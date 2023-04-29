Trung Quốc: Ước tính 82% dân số nhiễm COVID-19 sau 3 tháng nới lỏng cách ly

Thế giới 29/04/2023 16:18

Uớc tính 82% người Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 sau 3 tháng kể từ khi Trung Quốc nới lỏng kiểm dịch vào tháng 12 năm ngoái.

Các phương tiện truyền thông địa phương như Global Times đưa tin vào ngày 29/4 rằng ước tính 82% người Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 sau 3 tháng kể từ khi Trung Quốc nới lỏng kiểm dịch vào tháng 12 năm ngoái.

Trung Quốc: Ước tính 82% dân số nhiễm COVID-19 sau 3 tháng nới lỏng cách ly - Ảnh 1
Công dân Trung Quốc đã xét nghiệm COVID-19 vào năm ngoái - Ảnh: Shinhwasa/Yonhap News

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc vào ngày hôm trước đã thông báo rằng “hơn 82% dân số Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay”.

Số ca nhiễm tăng nhanh từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, đạt đỉnh vào ngày 19-21/12 năm ngoái. Tính đến ngày 7/2, hơn 82,4% người dân Trung Quốc nhiễm COVID-19.

Trung Quốc: Ước tính 82% dân số nhiễm COVID-19 sau 3 tháng nới lỏng cách ly - Ảnh 2
Một cuộc biểu tình ở Bắc Kinh vào tháng 11 năm ngoái - Ảnh: Yonhap News

Được biết trước đó, với việc phát hiện XBB.1.16 và XBB.1.12, các đột biến phụ mới của Omicron có sức mạnh lây lan nhanh ở Trung Quốc, người ta lo ngại rằng trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động dự kiến sẽ có các cuộc di chuyển dân số quy mô lớn, có thể là yếu tố kích hoạt (chớp nhoáng) cho sự tái sinh của COVID-19.

Những người đã bị mắc kẹt trong ba năm qua do bị kiểm soát kiểm dịch chặt chẽ sau khi bùng phát COVID-19, được cho là sẽ thực hiện một 'chuyến đi bù’ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay.

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Nhà chức trách cho rằng, dịp lễ này đang trở thành thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời ra lệnh cách ly cá nhân triệt để.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội dịch COVID-19 tại Trung Quốc

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