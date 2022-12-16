Theo thông tin từ báo Pháp Luật dẫn theo tin của đài CNN, chính quyền khu vực Auvergne-Rhone-Alpes cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 16-11 (giờ địa phương) tại một chung cư 8 tầng ở thị trấn Vaulx-en-Velin, nơi cách Paris 470 km về phía đông nam, theo giới chức địa phương. Vụ việc khiến 10 người thiệt mạng, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch và 10 người khác (bao gồm 2 lính cứu hỏa) bị thương nhẹ.

Phát ngôn viên Liên đoàn Lính cứu hỏa Quốc gia Pháp (FNSPF) - Thiếu tá Geoffrey Casu nói với đài truyền hình Pháp LCI rằng ngọn lửa bùng phát ở tầng trệt của tòa nhà sau đó lan đến các tầng trên cùng.

Khoảng 170 lính cứu hỏa và 65 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Đến 6 giờ sáng 16-12, ngọn lửa đã được kiểm soát.

Ông nói thêm rằng khói bao trùm các tuyến đường sơ tán bên trong tòa nhà nên chỉ có thể sơ tán bằng thang từ bên ngoài, điều này khiến công tác cứu hộ trở nên phức tạp.

Theo báo Người Lao Động dẫn tin một phóng viên của AP tại hiện trường đã nhìn thấy một số xe cứu hỏa và vành đai an ninh được thiết lập xung quanh khu vực xảy ra đám cháy. Cư dân tập trung tại một bãi đậu xe đối diện tòa nhà bị cháy.

Các nhân viên cứu hỏa Pháp tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: World News 24/ Twitter

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin gọi vụ cháy mới nhất ở Pháp là "một cú sốc". Ông Darmanin và Bộ trưởng Nhà ở Olivier Klein sẽ tới hiện trường vụ cháy trong vài giờ tới.

Đây là vụ hỏa hoạn chết người nhiều nhất ở Pháp kể từ năm 2019 khi một vụ tấn công đốt phá tại một quận sang trọng ở Paris khiến 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne gọi vụ việc là “thảm kịch” và kêu gọi đoàn kết, hỗ trợ các nạn nhân và người thân của họ.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tai nạn.