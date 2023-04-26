Trung Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, liệu COVID-19 có bùng phát lớn sau 1/5?

Thế giới 26/04/2023 08:46

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động tại Trung Quốc năm nay kéo dài 5 ngày, dấy lên lo ngại COVID-19 có thể bùng phát mạnh trở lại.

Các phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm cả tờ Pengpai, đã đưa tin vào ngày 24/4 rằng khả năng bùng phát trở lại của COVID-19 đang được đặt ra khi số người tái nhiễm tăng lên trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày ở Trung Quốc.

Theo báo cáo, gần đây, các phương tiện truyền thông xã hội (SNS) như Weibo đã đăng tải các bài viết nói rằng COVID-19 đang trở lại.

Trung Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, liệu COVID-19 có bùng phát lớn sau 1/5? - Ảnh 1

Công dân Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 vào năm ngoái - Ảnh: Shinhwasa/Yonhap News

Một phụ nữ sống ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô cho biết: “Mẹ, bạn trai và người quen của tôi gần đây có triệu chứng nhiễm COVID-19 nên tôi đã làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và tất cả đều được xác nhận dương tính”, cô nói.

Một phụ nữ ở Trùng Khánh cũng cho biết: “Chồng tôi bị tái nhiễm trước, sau đó tôi và hai con cũng bị lây nhiễm”

Một cư dân ở tỉnh Quảng Đông, người đang trải qua ngày thứ ba của lần nhiễm COVID-19 thứ hai, cho biết: "Tôi có các triệu chứng như nghẹt mũi và ho, nhưng chúng không nghiêm trọng như khi tôi bị nhiễm lần đầu tiên".

Vào ngày này, trong khi các hashtag liên quan đến việc tái nhiễm COVID-19 đứng đầu từ khóa tìm kiếm theo thời gian thực trên mạng xã hội, cư dân mạng phản hồi rằng số người nhiễm COVID-19 xung quanh họ ngày càng tăng.

Các chuyên gia kiểm dịch Trung Quốc dự đoán khả năng miễn dịch của những người thường nhiễm COVID-19 suy yếu sau khoảng 6 tháng và nếu đột biến virus mới xuất hiện, COVID-19 có thể lây lan trở lại.

Zhang Wenhong, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Bệnh Truyền nhiễm và Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan trực thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc cho biết: “Theo kết quả theo dõi, hầu hết những người nhiễm COVID-19 gần đây đều là nhiễm trùng thứ phát”.

Trung Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, liệu COVID-19 có bùng phát lớn sau 1/5? - Ảnh 2

Du khách Trung Quốc kéo đến cây cầu ở Vân Nam sau khi nới lỏng kiểm dịch -  Ảnh: Tencent/Yonhap News

Với việc phát hiện XBB.1.16 và XBB.1.12, các đột biến phụ mới của Omicron có sức mạnh lây lan nhanh ở Trung Quốc, người ta lo ngại rằng trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động dự kiến sẽ có các cuộc di chuyển dân số quy mô lớn, có thể là yếu tố kích hoạt (chớp nhoáng) cho sự tái sinh của COVID-19.

Những người đã bị mắc kẹt trong ba năm qua do bị kiểm soát kiểm dịch chặt chẽ sau khi bùng phát COVID-19, được cho là sẽ thực hiện một 'chuyến đi bù’ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay.

Tại Trung Quốc, sau khi nới lỏng kiểm dịch vào cuối năm ngoái, COVID-19 đã lây lan nhanh chóng và số ca tử vong tăng vọt.

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