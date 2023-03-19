Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, tối 19-3, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông tin, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đang hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối, tại Quảng Nam, vừa cập nhật tình hình sức khỏe của 9 bệnh nhân tính đến trưa 19-3.

Trong quá trình ngộ độc botulinum và được cấp thuốc giải độc, hầu hết các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

BS cho rằng đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng thứ hai có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở trong 1-2 ngày tới, tiên lượng khá. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Cụ thể, bệnh nhân HVĐ (57 tuổi) trong ngày 18-3, tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt hoàn toàn, thở máy, không có nhịp tự thở, được truyền thuốc giải độc. Ghi nhận lúc 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân gọi hỏi biết, thực hiện được y lệnh chậm, có nhịp tự thở yếu. Các BS đánh giá đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất đã có cải thiện sau 20 giờ truyền thuốc giải độc, tiên lượng dè dặt.

Bệnh nhân HVĐ (26 tuổi) vào ngày 18-3, tình trạng tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi, sức cơ 2/5, suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu, được truyền thuốc giải độc. Ghi nhận lúc 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5, có nhịp tự thở khá hơn. Đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở, tiên lượng khá. Bệnh nhân HTT (37 tuổi) ngày 18-3 còn tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi sức cơ 1/5 - 2/5, suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu, rối loạn nhịp tim chậm, đang được đặt máy tạo nhịp, được truyền thuốc giải độc.

Đến 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5, có nhịp tự thở khá hơn, đã giảm ngưỡng kích máy tạo nhịp.

BS cho rằng đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng thứ hai có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở trong 1-2 ngày tới, tiên lượng khá.

Hai bệnh nhân là HTM (24 tuổi) và HTC (12 tuổi) ngộ độc botulinum mức độ nhẹ, không có chỉ định truyền giải độc vào ngày 18-3. Đến 10 giờ ngày 19-3, cả hai bệnh nhân tỉnh, thấy khoẻ hơn, sinh hiệu ổn. Sức cơ tứ chi 4/5-5/5, không khó thở, không nuốt khó, tiên lượng cải thiện không cần dùng thuốc giải độc. BS đề nghị cho bệnh nhân được rút sonde tiểu, sonde dạ dày, tập vận động tại giường.

Các chuyên gia đánh giá chung, cả ba bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT, sẽ tiếp tục được theo dõi sát để từng bước cai thở máy. Hai bệnh nhân ngộ độc nhẹ sức khỏe tiến triển tốt, các bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo VTC News, ngành Y tế đã lấy mẫu món cá chép muối ủ chua gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Qua đó xác định, mẫu món cá chép ủ chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.

Độc tố Clostridium botulinum là một vi khẩn Gram dương có hình què, kỵ khí, sinh bào tử, di chuyển được có khả năng sản xuất các chất độc thần kinh botulinum.

Độc tố botulinum có thể gây ra bệnh liệt mềm nghiêm trọng ở người và động vật, là độc tố mạnh nhất, có từ tự nhiên hoặc tổng hợp, với liều lượng gây chết người là 1,3-2,1 nano g/kg.

Nhiễm botulinum là rối loạn hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi độc tố Botulinum lan theo đường máu.