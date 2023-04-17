Chạy bộ thường xuyên giúp loại bỏ chứng mất ngủ, sự lo âu và trầm cảm như thế nào?

Sự lo lắng của Keates cũng lấy đi cảm giác thèm ăn và khiến cô khó đạt được cân nặng khỏe mạnh.

Keates, hiện 41 tuổi, cho biết: “Tôi được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm năm 13 tuổi. Những tình trạng này theo tôi đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của tôi trong nhiều năm. Ví dụ, tôi bị chứng mất ngủ khủng khiếp, hiếm khi ngủ đủ 8 tiếng và thức dậy cứ sau mỗi 10 phút”.

Ngoài ra, cô còn bị trầm cảm. “Trong giai đoạn trầm cảm, tôi có thể cảm thấy năng lượng bị rút cạn khỏi mình, khiến cho ngay cả những nhiệm vụ nhỏ nhất, đơn giản nhất cũng dường như không thể thực hiện được”, cô chia sẻ.

Keates nói: “Tôi thường nhịn ăn trong thời gian dài, nhất là khi tôi ở một mình và không có ai ở bên”.

Sau khi vật lộn với chứng lo âu và trầm cảm trong gần ba thập kỷ, Keates cuối cùng có thể kiểm soát được sức khỏe tinh thần và cảm xúc của mình. Ảnh: SCMP

Keates, một phụ nữ Anh sống ở Hồng Kông từ năm 2012 đến năm 2022 và hiện chia thời gian của mình giữa London và Hồng Kông, đã cố gắng vượt qua những thử thách về sức khỏe này.

Cô đã xây dựng một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực truyền thông, thiết lập các mối quan hệ thân thiết và lập gia đình.

Mãi cho đến khi bước sang tuổi 31, cô mới tự hỏi liệu chứng mất ngủ, chán ăn và mệt mỏi có liên quan đến sức khỏe tinh thần của mình hay không.

Vào thời điểm đó, cô không hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân và đau buồn trước cái chết của cha mình, người mà cô rất thân thiết.

Nhìn chung, cô cảm thấy rằng mình đang “rót từ một chiếc cốc rỗng”. Không thể tiếp cận liệu pháp chuyên nghiệp, cô bắt đầu học về sức khỏe tâm thần và nhận ra những lợi ích của việc chạy bộ. Sau đó cô buộc dây giày thể thao và đi theo con đường mòn gần nhà cô ở Hồng Kông.

Cô không thể tin được rằng mình cảm thấy tốt đẹp đến thế.

“Lúc đầu chạy rất khó khăn vì tôi đã không thực hiện nó một cách nghiêm túc từ khi còn là một thiếu niên. Sau một thời gian, mọi việc trở nên dễ dàng hơn và tôi càng chạy thường xuyên thì khả năng kiểm soát sức khỏe tinh thần của tôi trở nên càng tốt hơn”, cô nói.

Khi tập yoga, Keates nói rằng các triệu chứng lo lắng gần như biến mất. Ảnh: SCMP

Keates nhận thấy rằng cô ấy bớt lo lắng và chán nản hơn. Các triệu chứng mà cô từng trải qua như mất ngủ và chán ăn cũng ít xảy ra hơn, đồng thời cũng có nhiều năng lượng và động lực hơn.

Cô nói: “Tôi bắt đầu thấy rằng mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể là rất thực tế”.

Tâm trí và cơ thể của chúng ta không phải là hai thực thể riêng biệt mà gắn bó mật thiết với nhau.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 trên tạp chí Jama Network Open đã phát hiện ra rằng những người có mức độ căng thẳng cao không chỉ có nhiều khả năng có các yếu tố nguy cơ tim mạch không kiểm soát được mà còn có khả năng bị suy giảm chức năng nhận thức cao hơn 37%, ảnh hưởng đến trí nhớ của họ và khả năng tập trung và học hỏi những điều mới của họ.

Là một học viên Ayurveda – người thực hành y học cổ truyền Ấn Độ – Bindiya Surtani đã giúp nhiều khách hàng khám phá ra nguyên nhân gây ra các bệnh tật về thể chất của họ.

Cô thường xuyên nói rằng các triệu chứng thể chất của họ là kết quả của sự mất cân bằng cảm xúc. Điều đó ảnh hưởng đến trực tiếp đến cơ thể và ngược lại.

Cô cho biết mình đã chứng kiến ​​nhiều khách hàng đã từng phàn nàn về bệnh khó tiêu, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, mất ngủ, rụng tóc và khó thở và những điều đó hầu như luôn liên quan đến các vấn đề cảm xúc như căng thẳng, tức giận, đau buồn, sợ hãi, lo lắng và trầm cảm.

Bindiya Surtani, học viên của Ayurveda. Ảnh: SCMP

Cô nói: “Chỉ sau khi chúng ta tìm ra gốc rễ của những thách thức cảm xúc này thì các triệu chứng thể chất mới có xu hướng cải thiện hoặc biến mất.

Surtani nói thêm rằng nếu bạn muốn khỏe mạnh về thể chất, bạn cũng phải ưu tiên cho sức khỏe tinh thần.

“Điều này bao gồm ăn đúng loại thực phẩm và thưởng thức bữa ăn của bạn mà không bị phân tâm , nghỉ ngơi đầy đủ , tập yoga, thiền và hít thở sâu mỗi ngày cũng như dành thời gian cho thiên nhiên bất cứ khi nào bạn có thể”, cô chia sẻ.

Vài năm sau khi bắt đầu chạy bộ, Keates đã kết hợp yoga vào thói quen chăm sóc bản thân của mình. Kết quả các triệu chứng lo lắng của cô “hầu như không còn tồn tại”.

“Nghe có vẻ như tôi đang phóng đại lợi ích của việc chạy bộ và yoga, nhưng những hoạt động này thực sự mang lại hiệu quả kỳ diệu đối với sức khỏe tinh thần và cảm xúc của tôi”, Keates chia sẻ.

Sau đó, cô cũng tập thiền và bắt đầu tham gia các khóa tu dưỡng sinh. Cuối cùng, cô bắt đầu trị liệu chuyên nghiệp để bổ sung cho các hoạt động thể chất của mình.

Mặc dù cô đang có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt hơn trong những ngày này nhưng Keates nhấn mạnh rằng thỉnh thoảng mình vẫn cảm thấy lo lắng và chán nản.

“Tôi biết rằng sức khỏe tâm thần không phải là tuyến tính. Đôi khi tôi vẫn phải vật lộn với chứng mất ngủ, nhưng tôi đã học cách đối phó và phát triển thông qua vận động, trị liệu và hỗ trợ thường xuyên,” cô nói.