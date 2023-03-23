Theo vietnamdaily.trithuccuocsong, ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận được tin báo của Trung tâm Y tế quận 10 về số học sinh nghỉ ốm tăng bất thường tại Trường tiểu học Võ Trường Toản.

Số học sinh bị bệnh với các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, ói, nhiều trường hợp sốt đến 39 độ C.

Từ 15 đến 16/3, số học sinh nghỉ học của trường tiểu học này đã tăng cao bất thường, tổng cộng 20 học sinh bị bệnh cùng các triệu chứng trên.

Thăm khám, điều tra dịch tễ cho trẻ trong chùm ca bệnh H1N1 tại Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10 - Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong

Nghi ngờ các trẻ mắc cúm, các bác sĩ đã thực hiện lấy ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm cúm. Mẫu xét nghiệm được gửi về Viện Pasteur để phân lập.

Ngày 17/3, kết quả cho thấy 6/6 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A (H1N1).

Theo số liệu giám sát trong những tháng đầu năm, TP đã ghi nhận các chùm ca bệnh hô hấp ở trường học tại quận Bình Thạnh và mới đây là quận 10. Các chùm ca bệnh đã được ghi nhận và xử lý sớm giúp hạn chế lây lan.

Trung tâm HCDC khuyến cáo

Theo SGGP, trước tình hình trên, HCDC đã có khuyến cáo: “Hiện thành phố đang vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp, dễ lây lan trong môi trường tập trung đông người. Các cơ sở giáo dục cần thực hiện quản lý học sinh bằng công tác điểm danh mỗi ngày, nếu phát hiện có học sinh bị bệnh truyền nhiễm hoặc ghi nhận trường hợp có từ 2 học sinh cùng có vấn đề sức khoẻ trong cùng một thời gian hoặc tăng bất thường số lượng học sinh bị bệnh, nhà trường cần báo ngay cho Trạm y tế và Trung tâm Y tế địa phương để có hướng xử lý kịp thời".

Khi có trường hợp học sinh nghỉ nhiều ngày liên tiếp mà không rõ lý do, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường phải chủ động liên hệ phụ huynh để xác định có phải bị bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, khi đã phát hiện có chùm ca bệnh tại trường, nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình học sinh nghỉ bệnh hoặc có triệu chứng mới hàng ngày tại trường (kể cả ngày nghỉ), cập nhật danh sách học sinh mắc bệnh theo triệu chứng, thời gian, lớp học và báo cáo về Trạm Y tế theo quy định.

Trung tâm HCDC khuyến cáo. Ảnh: SGGP

Trạm Y tế hỗ trợ nhân viên y tế trường học khám, khai thác triệu chứng, tiền sử ăn uống, sinh hoạt của học sinh và phối hợp với Trung tâm Y tế giám sát theo dõi tình hình dịch bệnh tại trường, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hàng ngày.

Ngoài ra, phụ huynh nên chủ động cho con đi tiêm ngừa các bệnh đã có vaccine như cúm, thủy đậu, quai bị. Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ bệnh nặng do bệnh truyền nhiễm.