Hàng triệu người ăn mừng chiến thắng World Cup của Argentina trên đường phố Buenos Aires tràn ngập niềm vui

Người hâm mộ trên khắp Argentina đã tập trung quanh lá cờ quốc gia và giơ cao áp phích của người hùng Lionel Messi sau chiến thắng hoành tráng trong trận chung kết FIFA World Cup của đội tuyển. Đội đã chiến thắng sau khi đánh bại đương kim vô địch Pháp vào Chủ nhật. Đây là chức vô địch World Cup thứ ba của đất nước và là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1986.

Trong khi đó, đội trưởng Lionel Messi của Argentina đã giành giải Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Một đám đông đã bùng lên ở Buenos Aires của Argentina sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia 'La Albiceleste' giành chức vô địch World Cup trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2.

Người hâm mộ mặc trang phục màu xanh và trắng của Argentina ca hát, nhảy múa và vẫy quốc kỳ khi họ tập trung quanh Obelisk ở trung tâm Buenos Aires.

Trong suốt trận đấu, nhiều người theo dõi tại một quảng trường công cộng ở Buenos Aires đã hô vang tên của đội trưởng Lionel Messi được coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới, người từ lâu đã nói về việc anh khao khát vô địch World Cup như thế nào.

Obelisk đã đóng vai trò là điểm gặp gỡ "không chính thức" của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Argentina. Gần đây, người hâm mộ cũng đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng 3-0 của đội tuyển quốc gia trước Croatia để lọt vào trận chung kết World Cup.

Trong khi đó, đội trưởng Lionel Messi của Argentina đã giành giải Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở vòng bảng, Vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Chiến thắng cũng đến như một món quà tuyệt vời cho khoảng thời gian nghỉ ngơi sắp tới có thể xảy ra cho Messi, người đang chơi ở kỳ World Cup cuối cùng của mình. Messi đã theo đuổi 5 kỳ World Cup kể từ khi ra mắt vào năm 2006 để cuối cùng giành được danh hiệu trong giải đấu này.

Sau 36 năm dài đằng đẵng, Argentina cuối cùng đã giành được chức vô địch World Cup, xóa tan nhiều nghi ngờ và câu hỏi về việc liệu một quốc gia nổi tiếng với những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới có thể thực sự trình diễn trên đấu trường quốc tế hay không. Quốc gia này đã giành được danh hiệu đầu tiên vào năm 1978, nhưng thua trận chung kết vào năm 1930, 1990 và 2014.

Vào cuối hiệp một, nhiều người chuẩn bị ăn mừng khi Argentina dẫn trước 2-0 và rõ ràng chiếm ưu thế trong trận đấu. Nhưng niềm vui ban đầu đó chuyển thành lo lắng khi Pháp bắt kịp, cuối cùng để lại tỷ số 3-3 trước khi Argentina đánh bại Pháp 4-2 trên chấm phạt đền.

Đối với nhiều người, cảm giác đau đớn ở hiệp 2 của trận đấu mang cảm xúc "tàu lượn" khiến chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn.

Theo Inidatimes