Tranh cãi do chơi golf, người đàn ông cắn đứt mũi bạn chơi

Thế giới 17/12/2022 18:00

Một trận đấu golf diễn ra không mấy vui vẻ và sau đó đã chứng kiến ​​cảnh tượng hỗn chiến sau khi một người đàn ông cắn đứt mũi một người đàn ông khác cùng chơi ở Mississippi, Mỹ.

 

Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu vì bạn chơi của mình vì không để bạn thực hiện một cú putt ngắn chưa? Nếu bực bội vì chuyện gì đó, bạn có nghĩ đến hành động cắn vào mũi của họ không? Chuyện tưởng chừng như không thể này đã xảy ra tại Biloxi, Mississippi, Mỹ.

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Nghi can Mark Wells, 51 tuổi

Nghi can Mark Wells, 51 tuổi, đã xô xát với bạn chơi của mình và bị cáo buộc đã cắn vào mũi nạn nhân trong một bãi đậu xe của sòng bạc Hollywood vào Thứ Hai ngày 28/11. Sau đó, ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường trong chiếc Tesla màu tối của mình trước khi ra đầu thú hai ngày sau đó. 

Theo cảnh sát Bay St. Louis, ông Wells, nạn nhân và những người khác đã tranh cãi về một vòng golf mà họ chơi ở Sân gôn Bridges trước đó trong ngày.

Sự nóng nảy bùng lên giữa họ trong suốt cả ngày cho đến khi căng thẳng leo thang trong bãi đậu xe của Sòng bạc Hollywood vào khoảng 9:30 tối giờ địa phương. Đây là khi ông Wells bị cáo buộc đã cắn vào mũi người đàn ông cùng chơi golf.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân bị thương ở mặt, mũi của anh ta đã bị cắn đứt và biến dạng. Mũi của nạn nhân không được tìm thấy và nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Tưởng niệm ở Gulfport.

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Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát trưởng Bay St. Louis Toby Schwartz nói rằng cuộc điều tra đã xác định rằng nghi phạm, Mark Curtis Wells với hành vi cắn đứt mũi nạn nhân.

Ông ta bị buộc tội trọng tội hỗn loạn và phải đối mặt với án tù 7 năm nếu bị kết án. Luật tiểu bang định nghĩa trọng tội là "tội phạm có chủ đích được thực hiện với ý định giết người, trong đó nghi phạm cắt xẻo, làm biến dạng, vô hiệu hóa hoặc phá hủy lưỡi, mắt, môi, mũi, chân tay hoặc một bộ phận cơ thể khác của ai đó."

Wells đã bị đưa vào nhà tù Quận Hancock sau khi tự thú vào sáng thứ Tư. Ông ta được trả tự do ngay sau khi tự mình trả 10% số tiền trái phiếu trị giá 50.000 đô la.

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Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc này xảy ra sau một vụ va chạm xấu xí khác giữa hai tay golf ở Úc.

Khung cảnh hỗn loạn được hiểu là đã diễn ra tại Cranbourne Golf ở Melbourne trong giải đấu cấp câu lạc bộ thường niên của họ, với sự bất đồng giữa hai người chơi nhanh chóng biến thành một trận đấu la hét đầy tục tĩu.

Vụ việc bắt đầu với cảnh một người đàn ông 61 tuổi tiến về phía một thành viên của một nhóm khác, chĩa thẳng gậy của mình vào người chơi kia.

"Tại sao lại có khán giả? Tôi không ngại mọi người xem, nhưng tại sao họ lại ở trên sân gôn?", ông ấy nói khi đến gần nhóm kia hơn.

Ngay sau đó, một cuộc trao đổi những lời tục tĩu nảy lửa bắt đầu khi hai người chơi bắt đầu xông vào người đàn ông 61 tuổi trong cơn thịnh nộ.

Theo Indiatimes

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