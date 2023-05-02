Trung Quốc quá tải vì khách 'đổ xô' du lịch dịp lễ 1/5, hàng trăm người chen nhau ngủ trong nhà vệ sinh

Tuy nhiên, chính vì sự cuồng nhiệt du lịch này mà du khách đổ dồn về các khu du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc đang gặp phải những khó khăn như chen nhau ngủ trong nhà vệ sinh công cộng gần các điểm du lịch, gây ra tranh cãi.

Đài CCTV của Trung Quốc dự đoán rằng hơn 240 triệu người dân bắt đầu đi du lịch trong và ngoài nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5) năm nay.

Trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, những hình ảnh các điểm du lịch đông đúc khách du lịch hay những hình ảnh du khách ngủ trong nhà vệ sinh vì không tìm được chỗ ở lan truyền một cách chóng mặt.

Vào ngày 30/4 (giờ địa phương), một hãng truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video của cộng đồng mạng cho biết nhà vệ sinh công cộng ở Hoàng Sơn, một trong những điểm du lịch tiêu biểu của Trung Quốc, đã chật kín người và có rất nhiều du khách qua đêm trong nhà vệ sinh.

Bùng nổ khách du lịch đến tham quan các địa điểm danh lam thắng cảnh - Ảnh: Weibo/Now News

Đoạn video được công bố cho thấy một lượng đông du khách, không phân biệt giới tính hay tuổi tác, nằm hoặc ngồi trên sàn ở lối vào nhà vệ sinh công cộng và thức suốt đêm.

Họ được xác nhận là không có nơi để lưu trú vì không được cung cấp chỗ ở tại địa phương do lượng khách du lịch đến tham quan Hoàng Sơn ngày hôm trước tăng cao.

Không có cơ sở lưu trú, nhiều du khách phải chen chúc qua đêm trong nhà vệ sinh công cộng - Ảnh: Weibo/Now News

Ngoài ra, trong số đó có không ít trường hợp các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn tư nhận lợi dụng lượng khách du lịch đến tham quan danh lam thắng cảnh tăng nhanh để đòi giá cao gấp 5 - 10 lần bình thường, buộc du khách phải lựa chọn lưu trú bên ngoài. Truyền thông địa phương cũng cho biết rằng không ít trường hợp du khách buộc phải sống trên đường phố.

Khách du lịch vật vờ nằm hoặc ngồi trên sàn ở lối vào nhà vệ sinh công cộng - Ảnh: Weibo/Now News

Về điều này, một quan chức của Văn phòng Quản lý Hoàng Sơn cho biết: "Phần lớn là do khách du lịch đã không đặt trước khách sạn nổi tiếng trên đỉnh núi Hoàng Sơn và họ đã không kiểm tra thời gian của chuyến xe buýt cuối cùng đến trung tâm thành phố sau khi xuống núi. 6h tối hàng ngày là chuyến tàu cuối cùng đưa du khách từ chân núi về trung tâm thành phố. Những người ở lại đây và những người không có nơi lưu trú đã không đặt khách sạn đúng giờ và bỏ lỡ thời gian trả khách, vì vậy họ không có nơi nào để đi và qua đêm trong nhà vệ sinh công cộng".

Một quan chức khác cho biết: "Chúng tôi không ngờ rằng sẽ có nhiều du khách đến như vậy vào ngày lễ. Đúng là lượng khách du lịch tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, chúng tôi đã không dự tính đến tình huống này".