Cư dân Hồng Kông được phép vào Macau bằng ô tô kể từ tháng 7 năm nay

Theo báo cáo, chính quyền tỉnh Quảng Đông và Hồng Kông đã cho phép cư dân Hồng Kông đi qua cầu Hồng Kông - Chu Hải - Ma Cao và vào Macau bằng ô tô từ tháng 7 để thăm các khu vực ở Quảng Đông.

Phương tiện truyền thông địa phương như Ocean Network đưa tin vào ngày 2/5 rằng từ tháng 7 năm nay, cư dân Hồng Kông sẽ có thể đến Macau bằng ô tô.

Hai bên có kế hoạch giới hạn số lượng người đăng ký ở mức 200 người trong tuần đầu tiên của tháng 6, sau đó tăng lên 300 người và mở rộng dần.

Hai bên có kế hoạch nhận đơn đăng ký từ các tài xế tư nhân Hồng Kông từ ngày 1/6 và cấp thẻ đi và đến Hồng Kông.

Hiện tại, chỉ những phương tiện của Hồng Kông đã được cấp biển số kép từ Trung Quốc đại lục sau khi nộp bảo lãnh ngân hàng, v.v. mới có thể đến và đi từ Quảng Đông qua Thâm Quyến.

Chính quyền Hồng Kông dự đoán rằng 450.000 tài xế tư nhân Hồng Kông có thể được hưởng lợi từ biện pháp này và tự do đi lại đến và đi từ Quảng Đông.

Daeyang Network cho biết: "Những người tự lái xe ở Hồng Kông có thể đi đến và đi từ Quảng Đông mà không cần lấy biển số từ Trung Quốc đại lục, giảm chi phí cấp biển số và tăng sự thuận tiện".

"Biện pháp này sẽ thúc đẩy giao lưu giữa người với người và hợp tác kinh tế giữa Hồng Kông và Quảng Đông", giám đốc điều hành cho biết.

Tàu cao tốc giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục hoạt động trở lại sau 3 năm - Ảnh: Yonhap News

Trung Quốc đã mở cửa biên giới, vốn đã bị đóng cửa kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 1 vừa qua, hạn chế giao thông của người dân giữa đại lục với Hồng Kông và Macau. Từ tháng 2, các hạn chế về số lượng người cũng đã được dỡ bỏ và các chuyến tàu cao tốc nối Hồng Kông với các thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục đã hoạt động trở lại vào ngày 1/4, lần đầu tiên sau ba năm.