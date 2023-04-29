Trung Quốc: 6 người chết, 12 người bị thương trong 1 vụ tai nạn giao thông ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ

Thế giới 29/04/2023 15:36

Ngày 29/4 hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5) của Trung Quốc, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở tỉnh Cam Túc, khiến 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, tin tức do Tân Hoa xã đưa tin.

Theo các báo cáo, một chiếc xe đầu kéo và một chiếc xe tải đã va chạm trên một con đường ở quận Jinta, thành phố Jiuquan, tỉnh Cam Túc vào sáng nay, khiến 6 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Những người thương vong đều là người ngồi trên xe tải.

Cơ quan công an địa phương đang điều tra các tình huống của vụ tai nạn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động ở Trung Quốc sẽ kéo dài 5 ngày từ hôm nay 29/4 đến ngày 3/5. Đây là kỳ nghỉ lễ lớn sau Tết Nguyên đán của quốc gia tỉ dân này.

Trung Quốc: 6 người chết, 12 người bị thương trong 1 vụ tai nạn giao thông ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1
Đông đảo hành khách tại nhà ga Trùng Khánh - Ảnh: Báo Sangu/Yonhap News

Khi những người dânTrung Quốc không đi du lịch nước ngoài trong ba năm qua do sự lây lan và phong tỏa của dịch COVID-19 thì nhân dịp kỳ nghỉ lễ này họ đã lên kế hoạch thực hiến cho 'chuyến đi bù'. Vé máy bay, vé tàu, vé các điểm du lịch nổi tiếng đã được bán hết và giao dịch đặt phòng khách sạn cũng đã được hoàn thành.

Theo Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động đạt 240 triệu lượt, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi bùng phát dịch COVID-19 và doanh thu du lịch dự kiến phục hồi đạt 83% so với năm 2019 ở mức 120 tỷ nhân dân tệ (khoảng 407 tỷ đồng).

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Nhà chức trách cho rằng, dịp lễ này đang trở thành thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời ra lệnh cách ly cá nhân triệt để.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tai nạn giao thông Trung Quốc

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