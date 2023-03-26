Cảnh báo: Dấu hiệu cảnh báo bệnh cúm A/H1N1 trở nặng ở trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý

Chăm sóc con 26/03/2023 10:52

Trong một số trường hợp, cúm A/H1N1 có khả năng tấn công vào tế bào phổi gây viêm phổi, thậm chí gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Cúm A/H1N1 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính thuộc dạng cúm theo mùa do chủng virus cúm A/H1N1 (tên khoa học virus pdm09 (A)) gây ra. 

TP.HCM đã ghi nhận chùm ca bệnh cúm A/H1N1 tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Quận 10) khiến rất nhiều phụ huynh hoang mang và lo lắng.

Cảnh báo: Dấu hiệu cảnh báo bệnh cúm A/H1N1 trở nặng ở trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, người nhiễm cúm A/H1N1 thường có các triệu chứng như cúm bình thường, tuy nhiên có kèm theo một số dấu hiệu đặc trưng hơn, cụ thể:

Sốt cao đột ngột kèm ớn lạnh. Người bệnh thường sốt cao hơn 38oC;

Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau nhức cơ, biếng ăn, cơ thể suy nhược;

Đau họng, viêm họng, ho khan;

Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở;

Buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy.

Cảnh báo: Dấu hiệu cảnh báo bệnh cúm A/H1N1 trở nặng ở trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của bệnh cúm A/H1N1 có thể từ nhẹ đến nặng tùy mỗi người. Về cơ bản, người mắc cúm thường sốt 2 – 5 ngày, trong khi các bệnh về đường hô hấp do virus khác thường hết sốt sau 24 – 48 giờ. Các triệu chứng cúm A/H1N1 thường được cải thiện sau 2 – 5 ngày mặc dù bệnh có thể kéo dài 7 ngày hoặc hơn. Đặc biệt, người bệnh cần phân biệt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh và cúm A/H1N1 để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

Để phát hiện sớm những triệu chứng cảnh báo nặng như trẻ có biểu hiện khó thở, thở bất thường, thở nhanh, thở rút hõm ngực, trẻ tím tái, trẻ bỏ ăn, bỏ bú, thở rít khi hít vào (giống viêm thanh quản), ly bì khó thức... Ngay khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu trên cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Virus cúm A/H1N1 có thể gây ra những biến chứng nặng như suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, tổn thương đa cơ quan, suy đa cơ quan... Trong một số trường hợp, cúm A/H1N1 có khả năng tấn công vào tế bào phổi gây viêm phổi, thậm chí gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

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