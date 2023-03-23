Cô gái 19 tuổi với khối u nặng 8,5 kg: Những trường hợp hy hữu

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã cắt bỏ khối u với đường kính 24x32 cm, dạng dịch nhầy trong, trong có nhiều vách, trọng lượng hơn 8,5 kg.

Theo Báo Kinh tế và đô thị, theo BS.CKII. Chung Tấn Định, trước đó, bệnh nhân T.T.B.D. (19 tuổi, ngụ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, được bác sĩ chỉ định siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết và phát hiện bệnh nhân bị u nang buồng trứng .

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, huyết áp 110/70 mmHg, vết mổ khô. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến, bệnh nhân xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến, bệnh nhân xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Kinh tế và đô thị

Thông tin từ Bộ Y tế trước đó, cô gái 28 tuổi ở Bắc Giang đã được các bác sĩ BV Bãi Cháy giải thoát khỏi khối u buồng trứng nặng 6,5kg choán hết ổ bụng, như mang bầu 8 tháng.

Đây là khối u có kích thước lớn nhất từ trước tới nay được ghi nhận tại Bệnh viện này.

Bệnh nhân chia sẻ từng phẫu thuật u buồng trứng tại Bắc Giang vào năm 2019 nhưng chỉ 5 tháng gần đây, chị N thấy bụng to lên nhanh chóng tương đương bụng bầu 8 tháng, kèm theo đau tức, khó thở.

Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, chị được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả siêu âm, chụp CTscanner cho thấy hình ảnh khối u lớn dạng dịch chiếm toàn bộ ổ bụng, kéo dài từ hạ vị đến thượng vị. Các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất chẩn đoán u lớn ổ bụng, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Bác sĩ mổ lấy khối u buồng trứng nặng 6,5kg. Ảnh: Bộ Y tế

Ekip phẫu thuật do bác sĩ CKII. Dương Xuân Hiệp - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy đã khéo léo cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 6,5kg, bên trong chứa nhiều dịch nhầy xuất phát từ buồng trứng trái, dính vào mạc treo ruột non. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo.

U nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già > 80 tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. 90% u nang buồng trứng là các khối u lành tính (ít gây ung thư), 10 % phát triển thành ác tính.

Bác sĩ CKII. Dương Xuân Hiệp - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Với những khối u buồng trứng lớn nếu không phát hiện, phẫu thuật điều trị sớm thì khối u sẽ ngày càng phát triển, làm cho bệnh nhân nặng nề ổ bụng, u chèn ép vào các tạng lân cận như bàng quang, trực tràng, ruột già gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần trong ngày và táo bón dai dẳng, ăn uống kém, chèn ép động mạch chủ, tĩnh mạch, tăng áp lực ổ bụng gây khó thở, đau… ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, chức năng sinh sản của người bệnh. Nếu khối u to bị vỡ do va đập, chấn thương có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.. Khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị.