Ông già Noel "náo loạn" bị xịt hơi cay và bị bắt giữ tại một cửa hàng ở Úc

Thế giới 23/12/2022 15:58

Trong một loạt các sự kiện ở cửa hàng, một người đàn ông mặc trang phục từ đầu đến chân theo tinh thần Giáng sinh đã được phát hiện đang bắt đầu một chút cuồng nhiệt ở vị trí Victoria của cửa hàng Aussie mang tính biểu tượng. Người quản lý cửa hàng và nhân viên đã nhiều lần yêu cầu kẻ giả danh ông già Noel rời khỏi cửa hàng nhưng người hóa trang trong trang phục Giáng sinh đã từ chối.

Việc anh ta từ chối khiến cảnh sát phải chạy đến cửa hàng để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngay cả khi có cảnh sát ở đó, nhân vật ông già Noel của Giáng sinh vẫn không chịu rời khỏi cửa hàng. Theo LADbible, cảnh sát Victoria cho biết trong một tuyên bố: “Cảnh sát được gọi đến một doanh nghiệp trên đường McMahons, Frankston vào khoảng 1 giờ chiều sau khi có báo cáo về một người đàn ông có hành vi thất thường. Người đàn ông được nhân viên yêu cầu rời đi nhưng bị từ chối. Cảnh sát buộc phải hộ tống người đàn ông ra khỏi cơ sở nhưng anh ta đã chống cự và hành hung họ.”

Ông già Noel 'náo loạn' bị xịt hơi cay và bị bắt giữ tại một cửa hàng ở Úc - Ảnh 1

Sự náo loạn của ông già Noel cuối cùng đã dẫn đến việc cảnh sát phải dùng vũ lực để bắt giữ ông. Anh ta bị vật xuống đất và bị xịt hơi cay. Sau đó, người đàn ông ngã quỵ và cần được chăm sóc y tế, đó là lúc các nhân viên y tế đến. Anh ta được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện Frankston.

Ông già Noel 'náo loạn' bị xịt hơi cay và bị bắt giữ tại một cửa hàng ở Úc - Ảnh 2

Nhân viên cửa hàng khẳng định ông già Noel không phải là nhân viên của cửa hàng. Điều gây tò mò nhất là người đàn ông đó không phải là người cosplay ông già Noel duy nhất gây náo loạn cửa hàng ngày hôm đó. Một lúc sau, cảnh sát lại phải can thiệp khi một người thứ hai ăn mặc như ông già Noel gây náo loạn tại cửa hàng.

Ông già Noel 'náo loạn' bị xịt hơi cay và bị bắt giữ tại một cửa hàng ở Úc - Ảnh 3

Một đoạn của vụ việc đã được một người dùng TikTok chụp lạ . Họ chú thích cho bài đăng của mình, "Anh bạn, bố tôi và bạn gái của ông ấy đã nhìn thấy ông già Noel bị bắt tại Bunnings." Trong video, cảnh sát đang còng tay kẻ phạm tội đang la hét đau đớn trên mặt đất có vẻ như bị xịt hơi cay.

Theo Inidatimes

Những món ăn độc đáo và truyền thống thú vị vào đêm Giáng Sinh trên thế giới

Những món ăn độc đáo và truyền thống thú vị vào đêm Giáng Sinh trên thế giới

Từ Ấn Độ đến Uganda, đây là cách các đầu bếp trên khắp thế giới mang hương vị của riêng họ vào ngày lễ Giáng sinh đặc biệt trong năm. Trong khi nhiều truyền thống Giáng sinh quen thuộc bắt nguồn từ các nước phương Tây, mọi người từ khắp nơi trên thế giới và từ các nền văn hóa khác nhau đều tổ chức lễ Giáng sinh với cùng một tinh thần biết ơn và đoàn kết. Bất kể ở đâu, công thức nấu ăn được truyền qua nhiều thế hệ là trung tâm của các cuộc họp mặt gia đình. Từ món callaloo đến món gà tikka masala, hãy tìm hiểu xem các đầu bếp nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng về ẩm thực trên khắp thế giới đang nấu món gì vào đêm Giáng sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   ông già Noel bị xịt hơi cay ông già Noel bị bắt náo loạn nơi công cộng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích