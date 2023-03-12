SGK Cánh Diều đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới

Xã hội 12/03/2023 15:58

Cánh Diều - bộ SGK xã hội hóa đầu tiên, thực hiện đầy đủ các đầu sách. Nhiều giáo viên đánh giá Cánh Diều đáp ứng yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới, giúp các em phát triển toàn diện.

Bộ SGK Cánh Diều là bộ sách xã hội hóa thực hiện theo Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK. Sự khác biệt là dấu ấn tích cực tạo nên thương hiệu Cánh Diều đó là chất lượng.

SGK Cánh Diều đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt đối với học sinh trong thời đại mới - Ảnh 1

Bộ sách là kết quả của sự đầu tư có trách nhiệm của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế kết hợp với Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC).

SGK Cánh Diều được biên soạn bởi đội ngũ tác giả có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực biên soạn SGK, rất tâm huyết sự nghiệp giáo dục; phần lớn thành viên Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tư tưởng cốt lõi "Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống", được nhắc nhở thường xuyên và được in trên bìa mỗi cuốn sách.

SGK Cánh Diều luôn coi trọng hàm lượng trí tuệ sáng tạo, giá trị giáo dục được thể hiện gửi gắm từ con chữ đến hình ảnh, tranh minh họa trong sách không chỉ đúng chuẩn mực mà còn sinh động, hấp dẫn.

SGK Cánh Diều được Hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá cao và Hội đồng chọn sách cấp tỉnh lựa chọn đưa vào bậc phổ thông các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phê duyệt SGK các lớp 4, 8, 11 để sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Tỷ lệ chọn sách năm sau cao hơn năm trước. Đó là minh chứng chất lượng bộ sách Cánh Diều và cũng là những nhân tố tạo nên hiệu ứng và khẳng định thương hiệu Cánh Diều.

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Hiện tại, ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, các bộ SGK Cánh Diều được phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục đã được các nhà xuất bản, các đơn vị liên kết tổ chức giới thiệu, thực nghiệm một cách công phu, hiệu quả. Trong từng lớp học, thầy cô nhanh nhạy thích ứng, đổi mới phương pháp để truyền đạt kiến thức tới học sinh. Các em nỗ lực tiếp thu, học hỏi để bắt kịp với chương trình mới.

Theo chia sẻ của cô Dương Thị Cảnh - giáo viên lớp 3 - Trường Tiểu học Tân Sơn (Bắc Giang), sau năm đầu tiên tham gia giảng dạy bộ sách Cánh Diều, bộ sách như một người bạn mới quen, mang đến những cung bậc cảm xúc khó tả, từ bỡ ngỡ, lo lắng rồi thân quen và trở nên thích thú.

Cô giáo trẻ cho biết, khi đảm nhiệm dạy chương trình mới lớp 3 cô rất băn khoăn, lo lắng. Cô lo chương trình nặng, khó so với trình độ của học sinh miền núi, sợ sự “đồ sộ” của nội dung bài học rồi áp lực về phương pháp giảng dạy, hướng tiếp cận phù hợp để học sinh có thể hiểu nhanh, vận dụng tốt.

Đến nay, sau một học kỳ thực học, vượt qua những lo lắng ban đầu, cô Cảnh đã có thể tự hào vì các em học sinh tiếp thu nhanh, hào hứng với bài học, mạnh dạn và tự tin phát biểu trước đám đông.

"Chương trình giáo dục phổ thông mới đã trao quyền chủ động cho giáo viên. Sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực của học sinh tại địa phương. Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ. Các bài học từ dễ đến khó hướng đến việc khám phá, thực hành và vận dụng giải quyết vấn đề, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, từng bước giúp các em phát triển tư duy và kỹ năng toàn diện.

Đặc biệt, SGK Tiếng Việt 3 hướng dẫn học sinh tự đọc sách báo, phần tập làm văn khá mở rộng, kích thích tư duy của học sinh, giúp các em vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và có thể đánh giá kết quả học tập” - cô Cảnh nói.

GS Nguyễn Minh Thuyết - tổng chủ biên môn tiếng Việt của bộ sách Cánh Diều cho biết, với kinh nghiệm viết sách lâu năm, các tác giả đã kế thừa những ưu điểm của bộ sách giáo khoa (SGK) hiện hành, đồng thời có nhiều đổi mới.

Vì thế, nhiều giáo viên thấy bộ sách này vừa quen thuộc, dễ dạy, dễ triển khai, vừa có triển vọng nâng cao chất lượng giáo dục của môn học. Đó là một ưu điểm để Cánh diều được chọn nhiều.

Tuy nhiên, có một lợi thế rõ ràng nhất để bộ SGK Cánh Diều thành công trong đợt cạnh tranh đầu tiên chọn SGK lớp 1 lại nằm ở "sự hấp dẫn" của đội ngũ tác giả, chủ biên, tổng chủ biên. Có 40/56 người là tác giả, chủ biên, tổng chủ biên của bộ SGK Cánh Diều là chủ biên hoặc thành viên xây dựng các chương trình môn học.

SGK Ngữ Văn 8 bộ Cánh Diều thực hiện tích hợp cao nhằm phát triển năng lực và giảm tải cho học sinh

SGK Ngữ Văn 8 bộ Cánh Diều thực hiện tích hợp cao nhằm phát triển năng lực và giảm tải cho học sinh

Bám sát yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018, SGK Ngữ Văn 8 bộ Cánh Diều sắp xếp hệ thống các bài học theo thể loại và kiểu văn bản kết hợp với đề tài, chủ đề văn bản.

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