ nguy hiểm ở xung quanh hoặc nhận thức được nhưng vẫn đánh liều để chụp ảnh.

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