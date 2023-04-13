Gánh nặng chi phí giáo dục của phụ huynh, dịch vụ đăng ký mua đồng phục cặp sách phổ biến ở Nhật Bản

Dịch vụ đăng ký mua đồ dùng học tập như đồng phục học sinh, đồng phục thể dục, cặp sách, sách tham khảo đang được các bậc phụ huynh Nhật Bản ưa chuộng trong khi chật vật với vật giá tăng cao.
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Theo truyền thông Nhật Bản ngày 11/4, trường mẫu giáo Mikuma ở thành phố Hita, tỉnh Oita, đã giới thiệu dịch vụ đăng ký cho thuê đồng phục học sinh và đồng phục thể dục với giá 500 yên (gần 90.000 VND) mỗi tháng vào đầu tháng này. Phí đăng ký trong ba năm học mẫu giáo là 18.000 yên (hơn 3 triệu VND), chỉ bằng khoảng 60% chi phí mua và sử dụng. Yêu cầu đăng ký từ phụ huynh với dịch vụ này đang không ngừng tăng lên.
Ngoài ra còn có dịch vụ đăng ký cặp đi học cho trẻ em, nổi tiếng với các bậc cha mẹ. với mức giá ít nhất mấy trăm yên là có thể thuê một chiếc cặp sách với giá ít nhất là 990 yên (hơn 170.000 VND). Nếu trả tổng cộng 35.640 yên (khoảng 6 triệu 200 VND) trong 3 năm thì có thể giữ nguyên chiếc cặp đã mượn. Tuy nhiên, đối với sản phẩm cao cấp nhất, phí đăng ký hàng tháng tăng lên 3850 yên (gần 700.000 VND) đã có hơn 300 phụ huynh ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này trong hai tháng.
Ngoài ra, có một công ty cung cấp ứng dụng máy tính bảng/điện thoại thông minh chứa 200 cuốn sách tham khảo cho các lớp học với giá 980 yên (khoảng 160.000 VND) mỗi tháng. Những cây gậy cần thiết cho các hoạt động của câu lạc bộ bóng chày cũng được cho thuê với giá 2.750 yên (khoảng 480.000VND) mỗi tháng. Tạp chí Nhật Bản Weekly Women's Prime cho biết: "Khu vực tư nhân đang cố gắng giải quyết những lo lắng ngày càng tăng của các bậc cha mẹ do vật giá tăng cao".
Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản đã tăng 3,3% trong tháng hai, cho thấy mức tăng hơn 3% trong 7 tháng liên tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 31 năm Nhật Bản chứng kiến tỷ lệ lạm phát ở mức 3% kể từ năm ngoái.
Theo Chosun Ilbo