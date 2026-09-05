2 con chuột đuổi nhau trên sân ga, dùng chân tát, đánh nhau dữ dội trước sự chứng kiến của các hành khách

Bầu không khí tại tàu điện ngầm London ở Anh trở nên vô cùng hài hước khi hành khách phát hiện 2 con chuột đang đánh nhau trên sân ga. Tình hình leo thang khi cả 2 con chuột đứng thẳng bằng 2 chân sau và bắt đầu tung những cú đấm như thể đang trong một trận đấu quyền Anh.
Video 17:00 05/09/2026

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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