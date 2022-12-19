Người đàn ông giành giải 'Người chồng của năm' nhờ giúp vợ trang điểm ngay khi xem World Cup

Thế giới 19/12/2022 11:20

Mọi người đã vô cùng ngạc nhiên bởi khoảng khắc của một anh chồng đang giúp vợ mình trang điểm ngay trong trận đấu bóng đá mà cả thế giới dõi theo. Hành động đáng yêu này đã tạo nên sức hút nhờ độ đáng yêu không tưởng.

Người đàn ông giành giải 'Người chồng của năm' nhờ giúp vợ trang điểm ngay khi xem World Cup - Ảnh 1

Các trận đấu bóng đá là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm, đặc biệt là khi nói đến FIFA World Cup. Cả gia đình cùng nhau cổ vũ cho đội và thậm chí tổ chức các bữa tiệc xem. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra khi vợ bạn cần bạn trong khi trận bóng đang ở cao trào? Một khoảnh khắc người chồng phụ vợ trang điểm được lan truyền gần đây đã khiến dân mạng ca tụng hết sức vì độ đáng yêu.

Người đàn ông giành giải 'Người chồng của năm' nhờ giúp vợ trang điểm ngay khi xem World Cup - Ảnh 2

Mọi người trên Internet đã vô cùng ngạc nhiên khi một đoạn video về một người đàn ông mặc áo thi đấu của đội tuyển Brazil được lan truyền rộng rãi vì giúp vợ anh ta trang điểm trong trận đấu. Kịch bản này rất khó xảy ra vì mọi người trong nước đều biết những người hâm mộ bóng đá bị ám ảnh bởi một trận đấu như thế nào và thậm chí có thể trở nên cực kỳ cáu kỉnh nếu bất kỳ ai làm mất thời gian xem quý báu của họ.

Trong video, cặp đôi được nhìn thấy đang ngồi trong sân vận động khi họ tham dự một trận đấu có vẻ quan trọng. Người phụ nữ hướng dẫn chồng cầm điện thoại lên để cô ấy có thể sử dụng nó làm gương trong khi kẻ mắt. Người đàn ông kiên nhẫn cầm điện thoại lên và tiếp tục xem trận đấu trong khi tay vẫn giữ yên điện thoại cho cô vợ chỉnh trang nhan sắc.

Người đàn ông giành giải 'Người chồng của năm' nhờ giúp vợ trang điểm ngay khi xem World Cup - Ảnh 3

Khoảnh khắc gần như gây sốc đối với một số người dùng trực tuyến, trong khi những người khác tin chắc rằng người đàn ông đang rất nuông chiều cô vợ mình. Ở phần đầu của video, nhiều người dùng đã chỉ ra cách người đàn ông có vẻ hơi đảo mắt, nhưng không phải ai cũng chú ý ra khoảnh khắc đó theo cách như vậy. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn trên web đều xem qua video.

Người đăng trên Twitter đã chú thích cho video: "Người chồng của năm". Trong khi một người dùng khác chọn icon cười với chú thích "Hãy nhìn vào khuôn mặt của anh ấy."

Một người bình luận hài hước trêu rằng người đàn ông đã không thể yên tâm xem trận đấu, ngay cả khi đã đến sân vận động rất xa để xem trận đấu.

Theo Indiatimes

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