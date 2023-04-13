Gia đình 4 con nhỏ quyết chinh phục Everest, bất chấp đỉa hút máu, mưa giông và không khí cực loãng

Nuôi dạy con 13/04/2023 11:54

Bất chấp những khó khăn khi leo lên dãy núi Everest, gia đình nhà 6 người vẫn vượt qua thành công và có những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau.

Những con đường dẫn đến trại căn cứ của dãy núi Everest đã trở nên nổi tiếng với mức độ ngoằn ngoèo, độ cao và thời tiết hay thay đổi. Đó có thể là một chuyến đi đầy thử thách đối với cả những người leo núi dày dạn kinh nghiệm nhất.

Một gia đình đã vượt qua tất cả những điều đó trong khi mang theo bốn đứa con dưới 12 tuổi của họ.

Gia đình 4 con nhỏ quyết chinh phục Everest, bất chấp đỉa hút máu, mưa giông và không khí cực loãng - Ảnh 1
Gia đình nhà Chris có 4 người con bao gồm Hobie, Henry, Hallie, Hazel. Ảnh: BI

Chris Matulis nói với tờ Insider rằng anh và vợ Cindy luôn có lối sống năng động và muốn duy trì điều đó sau khi họ có con.

Khi họ tới Nepal để leo lên trại căn cứ của Everest, kế hoạch luôn là đi cùng một gia đình sáu người.

Họ đã leo lên những con đường mòn, những vùng núi khó khăn và quyết định rằng lần này không có gì khác biệt.

Vì vậy, họ mang theo bốn đứa con: Hobie, 11 tuổi, Henry, 9 tuổi, Hallie, 6 tuổi và Hazel, 2 tuổi.

Chris nói: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chỉ đi bộ từ đầu con đường mòn và tìm hiểu văn hóa cũng như những người đi bộ đường dài khác bắt đầu hành trình giống như họ”.

Chuyến đi bộ dài gần 100 dặm, kéo dài hàng tuần trên dãy Himalaya đã thách thức cặp vợ chồng này từ việc thay đổi nồng độ oxy đến những chiếc túi nặng và rào cản ngôn ngữ.

Chris và Cindy cho biết họ liên tục theo dõi nồng độ oxy của con mình để giữ an toàn cho chúng và quyết định đưa cô bé Hazel 2 tuổi đi cùng sau khi biết rằng các gia đình khác có con bằng tuổi hoặc nhỏ hơn đã hoàn thành chuyến đi.

Chia nhỏ khoảng cách giữa các ngày giúp chuyến đi dễ quản lý hơn đồng thời giúp mọi người có thêm thời gian để điều chỉnh theo độ cao.

Nhưng chuyến leo núi gian khổ đi kèm với những thử thách mà gia đình không bao giờ ngờ tới: những con đường mòn đầy đỉa.

Sáu ngày sau khi đi bộ đến trại căn cứ, gia đình Matulis phải đối mặt với thời khắc khó khăn nhất trong chuyến đi. Một trận lở đất đã đẩy họ đi đường vòng; Chris mô tả nó như một cơn ác mộng.

"Đó là một con đường mòn hẹp, lầy lội và có độ dốc cao. Có nơi bùn sâu đến hơn 0,5m, có đỉa, trời mưa và vì mới bắt đầu chuyến đi nên cơ thể chúng tôi chưa quen mang nhiều trọng lượng”.

Đó là lần duy nhất gia đình ước họ đã thuê một người hướng dẫn. Khi họ đi qua những con đường lầy lội đầy những sinh vật đáng sợ, gia đình Matulis đã có ý định cân nhắc việc quay lại. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục.

Một đêm nọ, khi cả gia đình đang ở trong một quán trà trong làng, Chris tìm thấy con đỉa lớn nhất trong chuyến đi đang bám vào tay mình. Anh nhanh chóng lấy nó ra và rửa nó xuống bồn rửa trong phòng tắm.

Sau đó, ngay trước khi họ đến trại căn cứ, những con đường mòn đã đạt đến độ cao hơn 5000m và mức oxy xuống mức thấp kỷ lục.

Gia đình 4 con nhỏ quyết chinh phục Everest, bất chấp đỉa hút máu, mưa giông và không khí cực loãng - Ảnh 2
Chris cùng vợ và 4 đứa con đã đến trại căn cứ Mt. Everest. Ảnh: BI

Chris nói: “Chúng tôi gần như đã quay đầu lại trước khi đạt được mục tiêu”. Nhưng Matulises đã bỏ thêm thời gian để thích nghi với độ cao và cuối cùng đã vượt qua được thử thách

Bất chấp những thử thách, gia đình nhà Chris vẫn có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Chỉ cách Everest một ngày đường, bọn trẻ quyết định bơi trong một hồ băng tuyệt đẹp và lạnh lẽo.

Chris cho biết việc băng qua cầu Hillary - một cây cầu treo trông khá nguy hiểm được biết đến với những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc - cũng là một khoảnh khắc đặc biệt mà gia đình đã chia sẻ.

Nhưng phần hay nhất của hành trình khó khăn là thời gian gia đình Matulis được ở bên nhau.

Chris nói: “Bạn thực sự hiểu con mình hơn rất nhiều khi bạn dành hàng giờ đồng hồ trên đường mòn và chỉ nói chuyện. “Bạn không bị phân tâm. Bạn chỉ dành thời gian cùng nhau nói chuyện, mơ ước, đưa ra ý tưởng và tạo sự gắn kết”.

Theo Business Insider

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Từ khóa:   gia đình leo núi đỉnh Everest

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