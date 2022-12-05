Theo báo Brazil Folha de Sao Paulo, Pele sẽ không thực hiện bất cứ biện pháp nào để điều trị ung thư ruột, hay kiểm tra tình hình sức khoẻ. Cựu tiền đạo 82 tuổi chấp nhận được chăm sóc giảm nhẹ các cơn đau và xoa dịu tinh thần. Phương pháp này thường được dùng cho các bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa, để họ chuẩn bị cho cái chết.

Theo VnExpress, hoá trị liệu không còn tác dụng với căn bệnh ung thư ruột của cựu tiền đạo Pele , và ông đang được chăm sóc để giảm đau trước khi qua đời.

Tuy nhiên, truyền thông Brazil cho biết ông không còn muốn chống lại căn bệnh này.

Bệnh viện điều trị cho Pele cũng thông báo hồi đầu tuần rằng họ đã cho ông dùng kháng sinh chống nhiễm trùng đường hô hấp. Tình trạng của ông được xác nhận là "ổn định". Các bác sĩ nói thêm rằng Pele sẽ lưu viện thêm vài ngày để điều trị.

Tuần trước, Pele còn đăng video cổ vũ đội tuyển Brazil trước khi đội dự World Cup 2022. "Hơn 200 triệu trái tim sẽ cùng chung nhịp đập với các bạn", ông nói với đội tuyển. "Tôi xin gửi nguồn năng lượng tích cực đến các bạn, và hãy đem danh hiệu về nhà".

Đăng tải trên báo Thanh Niên, nhiều người hâm mộ canh thức bên ngoài bệnh viện cầu nguyện cho ‘Vua bóng đá' Pele. "Chúng tôi cầu nguyện cho thần tượng của mình khi ông ấy trải qua một trong những trận chiến khó khăn nhất trong đời", một người hâm mộ nói với AFP.

Danh thủ Pele trong thời kì thi đấu. Ảnh : Internet

Những người hâm mộ của Pele ngày 4.12 hầu hết đứng trong im lặng bên ngoài bệnh viện ở khu phố Morumbi phía tây Sao Paulo, cầm biểu ngữ có hình thời trẻ của Pele. Một số áp phích dán trên tường gần lối vào bệnh viện có nội dung "Nhà vua vạn tuế!".

Nhiều người cầu nguyện cho Pele. Ảnh: Thanh Niên

Pele là cầu thủ mang tính biểu tượng trong lịch sử môn thể thao này, với biệt danh "Vua bóng đá". Ông ba lần vô địch World Cup cùng Brazil năm 1958, 1962 và 1970, và là cầu thủ duy nhất trong lịch sử làm được điều này. Theo IFFHS, Pele ghi nhiều bàn thứ ba trong lịch sử với 762 bàn, sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Năm 2021, ông từng phẫu thuật khối u ở ruột và được ra viện kể từ đó. Đầu năm 2022, các tế báo ung thư đã lan đến ruột, gan và phổi của ông. Đầu tuần này, ông phải nhập viện điều trị, dù con gái ông viết trên Instagram rằng chuyện này không phải bất ngờ hay nghiêm trọng. Chính Pele cũng đăng lên mạng xã hội nói rằng ông chỉ nhập viện định kỳ mỗi tháng.