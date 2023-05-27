Diva nhạc Pop Celine Dion hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì chứng bệnh hiếm gặp

Thế giới 27/05/2023 16:21

Celine Dion được chẩn đoán mắc một căn bệnh khiến cô không thể biểu diễn và đang được điều trị.

Diva nhạc pop người Canada Celine Dion (55 tuổi), người hát bài hát chủ đề My Heart Will Go On cho bộ phim huyền thoại "Con tàu Titanic", đã hủy bỏ lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới do sức khỏe ngày càng xấu đi.

Ban tổ chức chuyến lưu diễn đã thông báo vào ngày 25/5 (giờ địa phương) rằng "Celine Dion vô cùng thất vọng, hủy bỏ tất cả các ngày lưu diễn vòng quanh thế giới còn lại trong năm 2023 và 2024. Celine Dion được chẩn đoán mắc một căn bệnh khiến cô không thể biểu diễn và đang được điều trị". 

Diva nhạc Pop Celine Dion hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì chứng bệnh hiếm gặp - Ảnh 1
Celine Dion thông báo hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì tình hình sức khỏe - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   tin thế giới Celine Dion My Heart Will Go On

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