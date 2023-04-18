Bị Ấn Độ "vượt mặt" dân số, Trung Quốc sắp mất danh hiệu 'quốc gia đông dân nhất thế giới'

Thế giới 18/04/2023 10:57

Năm 2022, trong khi tốc độ tăng dân số của Trung Quốc lần đầu tiên chậm lại sau 60 năm, người ta dự báo rằng dân số Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc.

Trích dẫn dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) và Bưu báo Washington Post (WP) đã đưa tin vào ngày 14 (giờ địa phương) rằng dân số Ấn Độ ước tính sẽ vượt qua Trung Quốc trong tháng này.

Được biết, cuộc điều tra dân số bị hoãn do COVID-19, dân số của Ấn Độ không thể được xác định chính xác, nhưng Liên Hợp Quốc ước tính rằng vào cuối năm nay, dân số Trung Quốc là 1,426 tỷ và Ấn Độ sẽ đạt 1,429 tỷ, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia có dân số số một thế giới.

Bị Ấn Độ 'vượt mặt' dân số, Trung Quốc sắp mất danh hiệu 'quốc gia đông dân nhất thế giới' - Ảnh 1

Một con phố ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày 17 tháng trước (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap News

Theo báo cáo, đây là lần đầu tiên sau 273 năm kể từ năm 1750, Trung Quốc từ bỏ danh hiệu 'quốc gia đông dân nhất thế giới'. 

Các chuyên gia dự đoán rằng dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong 40 năm tới, đạt gần 1,7 tỷ người vào năm 2063. Về vấn đề này, Irrfan Nourdin, người đứng đầu Trung tâm Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết: “Trọng tâm của nền kinh tế thế giới đang thay đổi”.

Bị Ấn Độ 'vượt mặt' dân số, Trung Quốc sắp mất danh hiệu 'quốc gia đông dân nhất thế giới' - Ảnh 2

Mọi người tập trung tại một sự kiện được tổ chức ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ vào ngày 16 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap News

Theo đó, các chuyên gia dự báo trọng tâm kinh tế thế giới sẽ chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Tiềm năng kinh tế của Ấn Độ được minh họa bằng triển vọng tiếp tục giảm tỷ lệ phụ thuộc tổng thể. 

Tỉ lệ phụ thuộc là thước đo tỉ lệ tổng số dân có độ tuổi phụ thuộc từ 0 đến 14 tuổi và trên 65 tuổi, so với tổng số dân có độ tuổi từ 15 đến 64. Yếu tố duy nhất được xem xét đánh giá là độ tuổi. Với cơ sở được đưa ra, người phụ thuộc được xem là người ngoài độ tuổi lao động.

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