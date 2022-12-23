Trong một loạt các sự kiện ở cửa hàng, một người đàn ông mặc trang phục từ đầu đến chân theo tinh thần Giáng sinh đã được phát hiện đang bắt đầu một chút cuồng nhiệt ở vị trí Victoria của cửa hàng Aussie mang tính biểu tượng. Người quản lý cửa hàng và nhân viên đã nhiều lần yêu cầu kẻ giả danh ông già Noel rời khỏi cửa hàng nhưng người hóa trang trong trang phục Giáng sinh đã từ chối.

Việc anh ta từ chối khiến cảnh sát phải chạy đến cửa hàng để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngay cả khi có cảnh sát ở đó, nhân vật ông già Noel của Giáng sinh vẫn không chịu rời khỏi cửa hàng. Theo LADbible, cảnh sát Victoria cho biết trong một tuyên bố: “Cảnh sát được gọi đến một doanh nghiệp trên đường McMahons, Frankston vào khoảng 1 giờ chiều sau khi có báo cáo về một người đàn ông có hành vi thất thường. Người đàn ông được nhân viên yêu cầu rời đi nhưng bị từ chối. Cảnh sát buộc phải hộ tống người đàn ông ra khỏi cơ sở nhưng anh ta đã chống cự và hành hung họ.”

Sự náo loạn của ông già Noel cuối cùng đã dẫn đến việc cảnh sát phải dùng vũ lực để bắt giữ ông. Anh ta bị vật xuống đất và bị xịt hơi cay. Sau đó, người đàn ông ngã quỵ và cần được chăm sóc y tế, đó là lúc các nhân viên y tế đến. Anh ta được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện Frankston.

Nhân viên cửa hàng khẳng định ông già Noel không phải là nhân viên của cửa hàng. Điều gây tò mò nhất là người đàn ông đó không phải là người cosplay ông già Noel duy nhất gây náo loạn cửa hàng ngày hôm đó. Một lúc sau, cảnh sát lại phải can thiệp khi một người thứ hai ăn mặc như ông già Noel gây náo loạn tại cửa hàng.

Một đoạn của vụ việc đã được một người dùng TikTok chụp lạ . Họ chú thích cho bài đăng của mình, "Anh bạn, bố tôi và bạn gái của ông ấy đã nhìn thấy ông già Noel bị bắt tại Bunnings." Trong video, cảnh sát đang còng tay kẻ phạm tội đang la hét đau đớn trên mặt đất có vẻ như bị xịt hơi cay.

Theo Inidatimes

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