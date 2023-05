Celine Dion được chẩn đoán mắc một căn bệnh khiến cô không thể biểu diễn và đang được điều trị.

Diva nhạc pop người Canada Celine Dion (55 tuổi), người hát bài hát chủ đề My Heart Will Go On cho bộ phim huyền thoại "Con tàu Titanic", đã hủy bỏ lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới do sức khỏe ngày càng xấu đi.

Ban tổ chức chuyến lưu diễn đã thông báo vào ngày 25/5 (giờ địa phương) rằng "Celine Dion vô cùng thất vọng, hủy bỏ tất cả các ngày lưu diễn vòng quanh thế giới còn lại trong năm 2023 và 2024. Celine Dion được chẩn đoán mắc một căn bệnh khiến cô không thể biểu diễn và đang được điều trị".

Celine Dion thông báo hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì tình hình sức khỏe - Ảnh: Internet

Celine Dion cũng có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng một lần nữa. Trái tim tôi đau nhói, nhưng tốt nhất là hủy bỏ mọi thứ cho đến khi tôi sẵn sàng đứng trên sân khấu. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn gặp lại các bạn thật sớm". Vào tháng 12 năm ngoái, Celine Dion tiết lộ rằng mình mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp có tên là Hội chứng người cứng đơ (SPS). Celine Dion đã giành được 5 giải Grammy và 2 giải Oscar - Ảnh: Internet Hội chứng người cứng là một rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Triệu chứng đặc hiệu của hội chứng là sự co cứng các cơ trục thân mình như các cơ lưng, cơ bụng, dần dần sẽ dẫn tới cứng 2 chân và các cơ khác của cơ thể như cơ hô hấp, cơ mặt... Bệnh nhân mắc bệnh này có thể đi lại hoặc di chuyển khó khăn, thậm chí có thể bị co giật ngay cả khi nghe thấy tiếng còi xe và tiếng ồn đường phố, khiến họ bị ngã. Celine Dion đã giành được 5 giải Grammy và 2 giải Oscar cho các ca khúc nổi tiếng của cô, trong đó có "My Heart Will Go On", bài hát chủ đề của bộ phim huyền thoại "Con tàu Titanic".

Tin buồn: ‘Nữ hoàng nhạc rock' Brazil qua đời sau 2 năm bạo bệnh Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc rock huyền thoại người Brazil Rita Lee với biệt danh "nữ hoàng nhạc rock" và là biểu tượng của phong trào nghệ thuật nhiệt đới, đã qua đời ở tuổi 75 sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diva-nhac-pop-celine-dion-huy-chuyen-luu-dien-vong-quanh-the-gioi-vi-chung-benh-hiem-gap-586437.html