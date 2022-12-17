Rất nhiều món quà được trao đổi trong đám cưới, đặc biệt nhất là món quà mà chú rể tặng cô dâu của mình hoặc ngược lại. Mọi người thường tặng xe ô tô, đồ nội thất hoặc thứ gì đó đặc biệt cho người bạn đời hoặc ít nhất là thứ gì đó hữu ích cho họ.

Nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về một con lừa được tặng cho cô dâu vào ngày cưới, không phải bởi ai khác ngoài chú rể của cô ấy chưa? Đó không phải là một món quà ngẫu nhiên mà thực sự là một món quà chu đáo, đây là ý nghĩa của con lừa đối với cặp đôi.

Trong một sự kiện gần đây, một chú rể đến từ Pakistan đã tặng vợ mình một con lừa. Nghe có vẻ kỳ quái, nhưng có một lý do rất đặc biệt đằng sau nó.

Chú rễ đã tạo bất ngờ cho cô dâu yêu quý của mình.

Trong một video được YouTuber người Pakistan Azlan Shah chia sẻ trên Instagram, bạn có thể thấy anh ấy mang một con lừa vào trong một địa điểm tổ chức đám cưới và tặng nó cho vợ mình, cô Warisha, cùng với bạn bè và gia đình.

Lý do anh tặng món quà này rất đơn giản và ấm lòng. Anh ấy nói rằng vợ anh ấy thích lừa, và trên thực tế, chúng là loài vật rất chăm chỉ và họ cũng rất yêu động vật. Anh ấy cũng nói thêm rằng anh ấy cũng yêu lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi thừa nhận rằng họ rất thân thiết với chú lừa, thậm chí họ còn đặt tên cho nó là Bhola.

Đoạn video do nhiếp ảnh gia đám cưới đăng tải có chú thích: "Món quà cưới này từ Azlan cho Warisha thật vui nhộn và dễ thương nhất. Điều tuyệt vời nhất là cả hai đều có kế hoạch nhận nuôi chú lừa con! anh Azlan và chị Warisha, cuối cùng đã đi đến thống nhất kết luận là chăm sóc chú lừa. Chắc chắn đây là cặp đôi năng động nhất từ ​​trước đến nay!"

Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi thậm chí đã chụp ảnh với chủ lừa Bhola trong đám cưới. Cặp vợ chồng tiết lộ rằng họ không hề tách chú lừa con Bhola khỏi mẹ mà thậm chí còn đưa nó đi cùng. Đó thực sự là một món quà cưới tuyệt vời nhất từ ​​​​trước đến nay.

Theo Indiatimes

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