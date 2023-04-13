Gánh nặng chi phí giáo dục của phụ huynh, dịch vụ đăng ký mua đồng phục cặp sách phổ biến ở Nhật Bản

Theo truyền thông Nhật Bản ngày 11/4, trường mẫu giáo Mikuma ở thành phố Hita, tỉnh Oita, đã giới thiệu dịch vụ đăng ký cho thuê đồng phục học sinh và đồng phục thể dục với giá 500 yên (gần 90.000 VND) mỗi tháng vào đầu tháng này. Phí đăng ký trong ba năm học mẫu giáo là 18.000 yên (hơn 3 triệu VND), chỉ bằng khoảng 60% chi phí mua và sử dụng. Yêu cầu đăng ký từ phụ huynh với dịch vụ này đang không ngừng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn có dịch vụ đăng ký cặp đi học cho trẻ em, nổi tiếng với các bậc cha mẹ. với mức giá ít nhất mấy trăm yên là có thể thuê một chiếc cặp sách với giá ít nhất là 990 yên (hơn 170.000 VND). Nếu trả tổng cộng 35.640 yên (khoảng 6 triệu 200 VND) trong 3 năm thì có thể giữ nguyên chiếc cặp đã mượn. Tuy nhiên, đối với sản phẩm cao cấp nhất, phí đăng ký hàng tháng tăng lên 3850 yên (gần 700.000 VND) đã có hơn 300 phụ huynh ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này trong hai tháng.