Đám cưới độc lạ nhất thế giới: Chú rễ tặng cô dâu con lừa làm quà cưới

Thế giới 17/12/2022 21:19

Rất nhiều món quà được trao đổi trong đám cưới, đặc biệt nhất là món quà mà chú rể tặng cô dâu của mình hoặc ngược lại. Mọi người thường tặng xe ô tô, đồ nội thất hoặc thứ gì đó đặc biệt cho người bạn đời hoặc ít nhất là thứ gì đó hữu ích cho họ.

Nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về một con lừa được tặng cho cô dâu vào ngày cưới, không phải bởi ai khác ngoài chú rể của cô ấy chưa? Đó không phải là một món quà ngẫu nhiên mà thực sự là một món quà chu đáo, đây là ý nghĩa của con lừa đối với cặp đôi.

 

Trong một sự kiện gần đây, một chú rể đến từ Pakistan đã tặng vợ mình một con lừa. Nghe có vẻ kỳ quái, nhưng có một lý do rất đặc biệt đằng sau nó.

Đám cưới độc lạ nhất thế giới: Chú rễ tặng cô dâu con lừa làm quà cưới - Ảnh 1
Chú rễ đã tạo bất ngờ cho cô dâu yêu quý của mình.

Trong một video được YouTuber người Pakistan Azlan Shah chia sẻ trên Instagram, bạn có thể thấy anh ấy mang một con lừa vào trong một địa điểm tổ chức đám cưới và tặng nó cho vợ mình, cô Warisha, cùng với bạn bè và gia đình.

Lý do anh tặng món quà này rất đơn giản và ấm lòng. Anh ấy nói rằng vợ anh ấy thích lừa, và trên thực tế, chúng là loài vật rất chăm chỉ và họ cũng rất yêu động vật. Anh ấy cũng nói thêm rằng anh ấy cũng yêu lừa.

Đám cưới độc lạ nhất thế giới: Chú rễ tặng cô dâu con lừa làm quà cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cặp đôi thừa nhận rằng họ rất thân thiết với chú lừa, thậm chí họ còn đặt tên cho nó là Bhola.

Đoạn video do nhiếp ảnh gia đám cưới đăng tải có chú thích: "Món quà cưới này từ Azlan cho Warisha thật vui nhộn và dễ thương nhất. Điều tuyệt vời nhất là cả hai đều có kế hoạch nhận nuôi chú lừa con! anh Azlan và chị Warisha, cuối cùng đã đi đến thống nhất kết luận là chăm sóc chú lừa. Chắc chắn đây là cặp đôi năng động nhất từ ​​trước đến nay!"

Đám cưới độc lạ nhất thế giới: Chú rễ tặng cô dâu con lừa làm quà cưới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi thậm chí đã chụp ảnh với chủ lừa Bhola trong đám cưới. Cặp vợ chồng tiết lộ rằng họ không hề tách chú lừa con Bhola khỏi mẹ mà thậm chí còn đưa nó đi cùng. Đó thực sự là một món quà cưới tuyệt vời nhất từ ​​​​trước đến nay.

Theo Indiatimes

Tranh cãi do chơi golf, người đàn ông cắn đứt mũi bạn chơi

Tranh cãi do chơi golf, người đàn ông cắn đứt mũi bạn chơi

Một trận đấu golf diễn ra không mấy vui vẻ và sau đó đã chứng kiến ​​cảnh tượng hỗn chiến sau khi một người đàn ông cắn đứt mũi một người đàn ông khác cùng chơi ở Mississippi, Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   chú rễ tặng cô dâu con lừa đám cưới ở Pakistan quà cưới độc lạ trên thế giới

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 8 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 38 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 56 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích