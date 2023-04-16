Giáo dục giới tính cho con, người mẹ dùng "tên thật" của các bộ phận nhạy cảm và cái kết bất ngờ

Nuôi dạy con 16/04/2023 11:37

Mới đây, bà mẹ trẻ đã chia sẻ về cách giáo dục tình dục tích cực cho con cái của mình thông qua việc tạo ra một môi trường an toàn và chân thành để trao đổi về tình dục.

Giáo dục giới tính là một chuyện khá nhạy cảm đối với các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, nó là một phần quan trọng của việc giáo dục con cái và giúp trẻ em trở thành những người trưởng thành có kiến thức về tình dục.

Dạy các con ngay từ nhỏ

Trong gia đình tôn giáo của tôi khi còn nhỏ, chủ đề về tình dục thường không được đề cập đến. Đó là một chủ đề vừa bí ẩn vừa xấu hổ.

Giáo dục tình dục của tôi chỉ bao gồm việc mẹ tôi đưa một cuốn sách tôn giáo vào tay và bảo đọc nó trong phòng của mình.

Khi bắt đầu tuổi dậy thì, tôi chỉ biết những gì tôi có thể tìm hiểu qua những cuộc nói chuyên của bạn bè tại các buổi vui chơi qua đêm hoặc những gì tôi có thể tìm thấy trong các trang của tạp chí Cosmo.

Khi đến lúc tôi lần đầu tiên quan hệ tình dục, tôi không có kiến thức gì cả về bản thân mình về những gì đang diễn ra hoặc cách thực hành tình dục an toàn, chưa kể là cách thực hiện tình dục thỏa mãn.

Khi tôi có hai đứa con của riêng mình, tôi quyết tâm thay đổi và trở thành một bậc cha mẹ tích cực về chủ đề tình dục.

Điều đó dễ dàng hơn khi chúng còn nhỏ, nhưng khi chúng phát triển, tôi thấy mình có một số cuộc trò chuyện không được thoải mái.

Giáo dục giới tính cho con, người mẹ dùng 'tên thật' của các bộ phận nhạy cảm và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Angie Ebba, tác giả của bài viết. Ảnh: BI

Cha của các con tôi là một sĩ quan thực thi pháp luật, người đã chứng kiến ​​quá nhiều nạn nhân trẻ tuổi của các tội ác mà không thể gọi tên các bộ phận cơ thể của mình.

Vì điều này, anh ấy muốn đảm bảo rằng con cái chúng tôi biết về cơ thể của chúng. Đối với tôi, tôi muốn chắc chắn rằng họ không cảm thấy xấu hổ về cơ thể hay giới tính của mình.

Đó là lý do tại sao tôi sử dụng tên thật cho bộ phận sinh dục với chúng thay vì những từ như “vùng kín” hoặc “nơi ấy”.

Nếu một trong những đứa con mới biết đi của tôi đang khám phá cơ thể của chúng, tôi sẽ giải thích mà không phán xét rằng điều đó cần được thực hiện trong sự riêng tư ở phòng của chúng chứ không phải ở không gian công cộng.

Các cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở các bộ phận cơ thể. Chúng tôi cũng nói về các bản dạng giới và tình dục khác nhau, hình ảnh cơ thể, sự đồng ý và ranh giới. Chúng tôi thực hành yêu cầu những cái ôm thay vì chỉ nhận chúng và cách chúng tôi có thể tự chủ.

Có một lần trục trặc: khi trường mẫu giáo của họ gọi điện để nói với tôi rằng con út của tôi đã thông báo cho cả lớp rằng trẻ sơ sinh không chui ra từ bụng mà ra khỏi âm đạo. Nhưng tôi đã vui vẻ cười đùa với một chút tự hào rằng con tôi biết sự thật về cơ thể của mình.

Nhưng gặp khó khi chúng lớn lên

Dạy những đứa con mới biết đi của tôi về tên của các bộ phận trên cơ thể của chúng và ý nghĩa của sự đồng ý là một chuyện. Nhưng khi con cái bắt đầu lớn hơn và bắt đầu nói về tình dục lại là một câu chuyện khác. Hóa ra nếu bạn tạo cho con cái một môi trường cho phép họ đặt câu hỏi mà không sợ bị phán xét, thì chúng sẽ đặt rất nhiều câu hỏi.

Khi trẻ lớn hơn, “Bộ phận cơ thể này là gì?” hoặc “Trẻ sơ sinh đến từ đâu?” biến thành những câu hỏi như, “Khiêu dâm là gì?” và, “Tại sao bạn cần bôi trơn?”

Đột nhiên, việc nuôi dạy con cái tích cực về giới tính trở nên khó khăn hơn đối với tôi, đặc biệt là khi tôi lớn lên trong một gia đình và nhà thờ, nơi tình dục và thể xác là những điều đáng xấu hổ. Tôi không có ví dụ nào về cách nói chuyện với con về những chủ đề này.

Giáo dục giới tính cho con, người mẹ dùng 'tên thật' của các bộ phận nhạy cảm và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Giáo dục giới tính cho con cái ngay từ nhỏ là điều không phải bố mẹ nào cũng làm được. Ảnh: Getty

Tôi đã cố gắng nhắc nhở bản thân về tất cả các lý do để tham gia vào việc nuôi dạy con tích cực về tình dục: Nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ có cha mẹ nói chuyện với chúng một cách cởi mở và không phán xét về tình dục sẽ thiết lập ranh giới tốt hơn, cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi về cơ thể của chúng và có nhiều khả năng sử dụng biện pháp bảo vệ hơn khi thực hiện hành vi quan hệ.

Mặc dù vẫn còn một mức độ xấu hổ đối với tất cả chúng tôi, nhưng con của tôi biết rằng chúng có thể đến với tôi và tôi sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Các con biết những gì đang xảy ra với cơ thể của mình khi trưởng thành, cách đặt ranh giới với người khác và cách giữ an toàn cho chính mình trong bất kỳ hoạt động tình dục nào.

Như tất cả những điều mà tôi cố gắng làm cha mẹ, việc giáo dục tích cực về tình dục cho con là một cách để chuẩn bị cho con cái tôi thành công hơn và đó là điều đáng giá cho dù tôi phải đối mặt với bất kỳ sự bất tiện nào.

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Từ khóa:   giới tính giáo dục người mẹ

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