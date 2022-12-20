Thủy cung đứng khổng lồ vỡ tung, gây lũ lụt tàn phá ngay trung tâm thủ đô của Đức

Một thủy cung khổng lồ ở Berlin bị vỡ, làm tràn các mảnh vỡ, nước và hàng trăm loài cá nhiệt đới ra khỏi điểm thu hút khách du lịch AquaDom ở trung tâm thủ đô nước Đức vào đầu ngày thứ Sáu.

Công ty sở hữu AquaDom, Union Investment Real Estate, cho biết trong một tuyên bố vào chiều thứ Sáu rằng nguyên nhân của vụ việc “vẫn chưa rõ ràng”.

Cảnh sát cho biết các phần của tòa nhà, bao gồm một khách sạn, quán cà phê và một cửa hàng sô cô la đã bị hư hại do 1 triệu lít (264.000 gallon) nước đổ ra từ thủy cung ngay trước 6 giờ sáng (05:00 GMT). Dịch vụ cứu hỏa của Berlin cho biết đã có hai người bị thương nhẹ.

Thị trưởng Franziska Giffey cho biết vụ việc này đã giải phóng một “cơn sóng thần thực sự” nhưng thời điểm sáng sớm đã ngăn được nhiều thương tích hơn.

“Bất chấp tất cả sự tàn phá, chúng tôi vẫn rất may mắn,” cô nói. Cô ấy chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ có thiệt hại khủng khiếp về người nếu thủy cung bị vỡ một giờ sau đó, khi có thêm nhiều người trong khách sạn và khu vực xung quanh tỉnh dậy vào sáng sớm."

Trang web của AquaDom đã mô tả nó là bể hình trụ lớn nhất thế giới với chiều cao 25 ​​mét (82 feet), mặc dù Union Investment Real Estate đã làm rõ vào thứ Sáu rằng phần bể của điểm tham quan có chiều cao 14 mét (46 feet).

Một góc nhìn cho thấy AquaDom sau khi nó nổ tung trong hình ảnh tĩnh này thu được từ một video trên mạng xã hội (Ảnh: Reuters)

Có suy đoán nhiệt độ đóng băng giảm xuống âm 10 độ C (14 độ F) qua đêm đã gây ra vết nứt trên bể kính acrylic, sau đó vết nứt này phát nổ dưới sức nặng của nước. Cảnh sát cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về một hành động ác ý nào với bể.

Gần như toàn bộ 1.500 con cá bên trong vào thời điểm vỡ bể đã chết, chính quyền quận Mitte ở Berlin xác nhận qua Twitter, đồng thời cho biết thêm “một vài con cá ở đáy bể” vẫn có thể được cứu. Trong số 80 loại cá được nuôi có cá tang xanh và cá hề, hai loài sặc sỡ được biết đến trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Finding Nemo”.

Các bác sĩ thú y, nhân viên cứu hỏa và các quan chức khác đã dành cả buổi chiều để giải cứu 400 đến 500 con cá nhỏ hơn từ một bể cá riêng biệt nằm dưới sảnh khách sạn. Các quan chức cho biết, không có điện, bể cá của họ không nhận được lượng oxy cần thiết để sống sót. Các loại cá đã được sơ tán đến các bể khác trong thủy cung Sea Life lân cận không bị ảnh hưởng.

Almut Neumann, một quan chức thành phố phụ trách các vấn đề môi trường cho quận Mitte của Berlin, cho biết: “Thật là một thảm kịch lớn khi 1.500 con cá không có cơ hội sống sót. Trọng tâm của buổi chiều rõ ràng là cứu những con cá trong các bể còn lại.”

Nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Sở thú Berlin đã đề nghị nhận những con cá sống sót.

Một con cá chết nằm trong đống đổ nát trước khách sạn Radisson Blu ở Berlin (Ảnh: AFP)

Nhà điều hành thủy cung Sea Life cho biết họ rất buồn trước vụ việc và đang cố gắng thu thập thêm thông tin từ chủ sở hữu của AquaDom. Họ cũng cho biết những gì đã xảy ra với AquaDom là “độc nhất và chưa từng có” và các vật trưng bày của Sea Life không có nguy cơ bị hư hại tương tự.

Sea Life Berlin nằm trong cùng một tòa nhà và du khách có thể tham quan. Khoảng 300 khách và nhân viên đã phải sơ tán khỏi khách sạn xung quanh thủy cung.

Sandra Weeser, một nhà lập pháp người Đức đang ở trong khách sạn, cho biết cô bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn và nghĩ rằng có thể đã có một trận động đất.

“Có những mảnh vỡ kính ở khắp mọi nơi. Đồ đạc, mọi thứ đã bị ngập trong nước. Trông hơi giống một vùng chiến sự.”

Cảnh sát cho biết một cửa hàng sô cô la Lindt và một số nhà hàng trong cùng khu phức hợp tòa nhà, cũng như một nhà để xe ngầm bên cạnh khách sạn đã bị hư hại nặng. Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa cho biết các chuyên gia an toàn tòa nhà đang đánh giá mức độ thiệt hại về cấu trúc của khách sạn.

Vài giờ sau vụ việc, những chiếc xe tải bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ tràn ra đường trước khách sạn. Giấy gói sô cô la Lindt màu sắc rực rỡ nằm rải rác trước tòa nhà nơi cửa hàng sô cô la bị hư hại. Một đám đông khách du lịch và người xem đã chụp ảnh từ phía sau hàng cảnh sát bên kia đường.

Nhóm bảo vệ quyền động vật Peta đã tweet vào thứ Sáu rằng thủy cung đã trở thành một “cái bẫy chết người” đối với những con cá nuôi trong đó. “Thảm kịch nhân tạo này cho thấy thủy cung không phải là nơi an toàn cho cá và các sinh vật biển khác,” nhóm này viết.

Thủy cung, được hiện đại hóa lần cuối vào năm 2020, là một điểm thu hút khách du lịch lớn ở Berlin. Chuyến đi thang máy kéo dài 10 phút qua bể nhiệt đới là một trong những điểm nổi bật của điểm thu hút.

Iva Yudinski, một du khách đến từ Israel đang ở khách sạn cho biết cô bị sốc trước vụ việc.

"Mới hôm qua chúng tôi đã xem nó và chúng tôi rất ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nó. Đột nhiên tất cả biến mất. Mọi thứ là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn đáng sợ."

Thro Indiatoday