Nắm được bí quyết sống thọ chỉ trong 10 phút trắc nghiệm

Trong gần 30 năm, Tiến sĩ Thomas Perls đã nghiên cứu cách con người sống ngoài 100 tuổi.

“Đó là việc có được sự kết hợp đúng đắn của hàng trăm và hàng trăm gene khác nhau. Điều đó giống như trúng xổ số một chút”, ông nói.

Ông Perls, người đã hoàn thành nghiên cứu chuyên sâu về những người sống đến tuổi 100, đã phát hiện ra một vài điểm tương đồng quan trọng giữa những người sống lâu nhất trên Trái Đất. Ông nói có lẽ một trong những điều quan trọng nhất đối với những người sống cả thế kỷ hoặc hơn thế nữa là di truyền học của họ.

Nhưng đối với những người bình thường như chúng ta có thể không may mắn trúng xổ số di truyền, có “Bộ dụng cụ tính tuổi thọ 100”, một công cụ thông minh được Perls tạo ra để hiểu rõ hơn về những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự khỏe mạnh khi lão hóa.

“Khi quan sát những người sống đến độ tuổi 100, chúng ta thấy rằng càng lớn tuổi thì họ càng khỏe mạnh hơn và điều này thực sự cũng áp dụng cho dân số trên toàn cầu”, ông Perls nói. Đồng thời ông cũng khuyến khích mọi người áp dụng thái độ có thể làm đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Theo ông Perls, hầu hết những người sử dụng bộ dụng cụ tính tuổi thọ của anh ta thường đạt điểm ở khoảng cuối tuổi 80.

Tiến sĩ Thomas Perls. Ảnh: Getty

Dưới đây là cách kiểm tra dự đoán tuổi thọ hiện tại của chính bạn và tìm hiểu một số mẹo đơn giản, được khoa học chứng minh có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Trước tiên, hãy nắm bắt các chỉ số huyết áp và cholesterol mới nhất của bạn, nếu bạn có chúng. Sau đó, hãy truy cập LivingTo100.com .

Bài kiểm tra của Perls sẽ mất khoảng 10 phút và sẽ hỏi bạn 40 câu hỏi liên quan đến:

Cuộc sống cá nhân bao gồm các câu hỏi bao gồm tình trạng hôn nhân của bạn và tần suất bạn gặp những người thân yêu.

Phong cách sống bao gồm bạn có hút thuốc không? Uống rượu? Thoa kem chống nắng?

Dinh dưỡng bao gồm bạn có đang ăn nhiều bánh mì trắng không? Còn lượng đường thì sao? Mức tiêu thụ thịt và phô mai đã qua chế biến của bạn như thế nào?

Lịch sử y tế bao gồm tần suất đi tiểu, chỉ số cholesterol và huyết áp mới nhất của bạn.

Tiền sử gia đình bao gồm cả việc gia đình bạn có bị ung thư hay không và liệu có ai trong gia đình bạn đã qua 98 tuổi hay không.

Sau đó, máy tính đưa ra ước tính số tuổi bạn có thể sống và đồng thời đưa ra một số lời khuyên thiết thực về cách cải thiện ước tính tuổi thọ của bạn.

Lời khuyên để sống đến 90 tuổi

Không giống như các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền hay những lần truyền máu trẻ trị giá 8.000 đô la hứa hẹn kéo dài tuổi thọ của bạn, không có biện pháp can thiệp nào của ông Perls là công nghệ cao hoặc lạ mắt và chúng không yêu cầu chi bất kỳ khoản tiền nào.

Ông Perls nói: “Tôi thực sự khó chịu với ngành công nghiệp chống lão hóa. Tất cả những gì họ làm là về tiếp thị, họ chỉ là những bác sĩ lừa đảo”.

Virginia McLaurin sống đến 113 tuổi. Ảnh: Getty

Những đề xuất của ông Perls được hỗ trợ bởi hàng thập kỷ của khoa học độc lập, nghiêm ngặt và đáng tin cậy về những gì giúp con người sống một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài nhất trên thế giới.

Những lời khuyên cá nhân từ bộ dụng cụ tính tuổi thọ có thể bao gồm việc đánh răng, giảm tiêu thụ bánh mì trắng hoặc tập thể dục nhiều hơn một vài ngày trong tuần.

Ông Perls cho biết bằng cách chăm sóc bản thân tốt bao gồm không hút thuốc, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, chỉ uống rượu và đường trong mức vừa phải, tập thể dục đủ, giảm stress, ngủ đầy đủ và dành thời gian với người mà bạn yêu thương, hầu hết chúng ta có thể “sống đến khoảng 90 tuổi”.

“Chúng ta nên tận dụng những đặc điểm di truyền của mình thay vì chống lại chúng”, ông nói.