Những điều thú vị và hấp dẫn trong SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều

26Năm 2023 là năm thứ tư, SGK Cánh Diều được biên soạn, xuất bản, in và phát hành, cung ứng đến các cơ sở giáo dục phổ thông, mang hơi thở và thông điệp của cuộc sống thông qua các bài học đến với các em học sinh thân yêu trên mọi miền của Tổ quốc.

Tiếp nối thành công của SGK các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, SGK các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều đã được Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK thông qua và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng ở các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024. Trong đó, SGK lớp 4 bộ Cánh Diều sẽ có nhiều nội dung mới, nổi bật là bộ sách Tiếng Anh lớp 4 - Explore Our World.

Bộ SGK Tiếng Anh 4 – Explore Our World (Cánh Diều) do NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh phối hợp với và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) sản xuất. Sách có số trang là 162 trang, khổ 20,5 x 26,2 cm, nhiều màu, in giấy chất lượng tốt bảo vệ cho mắt. Có thể truy cập SGK điện tử trên trang hoc10.com.

SGK Tiếng Anh 4 – Explore Our World bộ Cánh Diều mang tính hiện đại và cập nhật, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022 - 2023 tại Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ký ngày 21/12/2022.

Với triết lý “Mang cuộc sống vào bài học - đưa bài học vào cuộc sống”, thế mạnh nổi bật của SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều là sử dụng những hình ảnh, nội dung sống động và chân thật từ thế giới thật với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, các kĩ năng, và kiến thức cần thiết khác, giúp các em không chỉ học tiếng Anh để có hiểu biết về thế giới, mà cũng để nhận thức rõ hơn về văn hóa và con người Việt Nam cũng như tại nơi mình sinh sống.

SGK Tiếng Anh 4 bộ Cánh Diều đảm bảo đủ 3 tiêu chí: DỄ HỌC – DỄ DẠY – DỄ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, với nội dung phù hợp cho cả đối tượng học sinh lần đầu học Tiếng Anh, lẫn đối tượng học sinh đã được học tiếng Anh ở lớp 1 và lớp 2.

Bộ sách Tiếng Anh 4 – Explore Our World cung cấp lượng kiến đầy đủ và vững chắc giúp học sinh tự tin đạt trình độ Tiếng Anh sơ cấp A1, tạo tiền đề vững chắc cho các em trong củng cố trình độ kiến thức trong lớp 5. Chính vì lẽ đó, đường hướng tiếp cận của bộ sách trong việc dạy và học tiếng Anh cho thiếu nhi (lứa tuổi học sinh tiểu học) luôn đảm bảo các tiêu chí sau:

Lấy người học làm trung tâm: Vì học tập là một quá trình kiến tạo ý nghĩa nên các hoạt động dạy và học được thiết kế trong bộ sách đều hướng tới mục tiêu chung là phát huy tối đa sự chủ động sáng tạo của người học.

Học tập theo đường hướng giao tiếp: Học sinh sẽ được khuyến khích trao cơ hội để bày tỏ quan điểm và thể hiện cảm xúc ở mức độ phù hợp thông qua sự hỗ trợ từ một người am hiểu để nắm bắt và tiếp nhận thông tin mới, dùng thông tin để trao đổi, thảo luận và trình bày trong những tình huống thực tế và có ý nghĩa.

Học tập theo định hướng mục tiêu: Việc tạo ra mục tiêu học tập ngôn ngữ rõ ràng sẽ giúp các em hiểu ý nghĩa của các hoạt động mà mình tham gia. Từ đó học sinh sẽ có cơ hội so sánh kết quả của mình với các mục tiêu ban đầu, đây là điều cần thiết trong việc kiểm soát và tự đánh giá sự tiến bộ của các em.

Học để phát triển bản thân thành công dân toàn cầu thế kỷ 21. Khi thế giới đang toàn cầu hóa thì việc học Tiếng Anh không chỉ gói gọn trong việc học ngôn ngữ mà còn là học kiến thức, học kỹ năng, và học giá trị. Bộ sách Tiếng Anh 4 – Explore Our World định hướng và trang bị cho học sinh đầy đủ các kỹ năng để phát triển toàn diện cả về tư duy lẫn đạo đức trong tương lai.

Bộ sách vừa thể hiện nội dung bài học chân thực và độc đáo, vừa phản ánh một nền giáo dục đa văn hóa và hội nhập. Chân thực ở từng hình ảnh liên quan chặt chẽ với chủ đề bài học, ví dụ như Unit 4 – Wonderful Jobs mở đầu bằng hình ảnh một ngư dân đánh cá trên biển tại Phú Yên, phù hợp với chủ đề nghề nghiệp của đơn vị bài học.

Các yếu tố đa văn hóa được cài cắm ở những chi tiết nhỏ nhất, ví dụ như việc so sánh động vật biểu tượng của Việt Nam với một số quốc gia khác. Tất cả đều được thiết kế với mục đích khuyến khích học sinh thảo luận và tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, vui và hiệu quả nhất.