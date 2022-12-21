Lịch sử ngày lễ Giáng sinh: Vì sao được kỷ niệm vào ngày 25 tháng 12?

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vui vẻ 2022 sắp đến gần và công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành. Ngày nay, lễ Giáng sinh được mọi người trên khắp thế giới tổ chức vào ngày 25 tháng 12 để tưởng nhớ sự ra đời của Chúa Giê-su Christ. Nhưng rất ít người biết về lý do tại sao Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Đây là tất cả những gì bạn cần biết:

Giáng sinh luôn được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, nhưng bạn có biết tại sao Giáng sinh được tổ chức vào cùng một ngày mỗi năm không?

Có một tín điều thông thường rằng Lễ Giáng Sinh là ngày sinh của Chúa Giêsu, nhưng thành thật mà nói, Kinh thánh không bao giờ đề cập đến ngày sinh của Chúa Giêsu. Theo một số nhà sử học, Chúa Giêsu có thể đã được sinh ra vào mùa xuân.

Tại sao Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12?

Có ba lý do tại sao ngày 25 tháng 12 được chọn làm lễ Giáng sinh.

Đầu tiên, nhà sử học Cơ đốc giáo La Mã Sextus Julius Africanus xác định ngày thụ thai của Chúa Giêsu là ngày 25 tháng 3, tức là sau chín tháng, là ngày 25 tháng 12. Do đó, ngày sinh đã được quyết định.

Điều tiếp theo là vào thế kỷ thứ ba, Rome, một cộng đồng thế tục đã tổ chức lễ an ủi mùa đông vào ngày 25 tháng 12.

Ngày lễ này đánh dấu sự trở lại của những ngày dài hơn sau ngày đông chí nhưng cũng theo sau lễ hội nổi tiếng của người La Mã có tên là Saturnalia, trong đó mọi người ăn uống và trao đổi quà tặng.

Đế chế La Mã đã không chấp nhận Cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ ba. Vào ngày 25 tháng 12, chúng ta đã kỷ niệm sự tái sinh của mặt trời vô song, Sol Invictusa.

Thứ ba là các tín đồ ở Rome bắt đầu công nhận Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 336 sau Công nguyên do sự cai trị của Constantine. Constantine ủng hộ đức tin Cơ đốc ở Rome, và một số người cho rằng đó là một động thái chính trị nhằm giảm bớt các lễ kỷ niệm của người ngoại giáo trong nước.

Ngày không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiều nhà sử học tin rằng cả Giáo hoàng và Hoàng đế đều thích ngày này vì nó trùng với các lễ hội ngoại giáo kỷ niệm ngày đông chí, đã có từ nhiều thế kỷ trước.

Nguồn gốc của cái tên Giáng sinh là gì?

Trên khắp thế giới mỗi năm, hàng tỷ người kỷ niệm Ngày Giáng sinh theo cách riêng của họ, nhưng chính xác thì từ "Giáng sinh" bắt nguồn từ đâu?

Cái tên 'Giáng sinh' xuất phát từ Thánh lễ của Chúa Kitô (hoặc Chúa Giêsu). Một buổi lễ đại chúng (đôi khi được gọi là Rước lễ hoặc Thánh Thể) là nơi các Cơ đốc nhân tưởng nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết và sau đó sống lại.

Lễ Giáng sinh trong tiếng anh được đọc là “Christmas”. “Christ” tức là Đấng chịu sức dầu – đây là tước vị của Đức Giêsu. “Mas” là viết tắt của “Mass” tức là thánh lễ. Christmas ghép lại có nghĩa là ngày lễ của Đức Giêsu. Ngoài ra, Giáng sinh cũng được gọi theo rất nhiều những tên gọi khác như Xmas (bắt nguồn từ Hy Lạp) hãy Noel (bắt nguồn từ tiếng Latinh).

Truyền thống của cây Giáng sinh bắt đầu như thế nào?

Lễ kỷ niệm Ngày Giáng sinh có nhiều truyền thống, và một trong những truyền thống phổ biến nhất là cây thông Noel. Dù là cây thật hay nhân tạo, cây Giáng sinh đồng nghĩa với ngày lễ. Nhưng làm thế nào mà cây trở thành một phần của Giáng sinh?

Truyền thống về cây Giáng sinh đã tồn tại quá lâu. Người ta tin rằng nó có nguồn gốc từ thời Phục hưng ở nước Đức hiện đại. Một niềm tin phổ biến khác cho rằng nhà cải cách Cơ đốc giáo theo đạo Tin lành Martin Luther là người đầu tiên đặt nến trên cây thường xanh. Trước khi có điện, nến được dùng để trang trí cây thông Noel.

Tuy nhiên, giờ đây chúng ta có nhiều lựa chọn, bao gồm chuông, găng tay, vòng hoa ở tất, đồ trang sức, dây kim tuyến và kẹo gậy. Để trang trí cây thông Noel, những đồ ăn được như bánh gừng, sô cô la và các loại đồ ngọt khác được buộc vào cành của nó.

Theo Indiatimes