Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh

Thế giới 14/12/2022 12:55

Điều kỳ lạ và gây ngạc nhiên cho thế giới là người dân tại ngôi làng Spielplatz ở Anh thoải mái khỏa thân với tất cả hoạt động hàng ngày và họ thấy rất hạnh phúc với điều đó trong suốt 90 năm qua.

Nằm lặng lẽ bên tuyến đường M25, ngôi làng Spielplatz ở Bricket Wood, Hertfordshire, Anh là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên. Cư dân nơi đây thoải mái với việc khỏa thân trong suốt 90 năm. Phong cách sống của họ khiến nhiều người trên thế giới ngạc nhiên và cũng đã trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu về đề tài hạnh phúc, tôn thờ sự giải phóng, tự do hình thể.

Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh - Ảnh 1

Thoạt nhìn, ngôi làng nhỏ này trông giống như bất kỳ ngôi làng nào khác được tìm thấy ở trung tâm vành đai đi lại của London. Nhưng những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng đang che giấu vô số "điều kỳ lạ" bên trong.

Đối với ngôi làng ở Hertfordshire bề ngoài cổ kình này là quê hương của dải đất khỏa thân lâu đời nhất nước Anh.

Và trong khi bạn không cần phải khỏa thân để sống ở đây nhưng họ có thể sẽ không bán nhà cho bạn nếu bạn không khỏa thân.

Dù là tung tăng trong bể bơi, cắt cỏ, thậm chí thưởng thức một ly bia ở địa phương, cư dân của ngôi làng luôn thoải mái khỏa thân.

Nhưng sau 85 năm lặng lẽ thì phong cách cởi quần áo của ngôi làng bí mật Spielplatz đã được biết đến trên thế giới nhờ sự nổi bật độc lạ và cũng từ bộ phim lấy chủ đề về lối sống nơi đây.  Những người theo chủ nghĩa khỏa thân cùng hàng xóm sẽ cho cả thế giới thấy những gì hàng xóm, người đưa thư và tài xế giao hàng siêu thị của họ có thể xem mỗi ngày trong tuần.

Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh - Ảnh 2

Cư dân kỳ cựu Iseult Richardson, 82 tuổi, người đã sống ở làng gần như cả đời đã có những chia sẻ tự hào về nơi đây.

"Không có sự khác biệt giữa những người theo chủ nghĩa khỏa thân và những người sống trên khác. Tất cả chúng ta đều sống cuộc sống bình thường nhưng chỉ là may mắn khi sống ở nơi đặc biệt này mà thôi này. Nó giống như một điền trang nhỏ. Chúng tôi có tất cả các loại giao hàng. Người bán sữa đến và giao hàng và chúng tôi từng có một cậu bé bán báo mặc dù điều đó giờ đã không còn nữa."

Ngôi làng được thành lập bởi Charles Macaskie, cha của cư dân lâu đời Iseult, người đã mua khu đất rộng 12 mẫu Anh với giá 500 bảng Anh vào năm 1929.

Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh - Ảnh 3

Ngôi làng này tọa lạc ở Bricket Wood, cách một vài dặm bên ngoài St Albans, nơi đây có 34 ngôi nhà gỗ nhỏ thông minh. Có 24 ngôi nhà khác có sẵn cho du khách thuê vào mùa hè.

Các nhà gỗ chủ yếu có hai giường đi kèm với tất cả các dụng cụ sinh hoạt bao gồm điện, nước dùng.

Trung tâm của ngôi làng là nhà câu lạc bộ, nơi các cư dân tụ tập cùng nhau trong các vũ trường, các buổi hát karaoke, các đêm đố vui và các giải đấu bi da.

Nhưng như khán giả truyền hình sẽ thấy, có một vấn đề nảy sinh ở thiên đường khỏa thân, khi các nhà phát triển bất động sản tập trung vào ngôi làng như một địa điểm hoàn hảo cho một khu nhà ở trị giá hàng triệu bảng Anh. Hiện tại Spielplatz được điều hành như một câu lạc bộ và bất kỳ ai muốn mua một trong những ngôi nhà gỗ với giá trung bình 85.000 bảng phải được hội đồng quản trị xem xét kỹ lưỡng.

Tina Yates, một phụ nữ sống tại Spielplatz cho biết ngôi làng đã chữa trị cho cô những vết thương tâm lý. Sau khi trải qua một ca phẫu thuật đã để lại trên người cô vét sẹo khiến cô tự ti, chồng cô đã đưa cô tới ngôi làng này với hy vọng tìm lại sự tự tin và hạnh phúc cho cô. “Spielplatz khiến tôi cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc”, cô chia sẻ. “Mọi thứ tại đây đều rất tuyệt vời”.

Độc và lạ lùng nhất thế giới, ngôi làng toàn người khỏa thân suốt 90 năm tại Anh - Ảnh 4

Nhưng cũng giống như bất kỳ cộng đồng nào, những người theo chủ nghĩa khỏa thân cũng có các quyền lợi của họ. Quyền sở hữu tài sản không phải là vấn đề tranh chấp duy nhất.

Phong cách sống thân thiện và tạo cảm giác tự tin, hạnh phúc nơi đây đã cuốn hút rất nhiều sự tò mò của nhiều người trên khắp thế giới.

Mặc dù người dân bản địa vẫn rất thoải mái khỏe thân trong hầu hết các hoạt động hàng ngày, nhưng hiện có một số tranh cãi về việc du khách đên đây liệu có bị bắt khỏa thân hay không.

Theo Mirror.Co.Uk, Dailymail

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