Diva nhạc pop người Canada Celine Dion (55 tuổi), người hát bài hát chủ đề My Heart Will Go On cho bộ phim huyền thoại "Con tàu Titanic", đã hủy bỏ lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới do sức khỏe ngày càng xấu đi.
Ban tổ chức chuyến lưu diễn đã thông báo vào ngày 25/5 (giờ địa phương) rằng "Celine Dion vô cùng thất vọng, hủy bỏ tất cả các ngày lưu diễn vòng quanh thế giới còn lại trong năm 2023 và 2024. Celine Dion được chẩn đoán mắc một căn bệnh khiến cô không thể biểu diễn và đang được điều trị".
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc rock huyền thoại người Brazil Rita Lee với biệt danh "nữ hoàng nhạc rock" và là biểu tượng của phong trào nghệ thuật nhiệt đới, đã qua đời ở tuổi 75 sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.