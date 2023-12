Cô ây đã chia sẻ: Truyền thống tháng 12 của chúng tôi bắt đầu với lễ hội Posadas (một lễ hội tôn giáo được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 12), mở đầu cho lễ kỷ niệm đêm Giáng sinh hoành tráng. Trong thời gian này, người Mexico treo piñatas bảy điểm sao được làm bằng giấy lụa có màu tương phản và chứa đầy những mẩu mía, tejocotes (một loại trái cây), cam, đậu phộng, kẹo và hạnh nhân bọc đường. Chúng tôi bịt mắt những vị khách, những người này thay phiên nhau đánh piñata cho đến khi ai đó phá vỡ nó, để ca ngợi ưu thế của đức hạnh và sự phong phú.

Vào Noche Buena (đêm đẹp trời), hay còn gọi là Đêm Giáng sinh, tôi sẽ tặng những món đồ thủ công này cho khách của mình một cách tao nhã. Tôi thường sử dụng một chiếc khăn trải bàn tối màu làm vải bạt và trang trí nó bằng các dụng cụ nhà bếp bằng gỗ, chẳng hạn như máy xay, thìa và xoong, xung quanh là những bông hoa nhiều màu sắc. Tôi cá nhân hóa vị trí của mỗi vị khách trên đĩa của họ bằng một chiếc piñata nhỏ, đựng bên trong một viên kẹo hoặc một viên kẹo truyền thống và một thông điệp về tình bạn và tình yêu, với hy vọng rằng họ sẽ mang nó về nhà và khi họ làm vỡ nó, sự phong phú của tình cảm, sự gắn kết và lễ kỷ niệm cuộc sống sẽ phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Là một người Mexico kiêu hãnh, tôi bắt đầu với các món ăn truyền thống như romeritos (nhánh rong mềm) với các dải xương rồng và nốt ruồi (được làm từ ít nhất 50 nguyên liệu) nêm tôm khô. Tôi phục vụ món salad tên là Noche Buena, được chế biến với củ đậu thái hạt lựu, táo, củ cải đường, cam nêm và đậu phộng giòn. Đối với món chính, chúng tôi có đùi heo sốt cay. Tôi chế biến bằng món yêu thích của cá nhân mình, một ít tejocotes, me, miếng jicama, piloncillo (một dạng thô của đường mía nguyên chất), ổi, gia vị và một chút rượu mạnh.

Tôi thêm phần nước sốt còn sót lại vào nước sốt để chuẩn bị món sốt trái cây và dùng kèm với những miếng gà tây có lớp da giòn như tiếng nổ. Và nếu còn dư tôi sẽ làm một chiếc bánh pho mát tinh tế để ghi nhớ tất cả hương vị của những ngày Posadas.

Với lễ kỷ niệm các món ăn cổ điển và hiện đại này, tôi tôn vinh tài nấu ăn của bà tôi và nghĩ về nguồn nguyên liệu dồi dào từ Mexico. Đây là cách, được bao quanh bởi những chiếc piñata và nụ cười ngọt ngào, tôi ước rằng mỗi đêm Giáng sinh sẽ trở thành một ký ức ban đầu về truyền thống, dòng dõi và niềm tự hào của tôi là một nữ đầu bếp người Mexico gốc Latinh.

St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Julius “The Chef” Jackson là một đầu bếp chuyên nghiệp, vận động viên quyền anh Olympian, lãnh đạo cộng đồng và là tác giả của cuốn sách nấu ăn “ My Modern Caribbean Kitchen: 70 Fresh Takes on Island Favorites.” Anh ấy hiện đang tổ chức các sự kiện xã hội về ẩm thực tương tác riêng tư thông qua “The Chef's Cooking Lab” và là bếp trưởng kiêm quản lý tại tổ chức phi lợi nhuận My Brother's Workshop Bakery and Café ở St. Thomas.

Julius Jackson và món thịt lợn nướng đêm Giáng sinh của anh ấy.

Anh ấy đã chia sẻ: Chúng tôi có nhiều nền văn hóa đa dạng ở Quần đảo Virgin đến nỗi chúng tôi đã tạo ra bản kết hợp độc đáo của mình. Bạn có thể thấy điều này đúng trong cách chúng ta ăn mừng mùa Giáng sinh.

Theo truyền thống, chúng tôi thường dùng callaloo làm món khai vị cho bữa ăn đêm Giáng sinh. Món hầm làm từ đậu bắp, rau bina và thịt lợn này chịu ảnh hưởng của ẩm thực châu Phi. Cá nhân tôi thích nhất là phiên bản hải sản, tôi làm với tôm, ốc xà cừ, tôm hùm và cá muối. Màu xanh ấm áp tốt lành cho tôi cảm giác của mùa Giáng sinh trên một hòn đảo nhiệt đới.

Tôi cũng thích nướng thịt lợn cho bữa tối Đêm Giáng sinh hoặc Ngày Giáng sinh của chúng tôi. Món ăn này đến từ các anh chị em người Puerto Rico di cư đến Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và chúng tôi đã điều chỉnh nó trong nền văn hóa của mình. Tôi xoa đều gia vị và đinh hương vào mông, vai hoặc cả con heo, rạch da để gia vị thấm vào trong thịt và dưới da. Sau đó, tôi nướng thịt lợn trong 5-6 giờ cho đến khi da siêu giòn. Đây là một trong những món ăn yêu thích nhất mọi thời đại của tôi vì tôi thích thịt mềm và mặn với lớp da giòn.

Quả ổi cũng đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thống của chúng tôi ở Quần đảo Virgin. Loại trái cây có vị hơi ngọt và chua trông giống như quả việt quất màu đỏ và tím đến từ các nước láng giềng Tây Ấn Độ của chúng tôi. Trong thời gian Giáng sinh, chúng tôi tiêu thụ rượu rum ổi hoặc kết hợp nó vào các món tráng miệng, chẳng hạn như bánh tart ổi tự làm và bánh pho mát ổi.

Sau bữa tối, chúng tôi hát calypso/quelbe giai điệu Giáng sinh ở nhà và xung quanh khu phố của chúng tôi, dừng lại ở nhà của bạn bè và các thành viên trong gia đình để ăn nhẹ và uống rượu rum.

Ấn Độ

Vikas Khanna là một đầu bếp, chủ nhà hàng, tác giả sách dạy nấu ăn, nhà làm phim và nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông lớn lên ở Amritsar, Ấn Độ, từng là giám khảo của “MasterChef India” và nhận được sao Michelin trong sáu năm liên tiếp cho nhà hàng Junoon ở New York. Ông là tác giả của hơn hai chục cuốn sách, đạo diễn và sản xuất một số bộ phim.

Vikas Khanna làm tikka masala paneer cho đêm Giáng sinh, nhưng ở dạng món khai vị nhỏ hơn.

Đêm Giáng sinh được tổ chức ở Ấn Độ với sự cuồng nhiệt như tất cả các lễ hội tôn giáo khác, đặc biệt là ở bang miền bắc Punjab, nơi tôi đến từ đó. Đối với người Punjabi chúng tôi, đây là một dịp nữa để ăn mừng và thưởng thức những món ăn ngon.

Chúng tôi thường lên kế hoạch cho một bữa tối thịnh soạn với những người thân thiết và gần gũi. Những vị khách đặc biệt của tôi trong đêm Giáng sinh đều là những ông bà lớn tuổi mà tôi mong được nấu ăn cho. Hầu hết các món ăn tôi nấu đều phù hợp với khẩu vị và sở thích của họ, vì vậy đó là bữa tối Giáng sinh kiểu Ấn Độ. Đó cũng là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bà ngoại, người đã dạy nấu ăn đầu tiên của tôi.

Tháng 12 mang lại một số nông sản tốt nhất, mang đến cho tôi nhiều lựa chọn về nguyên liệu. Thời tiết ở Punjab vào thời điểm này trong năm lạnh nên các món ăn được phục vụ nóng và cay.

Tôi làm một số món ăn bằng cách sử dụng paneer (pho mát nhỏ của Ấn Độ), bởi vì paneer và Punjabis được làm cho nhau. Chúng tôi là một tiểu bang giàu sữa! Vì vậy, tôi làm paner tikka masala cho món khai vị, paratha paneer nhồi , paneer và rau trộn, và cà ri. Đối với những người ăn thịt, tôi làm một phiên bản gà của cùng một món ăn.

Ngoài ra, thay vì món ăn phổ biến của vùng Punjabi, chole bhature được phục vụ trong hầu hết các dịp lễ hội, tôi thích làm món bo wale kulche, món mà những người không phải Amritsaris thấy có mùi vì bột được lên men hai lần, nhưng tôi thấy chúng thơm và hoàn toàn thích thú họ. Một số công thức nấu ăn này có trong cuốn sách của tôi, “ Amritsar - Hương vị của Thành phố Vàng.”

Sau bữa tối thịnh soạn và vô số cuộc trò chuyện thân thiện, đã đến lúc thưởng thức món tráng miệng. Món tráng miệng bắt buộc phải có trong bữa tối đêm Giáng sinh của tôi là kem trái cây đánh bông với trái cây tươi theo mùa. Nó làm tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình khi ông bà đưa tôi và các anh chị em của tôi đi ăn món này.

Khuôn mặt hạnh phúc của những vị khách của tôi, đặc biệt là ông bà, khiến trái tim tôi tràn ngập niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho tôi cho một năm mới sắp tới.

Pháp

Herve Palmieri (tên thường gọi là Hervé Cuisine) là một nhà quay phim, blogger ẩm thực có trụ sở tại Paris và là tác giả của “Món tráng miệng dễ dàng và tuyệt vời” và “Món khai vị dễ dàng cùng bạn bè”. Kênh YouTube của anh ấy có các hướng dẫn nấu ăn có hơn 1 triệu người đăng ký.

Herve Palmieri với chiếc bánh Black Forest và món xúp hành kiểu Pháp giống như món anh ấy làm vào đêm Giáng sinh.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi khi nghĩ về đêm Giáng sinh là gia đình tôi. Tất cả chúng tôi đều sống ở Provence, miền đông nam nước Pháp. Tôi có một con trai, hai chị gái và sáu cháu trai và cháu gái. Ở Pháp, Giáng sinh là thời điểm vô cùng đặc biệt khi các gia đình quây quần bên nhau, quên đi, tha thứ và cho đi. Chúng tôi luôn cố gắng gặp nhau vào đêm Giáng sinh, thay phiên nhau tổ chức hoặc thuê một địa điểm trên dãy Alps hoặc trong công viên quốc gia Queyras.

Mọi người tham gia lên kế hoạch cho bữa ăn đêm Giáng sinh. Bọn trẻ giúp chuẩn bị món bánh phồng cho món khai vị mà chúng tôi cắt ra theo hình cây thông Noel và phủ đầy pho mát, các loại hạt, mật ong và nho khô. Họ cũng thích làm tapenade (bột ô liu phổ biến ở Provence) và hỗn hợp phô mai dê. Sau đó, chúng tôi bày mọi thứ trên bàn như một bữa tiệc buffet để mọi người có thể nếm thử từng thứ một.

Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống, chúng tôi cũng phục vụ một số loại gia cầm. Ví dụ: chúng tôi sẽ bao gồm các loại rau nướng như cà rốt và rau mầm, rau mùi tây xay nhuyễn hoặc khoai lang với gia vị. Đối với món tráng miệng, chúng tôi có truyền thống phục vụ hai loại bánh: Black Forest mà tôi đã làm theo công thức của mẹ tôi trong nhiều năm có lẽ kể từ khi tôi 10 tuổi và bánh buche, một công thức truyền thống hơn thường được làm bằng hạt dẻ nhuyễn và socola (hoặc bạn có thể biến tấu lạ miệng hơn với xoài và dừa).

Bố mẹ tôi đều là người gốc Việt và Ý, tôi và các chị gái đều thích nấu ăn hoặc làm bánh. Vì vậy, cho bữa trưa Giáng sinh, chúng tôi chuẩn bị món chả giò Việt Nam, một công thức mà ông tôi đã truyền lại cho mẹ tôi khi bà còn là một cô gái trẻ và cần giúp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình sáu người con của bà. Đối với bữa tối ngày Giáng sinh, chúng tôi thường làm món súp hành tây đặc trưng của Pháp được làm từ hành tây vàng hoặc trắng, dầu ô liu, nước luộc rau và một lớp pho mát tan chảy và bánh mì nướng với các loại thảo mộc như cỏ xạ hương và hương thảo. Nó rất đơn giản, ngon miệng và được cho là giúp bạn thanh lọc cơ thể sau một bữa ăn no.

Tuy nhiên, đêm Giáng sinh không phải chỉ có ăn uống. Chúng tôi thích chơi một số trò chơi theo nhóm, chẳng hạn như Ma Sói, một trò chơi chiến lược chống lại sói và dân làng mà bạn chơi thành vòng tròn trong ánh sáng mờ ảo, mặc dù bố tôi luôn bị thua trước khi kết thúc trò chơi! Chúng tôi cũng đi dạo muộn bên ngoài ngôi làng nhỏ trên dãy Anpơ tên là Aiguilles en Queyras, ngay cả khi trời lạnh cóng, vì bạn biết đấy, chúng tôi ăn nhiều hơn bình thường vào đêm đó.

Uganda

Sophia Musoki là một nhà văn và nhiếp ảnh gia ẩm thực người Uganda. Cô ấy là tác giả của “A Kitchen in Uganda,” một trong những blog về ẩm thực đáng chú ý nhất trong nước và ba cuốn sách điện tử, một trong số đó đã nhận được Giải thưởng Sách dạy nấu ăn Thế giới của Gourmand. Musoki cũng sản xuất và tổ chức podcast “Câu chuyện ẩm thực của chúng tôi”, nơi người dân Uganda chia sẻ những câu chuyện về ẩm thực.

Sophia Musoki và món khoai tây rán kiểu Uganda của cô ấy.

Đối với gia đình tôi, đêm Giáng sinh là thời điểm mọi người từ nhiều nơi trên đất nước đổ về nhà ông bà tôi ở Kasese, miền tây Uganda, để cùng nhau kết thúc một năm. Nhà của họ nằm ở rìa của một trong nhiều dãy Rwenzori với tầm nhìn đẹp đến chóng mặt. Những đồn điền cây chuối và cây cà phê bao quanh ngôi nhà, tạo cho nó một khung cảnh xanh tươi cho Lễ Giáng sinh Châu Phi của chúng tôi.

Đêm Giáng sinh là một ngày chuẩn bị cho tôi và gia đình. Chúng tôi có 15-20 người chen chúc trong căn bếp nhỏ cách nhà chính khoảng 5 mét. Mỗi người chúng tôi đều có một nhiệm vụ được giao. Những người họ hàng nam lớn tuổi dành một góc để mổ một con dê trưởng thành cho bữa ăn, trong khi những người họ hàng nữ gọt khoai tây, chuối và khoai mỡ. Ở một góc bếp khác, các anh họ, cháu gái của tôi gọt vỏ đậu tươi để nấu súp, sử dụng đậu mà dì tôi mang từ vườn của họ hoặc từ chợ về. Tôi thích tham gia vào việc băm, cắt, làm sạch và cắt lát tất cả các loại gia vị như cà chua, hành tây, tỏi và trứng.

Trong khi mọi người đang bận rộn, bà tôi đặt một nồi lớn chuối xanh và đậu đen katogo (một món hầm tinh bột và một món hầm protein) để đun nhỏ lửa cho bữa ăn tối.

Vào đêm Giáng sinh, chúng tôi cũng dành thời gian lựa chọn dụng cụ nấu nướng, chẳng hạn như nồi gang nặng để hấp và nồi đất sét để hầm thịt và luộc đậu. Nếu không có đủ, chúng ta hoặc ra chợ mua một ít hoặc vay mượn những người hàng xóm hào phóng.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc nấu nướng, đây cũng là thời điểm để gia đình chia sẻ những tin vui, chẳng hạn như sự ra đời của một đứa trẻ, lễ tốt nghiệp, lễ kỷ niệm ngày cưới hoặc lễ rửa tội. Bầu không khí vui vẻ này tràn ngập những đứa trẻ chơi trò trốn tìm, điều này sẽ thú vị hơn khi chơi vào ban đêm và có nhiều người. Những người lớn kể chuyện về những chuyến đi của họ trong khi những người hàng xóm thỉnh thoảng ghé qua để tham gia vào cuộc trò chuyện. Chúng tôi thường phục vụ du khách trái cây tươi.

Phần yêu thích của tôi trong đêm Giáng sinh là tình bạn thân thiết trong việc chuẩn bị bữa ăn. Khi chúng tôi trò chuyện vui vẻvào buổi tối, chúng tôi thong thả gọt, cắt lát và ăn những loại trái cây như xoài, mía và mít, những thứ mà tôi tin rằng “cần cả làng” mới làm được. Điều này khiến chúng tôi bận rộn cho đến khi món katogo được phục vụ trên những chiếc khay lớn dùng chung, thường rất khuya.

Theo Huffpost