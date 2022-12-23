Người phụ nữ lập kỷ lục Guinness mới sau khi sinh 9 em bé 1 lúc gây chấn động thế giới

Thế giới 23/12/2022 15:57

Chúng ta đã tạo ra tất cả các loại kỷ lục thế giới kỳ lạ và gây sốc, danh sách này là vô tận. Trong một kỷ lục thế giới gần đây, khá kỳ diệu là đã có  một người phụ nữ đã sinh chín em bé trong một lần sinh nở. Dù tin hay không thì đó là sự thật. Sách kỷ lục Guinness thế giới mới đăng tải về kỷ lục thế giới gây sốc. 

 

Kỷ lục Guinness Thế giới gần đây đã đăng một kỷ lục về một bà mẹ sinh ra 5 đứa con gái và 4 đứa con trai trong bài đăng mới nhất của họ. Bài đăng có một đoạn video cho thấy chín đứa trẻ mới biết đi với cha mẹ của chúng.

Người phụ nữ lập kỷ lục Guinness mới sau khi sinh 9 em bé 1 lúc gây chấn động thế giới - Ảnh 1

Bài đăng đã thêm chi tiết dưới dạng bình luận dưới bài đăng. Bốn bé trai (là Oumar, Elhadji, Bah và Mohammed VI) và năm bé gái (là Adama, Oumou, Hawa, Kadidia và Fatouma) đã được sinh mổ vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, khi Cissé mang thai được 30 tuần.

Bài đăng cũng thông báo rằng trường hợp này là cực kỳ hiếm. Cho đến khi những đứa trẻ nhà Cissé chào đời, không có trường hợp nào được ghi nhận về trường hợp 9 đứa trẻ từ một ca sinh thành công duy nhất sống sót được hơn vài giờ.

Người phụ nữ lập kỷ lục Guinness mới sau khi sinh 9 em bé 1 lúc gây chấn động thế giới - Ảnh 2

Tuy nhiên, không phải lúc nào người mẹ cũng biết rằng mình sẽ sinh chín đứa trẻ trong một lần sinh. "Ban đầu, các chuyên gia y tế của Mali tin rằng mẹ Halima đang mang 7 đứa con, nhưng sau khi chính phủ Mali đưa bà đến một cơ sở chuyên biệt ở Maroc, người ta đã tìm thấy thêm 2 đứa nữa!" 

Mọi người đã bị sốc trước kỷ lục kỳ diệu này và một số người coi người mẹ như một chiến binh trong khi những người khác chúc phúc cho cô ấy với một cuộc sống khỏe mạnh và tuyệt vời phía trước.

Người phụ nữ lập kỷ lục Guinness mới sau khi sinh 9 em bé 1 lúc gây chấn động thế giới - Ảnh 3

Một người phụ nữ đã chúc phúc cho người mẹ và bình luận: "Đây là loại kỷ lục mà bạn phải cho chúng tôi xem chứ không phải ai đó thổi phồng tin đồn để chúc mừng bà ấy và Chúa giúp bà ấy."

Một người phụ nữ gọi đó là một phép màu và bình luận: "Chúa có thể tạo ra những điều kỳ diệu", trong khi một phụ nữ khác nói thêm: "Từ khóa ở đây là sống sót, tình huống này rất nguy hiểm cho người mẹ và những đứa trẻ. Những hành động kiểu này sẽ không được ủng hộ".

Theo Indiatimes

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