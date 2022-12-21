Nhà ngoại cảm Anh tiên tri chính xác vụ cháy nhà thờ đức bà nổi tiếng tại Paris và dịch Covid nói gì về dự đoán năm 2023?

Thế giới 21/12/2022 13:46

Dự đoán của một nhà ngoại cảm luôn thú vị và hấp dẫn, dù là về điều gì tốt hay xấu. Tuy nhiên, nhiều người không tin vào suy nghĩ của họ, trừ khi điều gì đó trở thành sự thật. Khi năm mới sắp đến gần, nhiều dự đoán đang được tìm kiếm vớt lượt xem "chóng mặt" trên internet.

Nhà ngoại cảm Anh tiên tri chính xác vụ cháy nhà thờ đức bà nổi tiếng tại Paris và dịch Covid nói gì về dự đoán năm 2023? - Ảnh 1

Nhà ngoại cảm nổi tiếng này cũng có một số dự đoán cho năm 2023. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng anh ta chính là nhà ngoại cảm đã dự đoán chính xác vụ cháy nhà thờ Đức Bà, đại dịch Covid và các sự kiện khác trong quá khứ đã thực sự xảy ra? Bạn có tin anh ấy sẽ thực hiện dự đoán của mình một cách nghiêm túc? Bây giờ anh ấy đã dự đoán năm 2023 sẽ như thế nào, hãy cùng xem những gì anh ấy chia sẻ nhé.

Nhà ngoại cảm dự đoán năm 2023 sẽ như thế nào?

Người đàn ông 37 tuổi Nicolas Aujula tự xưng là một nhà ngoại cảm đến từ London. Aujula là một trong những nhà ngoại cảm đã dự đoán các sự kiện lớn sẽ diễn ra trước khi bất kỳ ai có bất kỳ ý tưởng nào về chúng, và thật thú vị, tất cả các dự đoán đều trở thành sự thật.

Quay trở lại năm 2018, anh ta được cho là đã dự đoán rằng một thảm họa sinh ra từ virus sẽ có sức tàn phá lớn đối với thế giới, và rồi Covid đã xảy ra vào năm 2020, chỉ hai năm sau dự đoán.

Nhà ngoại cảm Anh tiên tri chính xác vụ cháy nhà thờ đức bà nổi tiếng tại Paris và dịch Covid nói gì về dự đoán năm 2023? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, Aujula tuyên bố cũng đã thấy trước Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thua trong các cuộc bầu cử trước phong trào Black Lives Matter. Và vụ hỏa hoạn đáng tiếc và chưa từng có tại Nhà thờ Đức Bà lịch sử ở Paris cũng là điều mà anh ấy dự đoán sẽ xảy ra.

Anh ta dường như cũng có linh cảm về việc Kim Kardashian ly hôn Kanye West và thậm chí là sự xuất hiện gây tranh cãi của Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong loạt bài phỏng vấn của Oprah.

Anh ấy đã dự đoán điều gì cho năm 2023?

Aujula hiện đã đưa ra một số dự đoán về những gì sẽ xảy ra vào năm 2023, một số tốt, một số xấu và một số rất rất xấu. Sẽ rất thú vị để biết liệu lần này có bất kỳ dự đoán nào trong số này trở thành sự thật hay không. Đây là những gì anh ấy nói về năm mới sắp tới.

Trong một báo cáo của New York Post, Aujula dự đoán rằng một cấu trúc lớn của Anh sẽ cháy thành tro. Nó có thể là một cung điện hoàng gia hoặc một tòa nhà tổng thống.

Anh cũng thông báo thêm rằng Hoàng gia cũng sẽ bị suy giảm danh tiếng và sự giàu có . “Vì vậy, họ có thể bán tài sản của mình, hoặc họ có thể biến một thứ gì đó thành khách sạn, hoặc họ sẽ phải đa dạng hóa,” Aujula nói với tờ The Sun.

Nhà ngoại cảm Anh tiên tri chính xác vụ cháy nhà thờ đức bà nổi tiếng tại Paris và dịch Covid nói gì về dự đoán năm 2023? - Ảnh 3

Thêm vào những dự đoán này, anh ấy chia sẻ rằng ca sĩ nổi tiếng Madonna có thể bị đau lòng hoặc "một dạng đau buồn nào đó", vì anh ấy cảm thấy rằng cô ấy sẽ không có một năm tốt nhất phía trước.

Mọi thứ cũng không như ý của Beyonce. Aujula nói rằng cô ấy đang "trải qua một chút thay đổi và chuyển đổi trong cuộc đời và cô ấy có thể đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình."

Theo Indiatimes

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