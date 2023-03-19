Cách biên soạn hiện đại, gần gũi thực tiễn của SGK Công nghệ 4 bộ Cánh Diều tạo hứng thú học tập cho học sinh

Nuôi dạy con 19/03/2023 16:01

Nội dung cuốn sách được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi của học sinh lớp 4.

Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa (SGK) mới, thầy và trò đã dần cởi bỏ những lo lắng, áp lực, thay vào đó là tích cực đẩy mạnh phương pháp giảng dạy phù hợp, hướng tiếp cận tri thức mới. Nhiều giáo viên chọn bộ SGK Cánh Diều hào hứng cho rằng, bộ sách này đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới, giúp các em phát triển toàn diện.

Năm học 2023 - 2024, 3 bộ SGK mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11 của bộ sách Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện công cuộc giới thiệu các bộ sách này đã được các đơn vị liên kết xuất bản bộ sách Cánh Diều thực hiện đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Trong đó, SGK lớp 4 bộ Cánh Diều sẽ có nhiều nội dung mới, nổi bật. Tiêu biểu là SGK Công nghệ 4. SGK Công nghệ 4 bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, được thiết kế kết hợp giữa kênh chữ với kênh hình đẹp mắt, hấp dẫn và phù hợp với học sinh lớp 4.

Cách biên soạn hiện đại, gần gũi thực tiễn của SGK Công nghệ 4 bộ Cánh Diều tạo hứng thú học tập cho học sinh - Ảnh 1

Cuốn sách cung cấp các kiến thức cốt lõi, đơn giản, vừa đảm bảo tính hiện đại, cập nhật sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, nhưng rất gần gũi với đời sống thực tiễn nhằm tạo hứng thú và thuận lợi cho học sinh trong học tập.

Cấu trúc sách Công nghệ 4 có những điểm mới: Mở đầu là trang Hướng dẫn sử dụng sách, giới thiệu một số logo biểu tượng và lời chỉ dẫn hoạt động học cho học sinh.

Nội dung chính cuốn sách được chia thành 2 chủ đề:

Chủ đề 1: Công nghệ và đời sống giúp học sinh khám phá những nội dung thú vị về hoa và cây cảnh xung quanh;

Chủ đề 2: Thủ công kĩ thuật giúp học sinh lắp ghép một số mô hình kĩ thuật đơn giản và tự làm một số đồ chơi dân gian.

Trong bài học còn có thêm mục “Em có biết” giới thiệu một số thông tin bổ ích liên quan đến bài học giúp tăng hứng thú học tập và mở rộng hiểu biết; Phần cuối có Bảng giải thích thuật ngữ giúp học sinh làm quen với việc tra cứu, hình thành năng lực tự học.

Sách giáo khoa Công nghệ 4 được biên soạn theo hướng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Mỗi bài học đều được thiết kế với các nhóm hoạt động sau:

Hoạt động Khởi động đưa ra câu hỏi, vấn đề gợi mở tạo sự tò mò và hứng thú tiếp cận bài học mới;

Hoạt động Khám phá là những nội dung chính của bài học, được biên soạn giúp hình thành kiến thức, kĩ năng mới một cách tích cực, tự lực;

Hoạt động Luyện tập được xây dựng dưới dạng Trò chơi để tăng mức độ hứng thú khi củng cố kiến thức đã học; Hoạt động Thực hành để rèn luyện và phát triển kĩ năng;

Hoạt động Vận dụng giúp vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn hoặc chia sẻ về những việc mình đã làm trong cuộc sống.

Cách biên soạn hiện đại, gần gũi thực tiễn của SGK Công nghệ 4 bộ Cánh Diều tạo hứng thú học tập cho học sinh - Ảnh 2

Cùng với Sách giáo khoa, bộ sách Công nghệ 4 còn có Sách giáo viên và Vở bài tập. Cuốn Sách giáo viên với cách biên soạn mới, tạo thuận lợi cho thầy cô khi lập kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; gợi ý trả lời câu hỏi được nêu ra trong sách giáo khoa; định hướng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; bổ sung thêm một số kiến thức chuyên môn hữu ích, hỗ trợ quá trình giảng dạy Công nghệ 4.

Và đặc biệt là bộ sách Công nghệ 4 của Bộ sách Cánh Diều còn có học liệu điện tử, giúp thầy và trò đổi mới phương pháp dạy học rất hiệu quả. Học liệu điện tử bao gồm Sách giáo khoa điện tử, hệ thống các video hướng dẫn từng bước lắp ghép mô hình kĩ thuật và làm đồ chơi dân gian.

Nhấn mạnh vai trò của kho học liệu điện tử, PGS.TS Nguyễn Dục Quang cho biết, hiện nay học liệu có nhiều dạng khác nhau như video, câu chuyện tình huống, tranh động và tranh tĩnh gắn với nội dung hoạt động trong SGK, clip ngắn… Khi sử dụng, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt cho phù hợp với học sinh và điều kiện tổ chức hoạt động.

Giáo viên dùng các học liệu điện tử để minh họa, cụ thể hóa các hành vi cho học sinh quan sát, nhằm tăng tính sinh động cho các tình huống mô phỏng, kích thích sự tham gia và trải nghiệm của học sinh. Từ đó hình thành ở học sinh những cảm xúc tích cực khi quan sát và đánh giá hành vi của những nhân vật được thể hiện trong các tranh động và tình huống.

SGK Cánh Diều đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới

SGK Cánh Diều đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới

Cánh Diều - bộ SGK xã hội hóa đầu tiên, thực hiện đầy đủ các đầu sách. Nhiều giáo viên đánh giá Cánh Diều đáp ứng yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới, giúp các em phát triển toàn diện.

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