Mới đây tại Uganda, một vụ việc gây chấn động đã xảy ra khi một con hà mã nuốt chửng một cậu bé 2 tuổi rồi nhả cậu bé ra. May mắn thay, cậu bé được thông báo là đã sống sót sau sự cố nguy hiểm.

Đứa trẻ mới biết đi đã được xác định là Paul Iga. Cậu đang chơi gần nhà bên hồ Edward thì một con hà mã khổng lồ tóm lấy đầu cậu bé và nuốt chửng nửa người cậu. May mắn thay, một người dân địa phương tên là Chrispas Bagonza đã chú ý đến cậu bé bị mắc kẹt trong hàm của con vật và cố gắng giải thoát cậu. Bagonza ném đá vào con hà mã để cứu cậu bé.

Con hà mã bị gián đoạn bởi cuộc tấn công bất ngờ của người địa phương và nhanh chóng từ bỏ đứa trẻ mới biết đi sau khi nó sợ hãi. Quan chức cảnh sát Uganda sau đó đã bình luận về vụ việc và nói: “Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra khi một con hà mã đi lạc khỏi Hồ Edward và tấn công một đứa trẻ.” Cảnh sát cũng báo cáo rằng con hà mã đã “tóm đầu cậu bé và nuốt chửng một nửa cơ thể cậu”. Họ tiếp tục khen ngợi người dân địa phương đã cứu cậu bé, “Chrispas Bagonza, người ở gần đó đã rất dũng cảm để cứu nạn nhân sau khi anh ta ném đá con hà mã khiến nó sợ hãi, khiến nó nhả nạn nhân ra khỏi miệng.”

Sau sự việc kinh hoàng, cậu bé được đưa tới bệnh viện. Thật là một điều kỳ diệu khi cậu bé vẫn còn sống sau khi bị hà mã tóm lấy vì loài vật này nổi tiếng với sức mạnh phi thường. Paul sống sót sau vụ tấn công và được đưa đến một phòng khám gần đó, sau đó cậu bé được chuyển đến bệnh viện ở Bwera. Đứa trẻ mới biết đi đã được kiểm tra và tiêm phòng bệnh dại như một bước phòng ngừa. Cuộc tấn công xảy ra bất ngờ, vì hà mã là động vật ăn cỏ và thậm chí không gây hại cho cá, chúng có thể gây chết người nếu bị đe dọa. Mặc dù có khuynh hướng ăn chay, nhưng hà mã nổi tiếng là tấn công con người nếu chúng đến quá gần, tin tức về các cuộc tấn công của hà mã đã lan truyền khắp thế giới một cách đáng kể. Theo Indiatimes

Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh Điều kỳ lạ và gây ngạc nhiên cho thế giới là người dân tại ngôi làng Spielplatz ở Anh thoải mái khỏa thân với tất cả hoạt động hàng ngày và họ thấy rất hạnh phúc với điều đó trong suốt 90 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ma-hoang-da-nuot-chung-em-be-2-tuoi-o-uganda-khien-nguoi-dan-hoang-hon-536724.html