Bí ẩn về bức họa kiệt tác 'Nàng Mona Lisa' được giải đáp

Thế giới 08/05/2023 10:03

Một bí ẩn mới đã được công bố rằng bối cảnh của bức họa nổi tiếng 'Nàng Mona Lisa' đầu thế kỷ 16 của danh họa Leonardo Da Vinci là một thị trấn nhỏ ở Laterina thuộc khu vực Toscana (miền trung Italy).

Theo tờ GuardianDaily Mail của Anh đưa tin ngày 4/5 (giờ địa phương), nhà sử học nghệ thuật người Ý Silvano Vinceti mới đây đã tổ chức một cuộc họp báo tại Rome và cho biết: "Cây cầu đá ở hậu cảnh bức tranh 'Nàng Mona Lisa' là bản vẽ của cây cầu Romito ở thị trấn Laterina thuộc khu vực Toscana (miền trung Italy).

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Có nhiều bí ẩn đằng sau bức họa nổi tiếng 'Nàng Mona Lisa' đầu thế kỷ 16 - Ảnh: Wikipedia

Cây cầu ở hậu cảnh là một cây cầu đá có bốn mái vòm, và nó được vẽ nhỏ ở phía bên phải của bức tranh, phía sau vai của Mona Lisa. Cho đến khi tuyên bố này được đưa ra, các học giả đã cho rằng cây cầu đó là Cầu Bavio ở Piacenza ở miền bắc nước Ý hoặc Cầu Buriano gần vùng Laterina.

Ngày nay, chỉ còn lại một vòm của cầu Romito. Theo các tài liệu của gia tộc Medici được tìm thấy trong Cục Lưu trữ Nhà nước ở Florence những năm 1501~1503, cây cầu vẫn còn nguyên vẹn và nhiều người đã đi qua cây cầu này.

Nhà sử học Vinceti cho biết ông đã đo chiều rộng của dòng sông và chiều rộng của các vòm còn lại, xác nhận rằng có 4 vòm trước khi bị sập. "Hình dạng độc đáo của cây cầu bắc qua sông Arno này phù hợp với hình dạng của cây cầu mà Leonardo Da Vinci đã vẽ trong bức họa Mona Lisa", ông nói. 

Nhà sử học Vinceti cũng cho biết đã tìm thấy các tài liệu chứng minh rằng Leonardo Da Vinci đã đi đến khu vực gần cây cầu cùng với người chú lúc bấy giờ là linh mục của mình. Họ cho rằng Leonardo Da Vinci đã nhìn thấy cây cầu khi đi ngang qua khu vực này và vẽ một bức tranh dựa trên nó.

Bí ẩn về bức họa kiệt tác 'Nàng Mona Lisa' được giải đáp - Ảnh 2
 Leonardo Da Vinci là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và nhà triết học tự nhiên người Ý - Ảnh: Wikipedia

Sau tuyên bố của nhà sử học Vinceti, các cư dân ở Laterina ngày càng kỳ vọng hơn khi các phương tiện truyền thông đưa tin.

Simona Neri, thị trưởng của Laterina, cho biết: "Lý thuyết của nhà sử học Vinceti đã tạo ra sự phấn khích lớn ở một thị trấn nhỏ với 3.500 cư dân. Chúng ta phải bảo vệ những vòm còn lại của cầu Rometo. Chúng tôi đang tạo một con đường dành cho xe đạp dọc theo sông Arno. Tôi hy vọng rằng nhiều khách du lịch sẽ đến thăm nơi này nhờ bức họa nàng Mona Lisa.”

 

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