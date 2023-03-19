10 bệnh nhân ngộ độc cá chép muối ủ chua tình hình sức khỏe ra sao?

Tin y tế 19/03/2023 20:52

Các bệnh nhân ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối hiện sức khỏe tiến triển tốt, hai trong ba bệnh nhân đang thở máy có khả năng cai máy trong vài ngày tới.

Trong quá trình ngộ độc botulinum và được cấp thuốc giải độc, hầu hết các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, tối 19-3, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông tin, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đang hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối, tại Quảng Nam, vừa cập nhật tình hình sức khỏe của 9 bệnh nhân tính đến trưa 19-3.

Cụ thể, bệnh nhân HVĐ (57 tuổi) trong ngày 18-3, tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt hoàn toàn, thở máy, không có nhịp tự thở, được truyền thuốc giải độc. Ghi nhận lúc 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân gọi hỏi biết, thực hiện được y lệnh chậm, có nhịp tự thở yếu. Các BS đánh giá đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất đã có cải thiện sau 20 giờ truyền thuốc giải độc, tiên lượng dè dặt.

10 bệnh nhân ngộ độc cá chép muối ủ chua tình hình sức khỏe ra sao? - Ảnh 1

BS cho rằng đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng thứ hai có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở trong 1-2 ngày tới, tiên lượng khá. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Bệnh nhân HVĐ (26 tuổi) vào ngày 18-3, tình trạng tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi, sức cơ 2/5, suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu, được truyền thuốc giải độc. Ghi nhận lúc 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5, có nhịp tự thở khá hơn. Đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở, tiên lượng khá. Bệnh nhân HTT (37 tuổi) ngày 18-3 còn tỉnh đừ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi sức cơ 1/5 - 2/5, suy hô hấp, thở máy, có nhịp tự thở rất yếu, rối loạn nhịp tim chậm, đang được đặt máy tạo nhịp, được truyền thuốc giải độc.

Đến 10 giờ ngày 19-3, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, thực hiện y lệnh chính xác, nhanh. Sức cơ tứ chi 4/5, có nhịp tự thở khá hơn, đã giảm ngưỡng kích máy tạo nhịp.

BS cho rằng đây là bệnh nhân bị ngộ độc nặng thứ hai có cải thiện tốt sau truyền thuốc giải độc, có khả năng khởi động cai máy thở trong 1-2 ngày tới, tiên lượng khá.

Hai bệnh nhân là HTM (24 tuổi) và HTC (12 tuổi) ngộ độc botulinum mức độ nhẹ, không có chỉ định truyền giải độc vào ngày 18-3. Đến 10 giờ ngày 19-3, cả hai bệnh nhân tỉnh, thấy khoẻ hơn, sinh hiệu ổn. Sức cơ tứ chi 4/5-5/5, không khó thở, không nuốt khó, tiên lượng cải thiện không cần dùng thuốc giải độc. BS đề nghị cho bệnh nhân được rút sonde tiểu, sonde dạ dày, tập vận động tại giường.

Các chuyên gia đánh giá chung, cả ba bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT, sẽ tiếp tục được theo dõi sát để từng bước cai thở máy. Hai bệnh nhân ngộ độc nhẹ sức khỏe tiến triển tốt, các bệnh nhân còn lại hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo VTC News, ngành Y tế đã lấy mẫu món cá chép muối ủ chua gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Qua đó xác định, mẫu món cá chép ủ chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.

Độc tố Clostridium botulinum là một vi khẩn Gram dương có hình què, kỵ khí, sinh bào tử, di chuyển được có khả năng sản xuất các chất độc thần kinh botulinum.

Độc tố botulinum có thể gây ra bệnh liệt mềm nghiêm trọng ở người và động vật, là độc tố mạnh nhất, có từ tự nhiên hoặc tổng hợp, với liều lượng gây chết người là 1,3-2,1 nano g/kg.

Nhiễm botulinum là rối loạn hiếm gặp, nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi độc tố Botulinum lan theo đường máu.

 

 

 

 

Sơn La: Đỉa suối sống trong khí quản cụ bà gần 2 tháng, chui vào đường hô hấp, kí sinh to dần mới biết

Sơn La: Đỉa suối sống trong khí quản cụ bà gần 2 tháng, chui vào đường hô hấp, kí sinh to dần mới biết

Bệnh nhân gặp tình trạng nặng khi dấu hiệu ngạt mũi, ho khạc ra máu, kí sinh to dần như con đỉa.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc botulinum ngộ độc cá ủ chua

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg