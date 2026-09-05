2 con chuột đuổi nhau trên sân ga, dùng chân tát, đánh nhau dữ dội trước sự chứng kiến của các hành khách

Bầu không khí tại tàu điện ngầm London ở Anh trở nên vô cùng hài hước khi hành khách phát hiện 2 con chuột đang đánh nhau trên sân ga. Tình hình leo thang khi cả 2 con chuột đứng thẳng bằng 2 chân sau và bắt đầu tung những cú đấm như thể đang trong một trận đấu quyền Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-con-chuot-duoi-nhau-tren-san-ga-dung-chan-tat-danh-nhau-du-doi-truoc-su-chung-kien-cua-cac-hanh-khach-768008.html