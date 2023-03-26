Những điều thú vị và hấp dẫn trong SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều

Nuôi dạy con 26/03/2023 16:03

SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều sử dụng hình ảnh chân thực, sống động với mục tiêu giúp học sinh phát triển ngôn ngữ cũng như kĩ năng, kiến thức đời sống cần thiết và nâng cao hiểu biết về thế giới.

26Năm 2023 là năm thứ tư, SGK Cánh Diều được biên soạn, xuất bản, in và phát hành, cung ứng đến các cơ sở giáo dục phổ thông, mang hơi thở và thông điệp của cuộc sống thông qua các bài học đến với các em học sinh thân yêu trên mọi miền của Tổ quốc.

Thông qua thực tế dạy học ở các nhà trường, vị thế bộ sách từng bước được khẳng định một cách vững chắc về chất lượng, dễ dạy, dễ học, dễ kiểm tra, đánh giá và tiện sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp nối thành công của SGK các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, SGK các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều đã được Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK thông qua và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng ở các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024. Trong đó, SGK lớp 4 bộ Cánh Diều sẽ có nhiều nội dung mới, nổi bật là bộ sách Tiếng Anh lớp 4 - Explore Our World.

Những điều thú vị và hấp dẫn trong SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều - Ảnh 1

Bộ SGK Tiếng Anh 4 – Explore Our World (Cánh Diều) do NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp với và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Sách có số trang là 162 trang, khổ 20,5 x 26,2 cm, nhiều màu, in giấy chất lượng tốt bảo vệ cho mắt. Có thể truy cập SGK điện tử trên trang hoc10.com.

SGK Tiếng Anh 4 – Explore Our World bộ Cánh Diều mang tính hiện đại và cập nhật, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022 - 2023 tại Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ký ngày 21/12/2022.

Với triết lý “Mang cuộc sống vào bài học - đưa bài học vào cuộc sống”, thế mạnh nổi bật của SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều là sử dụng những hình ảnh, nội dung sống động và chân thật từ thế giới thật với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, các kĩ năng, và kiến thức cần thiết khác, giúp các em không chỉ học tiếng Anh để có hiểu biết về thế giới, mà cũng để nhận thức rõ hơn về văn hóa và con người Việt Nam cũng như tại nơi mình sinh sống.

SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều đảm bảo đủ 3 tiêu chí: DỄ HỌC – DỄ DẠY – DỄ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, với nội dung phù hợp cho cả đối tượng học sinh lần đầu học Tiếng Anh, lẫn đối tượng học sinh đã được học tiếng Anh ở lớp 1 và lớp 2.

Những điều thú vị và hấp dẫn trong SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều - Ảnh 2

Bộ sách Tiếng Anh 4 – Explore Our World cung cấp lượng kiến đầy đủ và vững chắc giúp học sinh tự tin đạt trình độ Tiếng Anh sơ cấp A1, tạo tiền đề vững chắc cho các em trong củng cố trình độ kiến thức trong lớp 5. Chính vì lẽ đó, đường hướng tiếp cận của bộ sách trong việc dạy và học tiếng Anh cho thiếu nhi (lứa tuổi học sinh tiểu học) luôn đảm bảo các tiêu chí sau:

Lấy người học làm trung tâm: Vì học tập là một quá trình kiến tạo ý nghĩa nên các hoạt động dạy và học được thiết kế trong bộ sách đều hướng tới mục tiêu chung là phát huy tối đa sự chủ động sáng tạo của người học.

Học tập theo đường hướng giao tiếp: Học sinh sẽ được khuyến khích trao cơ hội để bày tỏ quan điểm và thể hiện cảm xúc ở mức độ phù hợp thông qua sự hỗ trợ từ một người am hiểu để nắm bắt và tiếp nhận thông tin mới, dùng thông tin để trao đổi, thảo luận và trình bày trong những tình huống thực tế và có ý nghĩa.

Học tập theo định hướng mục tiêu: Việc tạo ra mục tiêu học tập ngôn ngữ rõ ràng sẽ giúp các em hiểu ý nghĩa của các hoạt động mà mình tham gia. Từ đó học sinh sẽ có cơ hội so sánh kết quả của mình với các mục tiêu ban đầu, đây là điều cần thiết trong việc kiểm soát và tự đánh giá sự tiến bộ của các em.

Học để phát triển bản thân thành công dân toàn cầu thế kỷ 21. Khi thế giới đang toàn cầu hóa thì việc học Tiếng Anh không chỉ gói gọn trong việc học ngôn ngữ mà còn là học kiến thức, học kỹ năng, và học giá trị. Bộ sách Tiếng Anh 4 – Explore Our World định hướng và trang bị cho học sinh đầy đủ các kỹ năng để phát triển toàn diện cả về tư duy lẫn đạo đức trong tương lai.

Bộ sách vừa thể hiện nội dung bài học chân thực và độc đáo, vừa phản ánh một nền giáo dục đa văn hóa và hội nhập. Chân thực ở từng hình ảnh liên quan chặt chẽ với chủ đề bài học, ví dụ như Unit 4 – Wonderful Jobs mở đầu bằng hình ảnh một ngư dân đánh cá trên biển tại Phú Yên, phù hợp với chủ đề nghề nghiệp của đơn vị bài học.

Các yếu tố đa văn hóa được cài cắm ở những chi tiết nhỏ nhất, ví dụ như việc so sánh động vật biểu tượng của Việt Nam với một số quốc gia khác. Tất cả đều được thiết kế với mục đích khuyến khích học sinh thảo luận và tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, vui và hiệu quả nhất.

Cách biên soạn hiện đại, gần gũi thực tiễn của SGK Công nghệ 4 bộ Cánh Diều tạo hứng thú học tập cho học sinh

Cách biên soạn hiện đại, gần gũi thực tiễn của SGK Công nghệ 4 bộ Cánh Diều tạo hứng thú học tập cho học sinh

Nội dung cuốn sách được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi của học sinh lớp 4.

Xem thêm
Từ khóa:   Giáo dục

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?