Kenneth Bianchi và anh họ của anh ta đã giết 12 cô gái ở LA trong một vụ giết người độc ác

Cảnh sát đã bối rối và đau lòng ngay khi họ tìm thấy mười hai thi thể thanh niên từ 12 đến 28 tuổi chỉ trong hơn một năm vì bóng tối của nỗi sợ hãi bao trùm thành phố thiên thần LA.

Các nạn nhân thường bị đánh đập dã man, đầy vết bầm tím với các vết thương quanh chân, tay và nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ. Nhiều người trong số họ được tìm thấy trong hiện trạng trần truồng bên vệ đường ở những ngọn đồi gần Hollywood. Và một số người trong số nạn nhân bị phát hiện đã được tiêm các sản phẩm tẩy rửa gia dụng.

Angelo Buono Jr. là anh họ của Bianchi và là đồng phạm giết người khi họ cùng nhau "khủng bố tinh thần" thành phố của những thiên thần.

Những vụ giết người là "tác phẩm kinh dị" của "The Hillside Stranglers" - một cặp anh em họ giết người hàng loạt với lòng căm thù phụ nữ.

Tội nhân Kenneth Bianchi và Angelo Buono Jr bị kết án vì những vụ giết người từ tháng 10 năm 1977 đến tháng 2 năm 1978 và bị kết án chung thân sau song sắt.

Nhưng chỉ nhờ một canh bạc táo bạo của cảnh sát, họ mới sa lưới được cả hai tên sát nhân hung ác. Cảnh sát đã "chơi canh cạnh đấu trí" thuyết phục được Bianchi từ chối người anh em họ Buono của mình trong một thỏa thuận nhận tội với lợi ích là anh ta né được án tử hình, nhưng chắc chắn rằng đồng phạm của anh ta cũng phải vào tù.

Đây là một trong những vụ án giết người hàng loạt ghê rợn và kinh hoàng nhất nước Mỹ và được nhà tội phạm học kiêm tác giả Christopher Berry-Dee nghiên cứu sâu rộng. Tác giả đã trao đổi thư từ với Bianchi trong một thời gian dài và cuối cùng đã phỏng vấn trực tiếp với anh ta tại Washington State Penitentiary.

Nhà tội phạm học Berry-Dee nói với tờ The Sun Online: "Tôi đã phỏng vấn anh ấy trong một căn phòng nhỏ, không có xiềng xích, anh ấy ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt tôi."

"Anh ấy không cười, anh ấy rất tức giận."

"Anh ta đứng dậy, người bảo vệ mở cửa và sau đó, một cách đầy dũng cảm, anh ta gầm gừ: Đừng bao giờ đến gần tao nữa, nếu không tôi sẽ xé toạc đầu mày ra."

Berry-Dee mô tả những lá thư xoắn mà Bianchi gửi cho anh ta là "giả khiêu dâm" và chúng được nhìn thấy trong cuốn sách Những bức thư từ những kẻ giết người hàng loạt: "Quân đoàn" bị thiệt hại của anh ta.

Bianchi, một trong những nghi phạm chính trong vụ án The Alphabet Murders đã chuyển đến Los Angeles, California để sống với người anh họ Buono.

Angelo Buono Jr. là anh họ của Bianchi và là đồng phạm giết người.

Ban đầu, cặp hám tiền nảy ra ý định ép các cô gái bán dâm để kiếm thu nhập. Họ đã mua một "danh sách lừa" từ một gái mại dâm tên là Deborah Noble, được cho là có những người đàn ông thường xuyên lui tới gái mại dâm. Bạn của Noble, Yolanda Washington, người đã giao danh sách cho cặp đôi này sẽ là nạn nhân đầu tiên của họ. Thi thể trần truồng của người phụ nữ được tìm thấy vào ngày 17 tháng 10 năm 1977, trên một sườn đồi gần đường cao tốc Ventura. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị cưỡng hiếp và bị trói bằng dây thừng trong khi cơ thể được làm sạch trước khi bị vứt bỏ.

Cặp đôi tiếp tục giết chóc trong khu vực, thường đóng giả cảnh sát. Nạn nhân tiếp theo của họ sẽ là Judith Miller, 15 tuổi, người đã bị cưỡng hiếp và đã cố gắng chống cự quyết liệt trước khi cô bị bóp cổ đến chết.



Tổng cộng 12 vụ giết người có liên quan đến anh em họ, 10 vụ là cả "bộ đôi man rợ" cùng thực hiện và hai vụ bởi Bianchi.

Cựu học sinh của trường trung học Hollywood là một người đã bỏ trốn được và làm nghề mại dâm. Cô ấy được nhìn thấy lần cuối vào ngày 31 tháng 10, khi nói chuyện với một người đàn ông trên Đại lộ Sunset.

Bộ đôi tiếp tục tra tấn và giết chết nữ phục vụ Lissa Kastin 21 tuổi, nạn nhân duy nhất của họ không phải là một người hành nghề mại dâm hay bỏ trốn là Evelyn Jane King 28 tuổi, Lauren Rae Wagner 18 tuổi và Kimberely Diane Martin, 17 tuổi. Trớ trêu thay, Martin vừa gia nhập một công ty gái gọi vì sợ phải đứng đường.

Thi thể của hai thiếu niên Dolores Ann "Dolly" Cepeda, 12 tuổi và Sonja Marie Johnson, 14 tuổi, được một cậu bé chín tuổi tình cờ tìm thấy trên sườn đồi gần Sân vận động Dodger. Sau đó, thông tin được tiết lộ rằng cô ấy đã được tiêm sản phẩm làm sạch Windex.

Nạn nhân cuối cùng của hai anh em họ được phát hiện vào tháng 2 năm 1978 bởi một phi công trực thăng phát hiện một chiếc xe màu cam bị bỏ rơi trên một vách đá trên đường cao tốc Angeles Crest. Phi công đã báo cho nhà chức trách rằng họ đã tìm thấy thi thể của một sinh viên và nữ phục vụ bán thời gian Cindy Lee Hudspeth 20 tuổi trong cốp xe.

Mặc dù tên sát nhân Bianchi chạy trốn đến Bellingham, Washington nhưng anh ta sớm bị bắt vì tội hiếp dâm và giết hai phụ nữ khác mà anh ta đã dụ đến nhà.

Cảnh sát có thể liên hệ anh ta với vụ án Strangler và sau một cuộc điều tra mở rộng, tên sát nhân Buono và Bianchi bị buộc tội giết người vào tháng 1 năm 1979. Bianchi ban đầu cố gắng thiết lập một biện pháp bảo vệ điên rồ cho chính mình nhưng các nhà tâm lý học của tòa án phát hiện ra anh ta đang giả mạo.

Ông Berry-Dee nhớ lại những hình ảnh đau lòng mà ông bắt gặp khi đến thăm hiện trường vụ án ở Los Angeles, nơi tìm thấy thi thể của hai thiếu niên.

"Tôi đã đến nơi đáng sợ đó cùng với cựu thám tử truy vết kẻ giết người LA LeRoy Orozco và đoàn làm phim của tôi. Hãy đọc những lời thú nhận của chính tên sát nhân Bianchi về những gì hắn và Buono đã làm với họ. Sau đó, hãy xem tất cả các bức ảnh hiện trường vụ án khủng khiếp khác và tự hỏi bản thân: Tại sao, nhân danh Chúa, một số người đã kết hôn với anh ta, nhưng anh ta vẫn tán tỉnh những người phụ nữ khác, muốn giết người hàng loạt, giết cùng một lúc?" Những bức ảnh đau lòng khủng khiếp đó sẽ cho bạn biết động cơ của Bianchi chỉ trong tích tắc."

Trong khi tên sát nhân Bianchi chưa bao giờ bị kết án vì những vụ giết người ở Alphabet, bắt cóc, hãm hiếp và bóp cổ ba bé gái một cách tàn nhẫn, nhà tội phạm học Berry-Dee nói rằng hắn ta "100%" có liên quan đến vụ án.

Trong số những manh mối khác thuyết phục nhà tội phạm học Berry-Dee về tội của Bianchi là nhận xét của chính mẹ anh, bà Francis. Bà ấy nói rằng mỗi khi Bianchi bị một cô gái từ chối hẹn hò, anh ta sẽ giết một ai đó.

Tên tội phạm Bianchi được sinh bởi một cô gái điếm đã bỏ rơi hắn ta và "truyền hắn ta từ gia đình này sang gia đình khác." Cuối cùng hắn được một cặp vợ chồng nhận nuôi nhưng vẫn là một đứa trẻ rắc rối. Bianchi hiện đang thụ án chung thân tại Nhà tù Tiểu bang Washington ở Walla Walla. Hắn ta đã nhiều lần kháng cáo quyết định của tòa án nhưng anh ta đã bị từ chối ân xá vào năm 2010. Anh ta sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2025.

Theo The Sun