Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá Pele, gia đình liên tục túc trực cạnh bên vì tiên lượng xấu?

Thế giới 25/12/2022 18:30

Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá người Brazil đang trở nên tồi tệ hơn?

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh, cả gia đình Pele đang ở bên ông khi tình trạng sức khỏe của vua bóng đá người Brazil trở nên tồi tệ hơn.

Hôm nay (25-12), các con của Pele đã đăng những bức ảnh đầy cảm xúc về người cha Pele, trong lúc ông chiến đấu với căn bệnh ung thư và di chứng của nó. Con gái của Pele, Kely Nascimento đã đăng bức ảnh lên Instagram cô ôm lấy cha mình trong phòng của bệnh viện. Cháu gái của Pele cũng được nhìn thấy đang nằm trên ghế sofa trong bức ảnh.

Kely viết trên Instagram: ‘Chúng tôi tiếp tục ở đây, chiến đấu và có một niềm tin. Một đêm nữa bên nhau’.

Kely Nascimento cũng đăng một đoạn video quay cảnh vua bóng đá Pele đang ngủ trên giường, trong khi gia đình nói chuyện với ông. Cả thế giới bóng đá đang cầu nguyện cho Pele vượt qua thời khắc khó khăn của cuộc đời kể từ khi ông nhập viện tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo. Cả gia đình Pele đang đón giáng sinh trong cùng ông trong bệnh viện.

Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá Pele, gia đình liên tục túc trực cạnh bên vì tiên lượng xấu? - Ảnh 1
Tình hình sức khỏe của Pele xấu đi? Ảnh: Internet

Kely cho biết: ‘Tình yêu của các bạn dành cho cha tôi, những câu chuyện và những lời cầu nguyện của các bạn là nguồn an ủi lớn vì chúng tôi biết mình không đơn độc. Hãy biến căn phòng này thành Sambadrome (đùa thôi), thậm chí hãy làm caipirinha (không đùa đâu!!)’.

Con trai của Pele là Edinho cũng đã đến bệnh viện. Edinho đăng lên Instagram bức ảnh anh nắm tay cha, kèm theo lời nhắn xúc động: "Cha à, cha là sức mạnh của con’. Con gái Flavia của Pele cho biết: “Ở bệnh viện, cha tôi được hỗ trợ tốt hơn. Ông không ở ICU, ông đang ở trong phòng bình thường. Vì vậy, ông không gặp nguy hiểm. Những người có sức khỏe yếu, tốt hơn là nên ở trong bệnh viện’.

Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá Pele, gia đình liên tục túc trực cạnh bên vì tiên lượng xấu? - Ảnh 2
 

 

Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá Pele, gia đình liên tục túc trực cạnh bên vì tiên lượng xấu? - Ảnh 3
Người thân ở bên ông những ngày này. Ảnh: Internet

 

Cũng theo Tiền Phong, mới đây, mạng xã hội Brazil tràn ngập hình ảnh công nhân đang chuẩn bị cho buổi lễ ở sân vận động Vila Belmiro, Santos. Cư dân mạng phát hiện một thứ giống như chiếc quan tài được mạ vàng, xung quanh là những hình điêu khắc về Pele. Do đó, nhiều người tin rằng Santos đang chuẩn bị tang lễ cho 'vua bóng đá' Pele.

Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi CLB Santos, nơi Pele thi đấu phần lớn sự nghiệp, đã quyết định thông qua hành động đặc biệt để tri ân 'vua bóng đá'. Theo đó, đồng phục của CLB này sẽ có thêm một chiếc vương miện phía trên 2 ngôi sao (tượng trưng cho Pele) kể từ đầu năm 2023. Trước đó, đồng phục có vương miện đã được sử dụng trong một trận đấu tri ân Pele vào năm 2019. Tuy nhiên, đến hôm nay thì sự thay đổi này mới được đưa vào quy chế CLB.

Tình hình mới về sức khỏe của vua bóng đá Pele, gia đình liên tục túc trực cạnh bên vì tiên lượng xấu? - Ảnh 4
Brazil chuẩn bị lễ tang cho 'vua bóng đá' Pele? Ảnh: Internet

Trong khi đó, phía người nhà của Pele vẫn im lặng trước thông tin nói trên. Những người con của 'vua bóng đá' quây quần bên ông tại bệnh viện, trong dịp Giáng sinh. Hình ảnh mới nhất của Pele bên cạnh con gái cũng khiến người hâm mộ bóng đá cảm động. Con trai của Pele - Edinho, cựu thủ môn CLB Santos, cũng túc trực ngày đêm và cho biết hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ.

Mặc dù phải nhập viện, Pele vẫn xem trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp vào cuối tuần trước.

Vua bóng đá viết trên Instagram: "Ngày nay, bóng đá tiếp tục tạo ra câu chuyện của nó, như mọi khi, theo một cách đầy mê hoặc. Lionel Messi giành chức vô địch World Cup đầu tiên, cậu ấy rất xứng đáng. Bạn thân mến của tôi, Kylian Mbappe ghi 4 bàn trong một trận chung kết. Thật là một món quà khi xem trận đấu này, đó là tương lai của môn thể thao của chúng ta’.

Nhà vô địch World Cup 3 lần, Pele đã được đưa vào bệnh viện vào cuối tháng 11 khi tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ. Vua bóng đá 82 tuổi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết từ tháng 9 năm ngoái.

Pele được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại khi vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970 cùng Brazil. Ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng 3 lần vô địch World Cup và vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Brazil với 77 bàn sau 92 lần khoác áo.

 

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