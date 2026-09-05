Từ ngày 5/9 đến 15/9, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, Phát Lộc sung túc, giàu có thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 05/09/2026 15:30

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa từ ngày 5/9 đến 15/9 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 5/9 đến 15/9, công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó, bởi lẽ sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội cho chính mình. Đây là thời điểm mà con giáp này khao khát kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân. Nhiều bạn khá nhạy bén nên việc kiếm tiền khá ổn. 

Từ ngày 5/9 đến 15/9, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, Phát Lộc sung túc, giàu có thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ yêu thương ngập tràn. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân nhanh tìm thấy được người trong mộng. Người đã lập gia đình thì có thể hóa giải mâu thuẫn và trở về những giây phút yêu nhau ban đầu. 

Con giáp tuổi Tý 

Từ ngày 5/9 đến 15/9, Chính Tài xuất hiện mang tới cho Tý những cơ hội để sớm cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình. Các kế hoạch kiếm tiền của con giáp này được tiến hành khá trôi chảy, kinh doanh buôn bán đều có lời lãi, thu lộc về tay. 

Từ ngày 5/9 đến 15/9, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, Phát Lộc sung túc, giàu có thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của bạn chứ không chỉ dựa vào may mắn. Bạn nên duy trì phong độ hiện tại thật lâu để đường tiến thân thêm nhẹ nhàng. 

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 5/9 đến 15/9, vận trình của tuổi Mão thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bản mệnh nên tiến hành trong này để tranh thủ tận dụng cát khí. ù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn.  

Từ ngày 5/9 đến 15/9, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, những con giáp nghênh đón Thần Tài, Phát Lộc sung túc, giàu có thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai người khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, LỘC LÁ XUM XUÊ, mọi điều viên mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nắm cơ may trong tay, sự nghiệp lên dốc, tài vận nở hoa, lộc lá xum xuê, mọi điều viên mãn trong nửa đầu tháng 9 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 45 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 45 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng